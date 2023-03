Foto: Matej Podgoršek Na trening v Podkoren je Žan Kranjec prišel neposredno iz ZDA, kjer je bil v soboto na veleslalomski tekmi 16. V finalu se mu je vožnja podrla tudi zaradi nove prevelike čelade. Precej nenavadno, kaj se je dogajalo. "Saj ni bila ekstremno prevelika čelada, tam me je tudi zelo potreslo. Ampak če bi mi bila povsem ulita, se to ne bi zgodilo. V drugem teku je bila vožnja slaba, podrta, že od štarta. Na ravnini nisem bil hiter, potem se mi je zgodila napaka. Potem to s čelado. Ukvarjal sem s preveč stvarmi, ne samo s smučanjem."

Na vseh drugih veleslalomih te zime je bil med drugim in šestim mestom, šesti tudi na svetovnem prvenstvu. "Z Ameriko nisem bil zadovoljen, a če gledam sezono kot celoto, je dobra. Svetovno prvenstvo s šestim mestom ni bilo slabo, čeprav sem si želel več. Je pa sezona konstantna. Želja je, da jo dobro končam. Zagotovo je cilj, da bi končal med najboljšimi tremi. A je treba iti tekmo za tekmo in vsako opraviti kar najboljše." Trenutno je tretji veleslalomist svetovnega pokala, 195 točk za Marcom Odermattom in 95 za Henrikom Kristoffersenom.

Bergant: Samo človek je. Ni robot.

"Smuča v redu, a najpomembnejša je izvedba na tekmi. Na tekmi mora dati tisto, kar najbolje zna. V Ameriki mu to ni uspelo. Tako pač je. Je samo človek. Ni robot," pa o Žanovi sezoni povedal glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant. "Če gledamo njegovo sezono, je bil, razen Odermatta, ki je zunajserijski, najbolj konstanten. Najbrž pa ima tudi Žan lahko slab dan."

Mehka podlaga na petkovem treningu

Foto: Matej Podgoršek Naslednji konec tedna sledita veleslaloma za pokal Vitranc. "Progo zagotovo zelo dobro poznam. Ni neznank. Je pa nekaj ključnih delov, ki jih moraš res dobro opraviti." Tu so trenirali že pred svetovnim prvenstvom, a takrat ne od štarta do ciljnega izteka. Po topli noči petkov trening sicer ni bil najboljši. "Sneg, pogoji so kar spomladanski. Podlaga ni najbolj kompaktna. Ampak je lahko že precej boljše, ko bo jasna noč. Čeprav razmere niso bile najboljše, je dobrodošlo, da lahko treniramo na progi od vrha do konca." Proga je za trening odprta samo še to sezono.

"Stopničk tukaj še nimam, zagotovo je velika želja, da bi mi uspelo. Letos sta dve priložnosti." V svetovnem pokalu ima 11 uvrstitev na stopničke, na sedmih progah, med njimi pa torej ni podkorenske. Morda je doma celo najtežje, najbolj čustveno. "Mogoče po eni strani, čeprav načeloma poskušaš gledati na vsako tekmo zelo podobno. A mogoče je domača tekma res bližje kakšni tekmi na velikem tekmovanju. Tudi medijsko je s slovenskega vidika bolj pokrita, tudi domači navijači so. Mogoče je malo drugače, a treba je biti osredotočen na smučanje."

"Upam, da se bo dobro počutil in napadel"

Trener Bergant poskuša pritisk domače tekme omiliti z besedami, da ti dve tekmi nista nič pomembnejši od preostalih. "To sta dve tekmi zime, za nas sta ravno toliko pomembni kot prva v Söldnu ali zadnja v Andori. To je ena od 11 tekem, torej 10 svetovnih pokalov in ena velika tekma. Žanu je že marsikje uspelo biti na stopničkah, ne pa povsod. Jaz upam, da se bo dobro počutil in bo napadel. Treba pa je vedeti, da ni edini, ki smuča, ni edini, ki trenira. Konkurenca je močna. Če je bil že peti ali če je šesti, to ni nobena tragedija." Oziroma kot pravi zdajšnji vodja tekmovanja za pokal Vitranc in legendarni trener Janez Šmitek, takšni rezultati so "prava špica".

Nima odgovora, zakaj na pokalu Vitranc še nima stopničk

Lani je bil dvakrat 10. Foto: Grega Valančič/Sportida Kranjec priznava, da je večkrat že razmišljal, zakaj mu gre v Kranjski Gori oziroma ob koncu sezone slabše pogosto slabše. "Ali je to mogoče bolj zaradi spomladanskih pogojev ali sem že bolj načet. Ne morem dati točnega odgovora. Ampak jaz verjamem, kar sem kazal tudi že na treningu, da sem na tem terenu lahko dober. Samozavestno grem na tekmo, čeprav tukaj še nisem naredil tiste pike na i." O besedah Šmitka, da na podkorenski strmini ne smuča tako agresivno, napadalno kot Henrik Kristoffersen, pa pravi: "Več dejavnikov je, zakaj kdo napada, zakaj kdo ne. Vsak ima različne načine smučanja. Vsakemu je jasno, da je treba napadati. To ni nobena skrivnost."