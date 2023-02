S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da Štefan Hadalin zapušča prizorišče svetovnega prvenstva v Franciji. "Trenutno je njegovo psihofizično stanje slabše in posledica tega je, da prekinja nastope na SP. Vrača se v domače okolje," so zapisali. V Courchvelu je Hadalin nastopil v kvalifikacijah paralelne tekme, a se ni prebil v izločilne boje.

Štefan Hadalin Foto: Guliverimage Hadalin je zaradi osebnih razlogov predčasno končal že lansko sezono in tako izpustil olimpijske igre v Pekingu. Z novo energijo je začel to sezono in z devetim mestom v Söldnu dosegel svoj najboljši veleslalomski dosežek. V nadaljevanju zime pa se mu je večina nastopov znova podrla, samo še na slalomih v Adelbodnu (14.) in Wengnu (27.) je osvojil točke.

Tako bo na petkovem veleslalomu v Franciji edini slovenski adut srebrni olimpijec Žan Kranjec, na nedeljskem slalomu pa bo nastopil samo mladi Tijan Marovt.