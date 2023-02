Mehičan pri 64 letih zadnjič nastopil na SP v smučanju

Hubertus von Hohenlohe-Langenburg je pri 64 letih in 20 nastopih na svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju končal kariero. S številko 87 je odstopil na petkovi prvi vožnji veleslaloma. Legendarni mehiški smučar je bil več kot 40 let železni repertoar velikih smučarskih tekmovanj.

Prvič se je Hubertus von Hohenlohe-Langenburg na svetovnih prvenstvih pojavil leta 1982 v avstrijskem Schladmingu, serijo zaporednih nastopov na SP pa je zaradi zlomljene noge prekinil šele leta 2007 v švedskem Areju. Courchevel je bil njegov 20. nastop na SP, končal pa ga je hitro v prvi vožnji zahtevne veleslalomske proge Eclipse.

"Rekel bi, da je bilo to zadnjič," je za Eurosport po koncu preizkušnje dejal 64-letni mehiški princ, ki živi v Avstriji. "Najbrž sem res preveč časa preživel poleti v Marbelli, namesto da bi treniral v fitnesu," se je še pošalil von Hohenlohe, sicer umetnik in fotograf. "Moja žena že vrsto let misli, da sem znorel. Vedno jo je strah, da se mi bo kaj zgodilo. V nekem trenutku moraš poslušati svoje telo in se odločiti," je še obrazložil svojo odločitev o koncu kariere.

Foto: Guliver Image Smučar, ki je nastopal v dresih z doma sešitimi materiali in bujnimi barvami ter vselej precej zaostal za najboljšimi, je prvič na olimpijskih igrah nastopil leta 1984 v Sarajevu. Sam se je večkrat opisal kot fotograf, pevec popularne glasbe in alpski smučar. Leta 1981 je ustanovil Mehiško smučarsko zvezo in od takrat tekmoval na šestih olimpijskih igrah. Nazadnje v Sočiju leta 2014.

Najboljšo uvrstitev je zabeležil na SP v Schladmingu in Bormiu v letih 1982 in 1985, ko je bil 26. v slalomu.