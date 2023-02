Shiffrinova znova pisala zgodovino, Slovenki pokvarili uvrstitvi v finalu

Američanka Mikaela Shiffrin je nova svetovna prvakinja v veleslalomu. Na SP v Meribelu je upravičila vlogo prve favoritinje. Čeprav je nastopila brez pomoči trenerja, je prehitela vse tekmice in osvojila prvo zlato medaljo na tem prvenstvu. Drugouvrščeno Italijanko Federico Brignone je prehitela za 12, bronasto Norvežanko Ragnhild Mowinckel pa 22 stotink sekunde. Slovenki Ana Bucik in Neja Dvornik sta po ponesrečenem nastopu v drugem teku izgubili kar nekaj mest. Primorka je bila sicer po prvem teku 11., Korošica pa 19.

Na svetovnem prvenstvu so podelili deveto zlato medaljo v posamični konkurenci. Prav vse so prejeli različni tekmovalci. V ženski konkurenci so zlato osvojile Federica Brignone (alpska kombinacija), Marta Bassino (superveleslalom), Jasmine Flury (smuk), Maria Therese Tviberg (paralelni veleslalom) in Mikaela Shiffrin (veleslalom), ki je tako dočakala zlato medaljo na SP v disciplini, v kateri pred tem v bogati karieri ni še nikoli postala svetovna prvakinja. ''Neverjetno, bila sem tako živčna. Sploh ne morem verjeti, da se mi je posrečilo,'' je po zmagi dejala Američanka in se občinstvu zahvalila za bučno podporo.

Mikaela Shiffrin, ki je v svetovnem pokalu zbrala že 85 zmag, je dočakala svojo prvo zlato medaljo na tem svetovnem prvenstvu in že 13. odličje na SP. V veleslalomu je postala prvič svetovna prvakinja, pred tem je na SP v tej disciplini stala na stopničkah že trikrat. Foto: Reuters

Američanka Mikaela Shiffrin je upravičila vlogo prve favoritinje. V tej sezoni kraljuje v veleslalomu. V svetovnem pokalu jih je dobila pet od osmih v tej zimi. Na svetovnem prvenstvu v Franciji je najprej osvojila srebrno medaljo v superveleslalomu, v četrtek pa je prejela še bolj žlahtno odličje. Pot do uspeha je bila še toliko težja, saj tokrat ob progi ni bilo njenega dolgoletnega trenerja. Mike Day je namreč v torek odpotoval v domovino, potem ko mu je Shiffrinova sporočila, da v naslednji sezoni na njegovo pomoč več ne računa.

Zgodovinski presežek Mikaele Shiffrin Sedemindvajsetletna Američanka je postala prvič svetovna prvakinja v veleslalomu, skupno pa je v karieri na svetovnih prvenstvih osvojila že sedem zlatih medalj. Na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih je vselej osvojila vsaj eno medaljo, po novem pa jih ima v svoji zbirki že 14, kar je največ v moderni zgodovini alpskega smučanja.

Američanki sta na zmagovalnem odru delali družbo Italijanka in Norvežanka. Foto: Reuters Shiffrinovi, ki je v svetovnem pokalu zbrala že 85 zmag in se povsem približala absolutnemu rekordu Šveda Ingermarja Stenmarka (86), se je najbolj približala Italijanka Federica Brignone. Aktualna svetovna prvakinja v alpski kombinaciji je v finalu znižala zaostanek za Američanko. Za njo je zaostala 12 stotink sekunde.

Ravno tolikšna je bila prednost Shiffrinove pred drugouvrščeno Tesso Worley po prvem teku, v finalu pa je Francozinja storila usodno napako in odstopila, s tem pa omogočila preboj na stopničke še Norvežanki Ragnhild Mowinckel. Skandinavka je za Shiffrinovo, ki so jo po krstnem svetovnem naslovu v veleslalomu obšla čustva, zaostala 22 stotink.

Ana Bucik je v finalu izgubila kar 14, ... Foto: Reuters

Bucikova izgubila 14, Dvornikova pa osem mest

V prvem teku je novo vrhunsko uvrstitev napovedala Ana Bucik. S številko 11 je za vodilno Američanko zaostala 1,39 sekunde in si zagotovila 11. mesto. Novogoričanka, sicer 13. veleslalomistka sezone na tekmah svetovnega pokala, je v finalu pregorela v želji. Uvrstitev je želela še izboljšati, a je storila preveč napak. Zaostanek se je kopičil in večal, na koncu pa je močno pokvarila svojo uvrstitev. V finalu je izgubila kar 14 mest. Ker je padla na 25. mesto, je na koncu ostala brez točk za svetovni startni seznam v veleslalomu.

... Neja Dvornik pa osem mest. Foto: Reuters

Na tekmi svetovnega prvenstva jih je prejelo le 15 najboljših tekmovalk. Še dve mesti nižje od Bucikove je veleslalomsko tekmo v Meribelu sklenila druga slovenska finalistka Neja Dvornik. V finalu je želela pokazati bistveno več, a se ji je nastop podobno kot Bucikovi ponesrečil, tako da je izgubila osem mest.

"Že pri petih vratih se mi je zgodila prva napaka. Rekla sem si, da je vse vredu, da je treba to popraviti. Nato so se napake le ponavljale, vrstile so se ena za drugo. Škoda, bila je to ena zelo ponesrečena vožnja. Nimamo kaj, gledamo naprej. Čez dva dni nas čaka nova tekma," je po finalu povedala Bucikova. Dvornikova pa: "Od štarta do cilja mi ni uspel niti en zavoj tako, kot bi si želela. Nisem prikazala nič od tega, kar sem prejšnje dni govorila in kazala na paralelnem veleslalomu."

Meribel, veleslalom (Ž):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:07,13

2. Federica Brignone (Ita) +0,12

3. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,22

4. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,31

5. Marta Bassino (Ita) +0,80

6. Mina Fürst Holtmann (Nor) +0,92

7. Petra Vlhova (Slk) +0,93

8. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,26

9. Coralie Frasse Sombet (Fra) +1,32

10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1,39

...

25. Ana Bucik (Slo) +3,03

27. Neja Dvornik (Slo) +3,25

Naslov svetovne prvakinje iz Cortine d'Ampezzo je branila Lara Gut-Behrami, zmagovalka prvega veleslaloma zime in druga v skupnem seštevku omenjene discipline, ki se je morala na koncu zadovoljiti z "nehvaležnim" četrtim mestom. Za zmagovalko je zaostala 31 stotink sekunde, za bronom pa zgolj devet.

Na štartu je bilo v prvem teku kar 114 smučark, tudi tekmovalke iz Indije, Haitija, Libanona, Irana, Grčije in podobnih, za smučanje eksotičnih dežel.

V soboto se bodo alpske smučarke na svetovnem prvenstvu potegovale za odličja še v slalomu.