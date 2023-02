Kristoffersen od besa do zlata, srebro za Grka, Marovt do rezultata kariere

Svetovni prvak v slalomu je Henrik Kristoffersen, kar je prva zlata kolajna za smuči Van Deer nekdanjega smučarskega šampiona Marcela Hirscherja. Norvežan je bil po prvi vožnji besen in šele 16. Srebro je osvojil Grk AJ Ginnis. S številko 24 je prišel do uspeha kariere. Bron je dosegel Italijan Alex Vinatzer. S 26. mestom je najboljši dosežek v članski konkurenci dosegel mladi Tijan Marovt.

Moški slalom je bil zadnje dejanje svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu, kar je bil vrhunec tekmovanja. Norvežan Henrik Kristoffersen je osvojil svojo drugo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih (leta 2019 je bil prvi v veleslalomu). Z najboljšim časom finala je pridobil kar 15 mest. Vodilni po prvi vožnji Avstrijec Manuel Feller je zapravil 91 stotink prednosti in na koncu z zaostankom 67 stotink zasedel šele sedmo mesto. Ne le Avstrija, brez kolajne je ostala tudi Nemčija, potem ko je njihov trener postavil zelo zahtevno finalno vožnjo – zaprto in z dolgimi razdaljami med vratci. Najboljši Nemec je bil Sebastian Holzmann na petem mestu, Linus Strasser pa šele deveti.

Pred dvema letoma bronast, zdaj še zlat v svoji najljubši disciplini, slalomu. Foto: Reuters

AJ Ginnis Foto: Reuters Junak dneva je ameriški Grk AJ Ginnis, ki je z drugim mestom dosegel uspeh kariere. Presenečenje, ki se je napovedovalo. Pred dvema tednoma je bil prvič na stopničkah svetovnega pokala. Zaostal je 20 stotink. Bron je osvojil Italjan Alex Vinatzer, njegov zaostanek je bil 38 stotink. Razlike so bile res majhne, saj je bilo kar 14 smučarjev v eni sekundi. Zaostanek dveh sekund in 23 stotink je edinemu Slovencu v finalu Tijanu Marovtu zadoščal za 26. mesto.

Tijan Marovt Foto: Reuters "Nisem najbolje začel. Proga mi tudi ni bila najbolj pisana na kožo, te dolge razdalje med koli in zaprti zavoji. Nisem se najbolje znašel. Iskreno sem v drugem teku pričakoval več," je po finalnem nastopu povedal Marovt, ki le redko trenira takšne postavitve. "Tudi na tekmah so zelo redke. Nemški trener se je tako odločil, ker so to trenirali pred prvenstvom in je to postavil za svoje tekmovalce." Vseeno je bil mladi slovenski smučar zadovoljen s končnim rezultatom. "Mislim, da sem smučal zelo solidno. Na treningih že vso sezono dobro smučam, na tekmah mi tega ni uspelo pokazati. S prvo vožnjo sem zadovoljen."

SP v alpskem smučanju, slalom, Courchevel (M):



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:39,50

2. AJ Ginnis (Grč) +0,20

3. Alex Vinatzer (Ita) +0,38

4. Clement Noel (Fra) +0,41

5. Sebastian Holzmann (Nem) +0,62

6. Marco Schwarz (Avt) +0,65

7. Manuel Feller (Avt) +0,67

7. Lucas Braathen (Nor) +0,67

9. Linus Strasser (Nem) +0,69

9. Ramon Zenhausern (Švi) +0'69

...

26. Tijan Marovt (Slo) +2,23

Že prva vožnja potrdila, kako nepredvidljiv je moški slalom

Lucas Braathen Foto: Reuters Moški slalom je res najbolj nepredvidljiva disciplina zadnjih sezon. Še pred prvim vmesnim časom je s proge zdrsnil tekmovalec s številko ena Švicar Loic Meillard. Od elitne sedmerice so trije smučarji odpeljali res izvrstno: Feller, Norvežan Lucas Braathen in Strasser. Na prvih treh mestih jih je ločilo le 14 stotink. Najbolj navdušujoč je bil dosežek Braathna, ki je bil nedavno na operaciji slepiča. Tako razočaran, da je takoj zapustil ciljni iztek, je bil Kristoffersen. Bil je le 16.

AJ Ginnis Foto: Reuters Najbolj zanimiv trenutek prve vožnje pa je bil nastop 28-letnega Ginnisa. Alexandros Ioannis Ginnis se je rodil v Atenah, odraščal v ZDA, kjer je delal njegov oče (mama je Američanka). Smuča od svojega drugega leta, od 12. leta trenira v Avstriji. Leta 2015 je bil bronast na mladinskem svetovnem prvenstvu. V svetovnem pokalu je debitiral leta 2017, a je imel vrsto let težave s poškodbami. Pred dvema letoma je postal prvi Grk s točkami v svetovnem pokalu, v tej sezoni pa se dogaja njegov strm vzpon med najboljše. Četrtega februarja je v Chamonixu osvojil drugo mesto, šele tretjič, da se je uvrstil v prvo dvajseterico. In s številko 24 je svoj talent potrdil tudi v prvi vožnji Courchevela. Skočil je na drugo mesto, za vodilnim Fellerjem je zaostal le 13 stotink.

Bergant: Za Tijana je dan za oceno pozitivno

Žan Kranjec je bil šesti na veleslalomu, v slalomu pa je odstopil. Foto: Guliver Image Žan Kranjec, ki je bil na veleslalomu šesti, je svoj slalomski nastop končal z odstopom v prvi vožnji. "Pozna se mi, da imam kakšen dan premalo slalomskega treninga. Že na strmini so bile manjše napake. Nato sem prišel v boljšo formo, pred odstopom pa sem imel spet pozne zavoje. Ne bom rekel, da sem slabo smučal, ampak bilo je več manjših napak," je nastop opisal srebrni olimpijec.

Štiriindvajsetletni Marovt je v prvi vožnji s številko 46 zaostal sekundo in 59 stotink, kar ga uvršča na 25. mesto. Štiriindvajsetletnik sploh še nima točk za svetovni pokal. In kar je še najbolj navdušujoče: v soboto je še tekmoval na evropskem pokalu v Nemčiji in je v Francijo prispel šele ob pol dveh zjutraj, dobrih devet ur pred svojim nastopom.

Glavni trener slovenske ekipe Klemen Bergant je nastopa svojih tekmovalcev povzel z naslednjimi besedami: "Žan se je smučal solidno. Ni v slalomskem tekmovalnem ritmu. Trenira sicer ga, a to je nekaj drugega, kot če se pripravljaš na tekme. Tijan pa je predvsem v prvem teku smučal zelo dobro. Končno je pokazal hitrost, ki jo ima na treningih. Tudi na evropskem pokalu v petek in v soboto je dobil točke. Drugi tek pa je bil zanj postavljen preveč zapleteno in je imel več težav. A za Tijana je današnji dan za oceno pozitivno."