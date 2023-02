Napaka v finalu Kranjcu vzela kolajno, zlato in srebro v Švico

Marco Odermatt Foto: Reuters Na težkem terenu L'Eclipse ali Sončev mrk v Courchevelu je Žanu Kranjcu sanje o prvi kolajni na svetovnih prvenstvih odnesla napaka v finalu. Po prvi vožnji je bil namreč tretji najhitrejši. Zmagal je Švicar Marco Odermatt. Po smuku je na letošnjem prvenstvu tako osvojil tudi veleslalomsko zlato. Na vrhu sta bila dva Švicarja. Loic Meillard je na drugem mestu zaostal 32 stotink sekunde. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Marco Schwarz (+0,40), ki je vodil po prvi vožnji. Kranjec, ki je odkrito ciljal na odličje, je na šestem mestu zaostal 1,34 sekunde. Šesti je bil tudi v paralelnem veleslalomu.

Žan Kranjec Foto: Reuters "Zagotovo sem želel več. Ne morem biti zadovoljen. Prva vožnja je bila dobra na tričetrt. Druga vožnja ni bila dobra. Skušal sem se jo lotiti maksimalno. Nisem dobil pravega ritma, nato še manjša napaka. Ni bilo lahko smučati. Skušal sem napadati, nisem pa bil v ritmu," je svoj veleslalomski nastop na svetovnem prvenstvu v Franciji ocenil Kranjec. "Napake me običajno ne spravijo iz tira. A nekaj časa je šlo. Verjetno bi bil brez napake malo bližje, a tudi sicer nisem imel pravega ritma. Za kolajno potrebuješ dve vrhunski vožnji, danes je bilo le tričetrt vrhunske vožnje." Tako njegova najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih v veleslalomih ostaja peto mesto izpred štirih let. Tudi pred dvema letoma je bil šesti.

SP v alpskem smučanju, Courchevel, veleslalom (M):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:34,08

2. Loic Meillard (Švi) +0,32

3. Marco Schwarz (Avt) +0,40

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,76

5. Henrik Kristofersen (Nor) +0,96

6. Žan Kranjec (Slo) +1,34

7. Alexis Pitnurault (Fra) +1,68

8. Filip Zubčić (Hrv) +2,20

9. Gino Caviezel (Švi) +2,24

10. Filippo Della Vite (Ita) +2,34

Kranjec po prvi vožnji obljubil popoln napad

Žan Kranjec Foto: Guliver Image Kljub temu, da je bil Kranjec z zaostankom 76 stotink sekunde za vodilnim Schwarzem po prvi vožnji na tretjem mestu, je ob prihodu v cilj odkimaval z glavo. V prvi izjavi za nacionalno televizijo je zatrdil, da le ni bil čisto razočaran, je pa res, da med vožnjo ni imel občutka, da je prikazal izvenserijsko vožnjo. Dejal je, da ni vedel, ali je na progi res tako težko, ali pa je on res počasen. Kranjec je za drugo vožnjo napovedal popoln napad. "Tretjih mest sem vajen in mi ne predstavljajo pritiska. Treba bo napasti na polno in zdržati do cilja."

Marco Schwarz Foto: Guliver Image S prvo vožnjo je torej najbolje opravil Schwarz, ki je nastopil s število tri. Manj kot sekundo sta za Avstrijcem zaostala le Odermatt, ki je štartal s številko ena, ter Kranjec, ki je bil od Švicarja počasnejši 18 stotink sekunde. Kranjec se je na progo pognal s številko sedem. V zgornjem delu je bil nekoliko zadržan (+0,14), nato pa je pritisnil na plin ter bil najhitrejši med smučarji, ki so že odpeljali, ob drugem in tretjem merjenju vmesnega časa (-0,07; -0,01). Po napaki, ki ni bila usodna, je največ izgubil v spodnjem delu, sedem desetink sekunde. Njegov skupni zaostanek je še vedno pomenil tretji najboljši čas ob prihodu v cilj.

Žan Kranjec je bil edini Slovenec na štartu, saj je Štefan Hadalin v četrtek zaradi slabega psihofizičnega stanja predčasno odpotoval domov.