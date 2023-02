Senzacija: Mikaela premagana, zlato Kanadčanki, ki je prvič na stopničkah

Laurence St-Germain Foto: Reuters Največje presenečenje prvenstva v Franciji predzadnji dan: 28-letna Kanadčanka Laurence St-Germain je osvojila zlato kolajno v najboljši disciplini Mikaele Shiffrin. Pa v svetovnem pokalu še ni bila boljša kot peta, pravzaprav je v letošnjem slalomskem seštevku šele 18. Pred štirimi leti je bila sicer na svetovnem prvenstvu že šesta, tokrat pa s številko 18 tretja že po prvi vožnji. V finalu je nato najprej odstopila druga po prvi vožnji Švicarka Wendy Holdener, Shiffrinova pa je smučala nekoliko zadržano in z več manjšimi napakami in v cilju za senzacionalno zmagovalko zaostala kar 57 stotink.

Ana Bucik Foto: Reuters Tako kot na veleslalomu sta najboljši slovenski smučarki zime v tehničnih disciplinah v finalu pokvarili uvrstitev. Ana Bucik je s šestega mesta nazadovala na deveto, Neja Dvornik pa s 16. na 21. Prva polovica Aninega finalnega nastopa je bila sicer dobra, imela je še prednost, nato pa se je pripetila manjša napaka, ki jo je vrgla iz ritma, in skozi cilj je s pol sekunde zaostanka prišla kot peta. Na vrhu je bilo še pet smučark, štiri so jo prehitele, ena je odstopila. Tako je ponovila deveto mesto izpred dveh let, njena najboljša uvrstitev pa ostaja sedmo mesto s prvenstva 2017.

Mikaela Shiffrin Foto: Reuters V moški konkurenci ima na svetovnem prvenstvu v Meribelu in Courchevelu Marco Odermatt dve zlati kolajni (smuk in veleslalom), v ženski pa je torej na šestih tekmah slavilo šest različnih smučark: Jasmine Flury v smuku, Marta Bassino v superveleslalomu, Mikaela Shiffrin v veleslalomu, Federica Brignone v alpski kombinaciji in Maria Therese Tviberg v paralelnem veleslalomu. S štartno številko 1 je bila na slalomu Shiffrinova prva favoritka. Je sedemkratna dobitnica malega kristalnega globusa v tej disciplini (52 zmag v svetovnem pokalu). Samo to zimo je osvojila pet slalomov, bila še trikrat tretja in enkrat peta. Na svetovnih prvenstvih je v slalomu nastopila petkrat in bila štirikrat zlata ter nazadnje bronasta.

SP v alpskem smučanju, Courchevel, slalom (Ž):



1. Laurence St-Germain (Kan) 1:43,15

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,57

3. Lena Dürr (Nem) +0,69

4. Mina Fürst Holtmann (Nor) +0,71

5. Petra Vlhova (Svk) +0,85

6. Aline Danioth (Švi) +0,97

7. Sara Hector (Šve) +1,12

8. Lara Della Mea (Ita) +1,19

9. Ana Bucik (Slo) +1,22

10. Hanna Aronsson Elfham (Šve) +1,31

...

21. Neja Dvornik (Slo) +1,96

34. Anja Oplotnik (Slo) +6,34

Bucikova: Postavitev je bila lahka in ni dopuščala napake

Ana Bucik Foto: Reuters "S pristopom sem zelo zadovoljna. Dobro sem napadla. Sem pa na prehodu na ravnino, kjer sem želela 'spustiti', a sem ostala zadaj, bila pozna in sem izgubila nekaj hitrosti. To se je poznalo vse do cilja. Tega mi je žal. Borila sem se, dala vse od sebe. Tista napaka mi je vzela nekaj več. Postavitev je bila lahka in zato ni dopuščala nobene napake," je svoj finalni nastop opisala Bucikova. "Da, želela sem si višje, ampak tako pač je. Enkrat izgubiš, drugič dobiš. Nimam si česa očitati. Dala sem vse od sebe. Tekme bodo še prišle."

Neja Dvornik Foto: Reuters Neja Dvornik je bila po finalu zelo razočarana: "Običajno kar vem, kaj se je dogajalo, zdaj pa sploh ne najdem besed. Poskušala sem prikazati svojo najboljšo vožnjo, a mi ni uspelo. Mogoče sem šla v želji po napredku čez tisto mejo."

V cilj prve vožnje sta prišli tudi mladi Anja Oplotnik (45.) in Nika Tomšič (47.). Nika v drugem teku, na svetovnem prvenstvu namreč lahko nastopi 60 smučark, ni štartala. Zbolela je za gripo in ji ponoči ni uspelo zbiti vročine, vseeno pa je odpeljala prvi tek. A so bile bolečine v pljučih prevelike, da bi tvegala še drugi tek. Skupaj bo v prvi vožnji nastopilo kar 122 smučark. Anja je v finalu pridobila kar 12 mest in svoj debitantski slalomski nastop na največjem prizorišču končala na 34. mestu.