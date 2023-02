Zmagovalec slaloma za svetovni pokal v smučarskem središču Palisade Tahoe v Kaliforniji je Norvežan Alexander Steen Olsen, kar je njegova prva zmaga v članski konkurenci. Prisodili so mu jo šele 20 minut po koncu tekme, ko so diskvalificirali Grka AJ-ja Ginnis, ki je v finalu v močne sneženju povozil kol. Edini Slovenec na tekmi Žan Kranjec je odstopil v prvi vožnji.

Slalom je najbolj nepredvidljiva in najbolj izenačena disciplina zime, pravzaprav že zadnjih nekaj sezon. Na prvih osmih tekmah smo dobili pet različnih zmagovalcev. In tudi na pobočjih smučarskega središča Palisades Tahoe (nekoč Squaw Valley, kjer so bile olimpijske igre leta 1960) nad jezerom Tahoe je bilo tako. Šesti zmagovalec zime!

Alexander Steen Olsen Foto: Guliver Image Nanj smo morali čakati še 20 minut po koncu finala. Najhitrejši v cilju je bil smučar z grškim potnim listom AJ Ginnis, a ni bilo jasno, ali je v finalu povozil kol ali ne. Posnetki zaradi močnega sneženja ni dali nedvoumnega odgovora. Zanj bi bila to prva zmaga v karieri, nedavno je osvojil srebro na svetovnem prvenstvu. Le stotinko počasnejši je bil mladinski svetovni prvak Norvežan Alexander Steen Olsen, ki še nikoli ni bil na stopničkah.

Nato je le padla odločitev: na uradnih rezultatih ni bilo več Ginnisa in svoje prve zmage se je veselil 21-letni Norvežan. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Timon Haugen, tudi zanj najboljša uvrstitev v karieri. Tretje mesto pa sta si razdelila vodilni po prvi vožnji Francoz Clement Noel in Bolgar Albert Popov, ki je v finalu pridobil kar 22 mest. Tudi Popov še ni bil na stopničkah. Švicar Daniel Yule, ki je vodil po prvi vožnji, je bil šele 24.

Palisades Tahoe, slalom (M):



1. Alexander Steen Olsen (Nor) 1:47,47

2. Timon Haugan (Nor) +0,05

3. Albert Popov (Bol) +0,24

3. Clement Noel (Fra) +0,24

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,34

6. Ramon Zenhausern (Švi) +0,45

7. Lucas Braathen (Nor) +0,49

8. Fabio Gstrein (Avt) +0,52

9. Tommaso Sala (Ita) +0,54

10. Linus Strasser (Nem) +0,56



Slalomski seštevek:



1. Lucas Braathen 466 točk

2. Henrik Kristoffersen 434

3. Daniel Yule 401

4. Ramon Zenhausern 367

5. Manuel Feller 329

6. Loic Meillars 317

7. Linus Strasser 306

8. Clement Noel 292

9. Alexander Steen Olsen 239

10. Atle Lie McGrath 215

...

43. Štefan Hadalin 22



Skupni seštevek v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt 1.466 tok

2. Aleksander Aamodt Kilde 1.080

3. Henrik Kristoffersen 874

4. Vincent Kriechmayr 767

5. Lucas Braathen 747

6. Loic Meillard 726

7. Marco Schwarz 610

8. Alexis Pinturault 593

9. Manuel Feller 494

10. Daniel Yule 401

...

13. Žan Kranjec 345

72. Miha Hrobat 73

76. Martin Čater 70

86. Štefan Hadalin 51

V prvi vožnji prvih sedem v 24 stotinkah

Daniel Yule Foto: Guliver Image Po prvi vožnji je vodil Noel, ki je to sezono šele osmi v slalomskem seštevku. Ko je januarja zmagal v Schladmingu, je bila to njegova prva slalomska zmaga po več kot letu dni. A v Kaliforniji je bila po prvem teku zmaga še daleč od njegove, saj so bile razlike zelo majhne. Yule je na drugem mestu zaostajal sedem stotink, svetovni prvak Norvežan Henrik Kristoffersen pa na sedmem 24 stotink.

AJ Ginnis Foto: Guliver Image Med najboljšimi je bil znova ameriški Grk AJ Ginnis, ki je na svetovnem prvenstvu navdušil z drugim mestom. Prvič je nastopil v prvi jakostni skupini in bil po prvi vožnji na četrtem mestu. Z 19 stotinkami zaostanka je bila zanj dosegljiva tudi prva zmaga v karieri. Enak čas je pozneje s številko 19 dosegel Haugen. Norvežan je pred tremi leti sicer že bil enkrat na stopničkah (drugi v Chamonixu), to zimo pa tako dobre vožnje še ni odpeljal.

Kranjec kot na svetovnem prvenstvu - z odstopom

Žan Kranjec je nastopil na svojem komaj drugem slalomu te sezone. Na štartu prve vožnje je imel številko 31. Tako kot na svetovnem prvenstvu v Courchevelu je odstopil. "Amerika ni bila, kar smo pričakovali. Zdaj nas čaka dvodnevna pot domov. Načrt imamo: trening v Podkorenu v petek in soboto na tekmovalni progi, potem jo bodo zaprli," je bil po tekmi kratek Žanov trener Klemen Bergant. Kranjca namreč zdaj čakata domača veleslaloma v Kranjski Gori (11. in 12. marec).