Po šesti operaciji srebrna kolajna: "Smučam za Grčijo, smučam zastonj"

Pravkar končano svetovno prvenstvo v alpskem smučanju je dalo najbolj zanimivi zgodbi na samem koncu, v slalomu. Že zlato kanadske smučarke Laurence St-Germain je bila senzacija, še toliko bolj pa srebro grškega smučarja AJ-ja Ginnisa. Osemindvajsetletna St-Germain se v prvo deseterico tekem svetovnega pokala občasno uvršča že pet sezon in je del močne kanadske reprezentance. Prav tako 28-letni Ginnis pa je bil v svetovnem pokalu doslej med dobitniki točk samo štirikrat: leta 2016 26. v Maddoni di Campiglio, pred dvema letoma 11. v Flachauu in dvakrat to zimo (20. v Adelbodnu in drugi tik pred svetovnim prvenstvom v Chamonixu). Poškodbe in omejena finančna sredstva so razlog, da je tako dolgo uresničeval svoj potencial.

Ima 28 let. Foto: Reuters Grčija na zimskih olimpijskih igrah nima še niti ene kolajne. Čeprav imajo visoke gore in nekaj smučišč, je za Grke smučanje vendarle eksotični šport. A AJ Ginnis, s polnim imenom Alexandros Ioannis Ginnis, je pravzaprav pol Grk pol Američan. Njegov oče je Grk, mama Američanka. Smučati je začel pri dveh letih, pri 12 so se preselili v Avstrijo, kjer je treniral v Kaprunu. Smučanje ima v genih: oče je imel trgovino s smučarsko opremo, bil je tudi smučarski inštruktor. "Zame je bil to kulturni šok, saj nisem znal jezika. Nato pa sem na smučanju našel prijatelje. In ti so mi pomagali, da sem se naučil nemško."

Debi v svetovnem pokalu za ZDA leta 2014

Pri 15 je sledila selitev v ZDA, kjer je kot član smučarskega kluba iz Vermonta postal ameriški mladinski reprezentant. V smučarski šoli Green Mountain Valley sta zrasla tudi Daron Rahlves in AJ Kitt. Pod ameriško zastavo je v svetovnem pokalu debitiral leta 2014 na slalomu v Madonni in tisto zimo osvojil bron na mladinskem svetovnem prvenstvu. Ker mu je pred sezono umrl oče, ki je bil njegov glavni mecen, je denar za treninge in nastope na tekmah zbiral prek spletnih donacij (25.000 ameriških dolarjev).

A sledila je druga poškodba kolena, ki ga je za več sezon (še štiri operacije) oddaljila od tekmovanj in izgubil je mesto v ameriški ekipi. "Pomagali so pri mojem smučarskem razvoju. Sam sem želel nastopati za ZDA, saj sem odrasel tam, a za njih sem bil samo poškodovani smučar. Jih pa ne krivim, da me niso več vzeli v reprezentanco. To je mojo pot samo otežilo, ampak zdaj sem tu. Se ne pritožujem."

"Sanje so se mi uresničile. Piše se zgodovina," je zapisal na Instagramu. Foto: Reuters

Pred letom dni strokovni komentator na ameriški televiziji

Od sezone 2020/2021 tako nastopa za Grčijo. Je sploh prvi Grk, ki je osvojil točke v svetovnem pokalu. In zdaj tudi prvi s kolajno na svetovnem prvenstvu. Pred letom dni je bil na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, a kot strokovni komentator na ameriški televizijski mreži NBC. Zaradi nove poškodbe in že šeste operacije je namreč izpustil tudi celotno lansko sezono. Na pol se je že sprijaznil, da je njegove tekmovalne kariere konec. A prisotnost na olimpijskih igrah mu je dala nov zagon. "Ogenj je v meni spet začel tleti," je pojasnil Alexander John Ginnis. To ime ima zapisano v ameriškem potnem listu.

"Zadnja dva tedna sta bila sanjska"

Premagal ga je samo Henrik Kristoffersen. Foto: Reuters Vrnitev ni bila lahka predvsem finančno. Grška smučarska zveza namreč sploh ne obstaja. Vse stroške mora kriti sam oziroma si mora sam poiskati pokrovitelje. Brez podpore žene ne bi šlo, priznava. "Rekla je, naj vztrajam! Če bi rekla, naj si najdem službo, bi nehal smučati. A je vedno verjela vame. Je velik del tega uspeha." Tako trenira in nastopa z zasebno ekipo, ki jo sestavljata njegova prijatelja Sandy Vietz in Gaby Coulet. Včasih spijo kar v avtomobilu, saj si hotela ne morejo vedno privoščiti. "Nekaj manjših sponzorjev imam in nekaj norih ljudi, prijateljev, ki pomagajo." Tako ni čudno, da je v prvi izjavi po osvojitvi srebra dejal, da upa, da mu bodo potencialni pokrovitelji zdaj le pripravljeni prisluhniti. "Smučam za Grčijo, smučam zastonj," pravi z nasmeškom. "Zadnja dva tedna sta bila sanjska. Zgodovinska za Grčijo, najlepši trenutki zame. Ne morem verjeti. Ne vem, kaj se je zgodilo. Med vožnjo sem mislil, da ni dovolj dobra." A ga je premagal samo novi svetovni prvak Norvežan Henrik Kristoffersen.