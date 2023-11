Srečen zaradi Keka, prizadet zaradi Zlate lisice

Kaj imata poleg Maribora še skupnega Matjaž Kek in Zlata lisca? Andreja Rečnika. Nekdanji smukač in nogometaš, ki je bil štiri desetletja vodja delavcev, ki so pripravljali progo za Zlato lisico, je v teh dneh zelo čustven. Neizmerno je srečen za prijatelja Matjaža Keka, da je Slovenijo popeljal na Euro 2024, in globoko prizadet, da so mariborski smučarski delavci izgubili Zlato lisico.

Andrej Rečnik zadnje dni doživlja zelo čustveno, in sicer zaradi nogometa in Zlate lisice. Foto: Matej Podgoršek Andreja Rečnika na Hočkem Pohorju tokrat sicer nismo obiskali zaradi nogometa ali Zlate lisice, a je beseda vseeno nanesla na ti dve v zadnjih dneh zelo aktualni temi. Slovenska nogometna reprezentanca bo prvič po 14 letih igrala na velikem tekmovanju oziroma prvič po 24 letih na evropskem prvenstvu. Na tekmovanje v Nemčijo jo je popeljal selektor Matjaž Kek, ki je pred 44 leti Rečniku uredil povabilo na trening NK Železničar v Mariboru. Seveda je Rečnik spremljal ponedeljkovo tekmo s Kazahstanom: "Mogoče sem tudi jaz to doživljal tako čustveno kot Kek. K nogometu me je praktično spravil on in pa Borut Jarc. Ko sem bil vojak v Ljubljani, sem lahko malo hodil k Slovanu, kjer je bil mariborski trener Franjo Frančeškin. Potem sem bil premeščen v Maribor. Nogomet sem imel zelo rad. In zraven kasarne je bilo na drugi strani ograje nogometno igrišče. In sem videl Keka ... Smo se poznali že prej, že s smučarije, tudi on je odličen smučar. In sem mu rekel, naj vpraša trenerja, če bi lahko prišel malo trenirat za kondicijo. In sem že popoldne lahko prišel na trening. Po dveh dneh pa sem že igral prvo tekmo."

Matjaž Kek in Andrej Rečnik sta bila pred štirimi desetletji soigralca v NK Maribor. Foto: osebni arhiv Andrej Rečnik

Keka pozna iz najstniških let: Videlo se je, da ima nekaj vodstvenega

Matjaž Kek po ponedeljkovi uvrstitvi Slovenije na Euro 2024 v Nemčiji Foto: www.alesfevzer.com Da je Kek naredil tako uspešno kariero v nogometu, od igralca do trenerja in selektorja, za Rečnika ni nobeno presenečenje. "Bil je razgledan človek. V gimnazijo je hodil, veliko je bral. Bil je vsesplošen športnik in pravi karakter, dober prijatelj. Kapetan nam je bil tam in tudi pri Mariboru. Že takrat se je videlo, da ima nekaj vodstvenega. Znal nas je motivirati skupaj s trenerjem. Že takrat! Pozneje je vodil celo neko radijsko oddajo, zelo se je spoznal tudi na glasbo. Res je bil inteligenten človek." In tudi zaradi Keka Rečnik ni dvomil, da bi proti Kazahstanu zapravili uvrstitev na EP 2024. "Skoraj ni bilo dvoma, da ne bi šli naprej. A ko je bilo 1:1, me je kar zapeklo ... Sem si rekel, upam, da se nekaj zgodi." In se je zgodilo: Benjamin Verbič je z izjemnim golom za zmago potrdil vozovnico za Nemčijo. "In sem res čustveno spremljal tekmo in mu res zelo privoščim."

ASK Branik blagovno znamko Zlata lisica prodal SZS

Drugačna čustva in prizadetost pa ga zadnje dni spremljajo ob izgubi Zlate lisice. Od leta 1984 je bil vodja proge na Zlati lisici, pred tem sta delavce vodila njegova brata Drago in Zvonko Rečnik. Sam je sicer na pohorski strmini pomagal od malega. Zraven je bil tudi v minulih letih, ko je ASK Branik tekmo organiziral v Kranjski Gori. Od prejšnjega tedna pa je tudi uradno, kar se je govorilo že več mesecev, da bo organizacijo tekme vsaj to zimo prevzela Smučarska zveze Slovenije, za pripravo proge pa bo najela kranjskogorske delavce. Rečnik nima nič proti smučarski zvezi niti proti kranjskogorskim delavcem, ni pa mu prav, da bodo organizirali tekmovanja pod imenom Zlata lisica, da bodo organizirali 60., saj bo to njihova prva. ASK Branik, vodenje katerega je pred petimi leti prevzel Gregor Lednik, je v zameno za denarno nadomestilo, ki ostaja poslovna skrivnost, blagovno znamko Zlata lisica predal SZS.

"Da smo tekmo izgubili, je v največji meri krivda MO Maribor"

Andrej Rečnik na 59. Zlati lisici januarja 2023 v Podkorenu v Kranjski Gori Foto: Vid Ponikvar "Ne verjamem, da je lahko zame kaj še bolj čustvenega. Ne morem mimo tega, na kakšen način se je to zgodilo. Nimamo še popolnoma razčiščenih stvari. Bodo v kratkem. Vendar ..." čustveno pripoveduje Rečnik, ki zahteva skupščino društva ASK Branik. Za izgubo tekme ni krivo le vse toplejše vreme, premalo so tudi vlagali v infrastrukturo in zasneževanje. "Da smo mi tekmo izgubili, je v največji meri krivda Mestne občine Maribor z njihovim vodstvom. Ne naša. Mi smo vedno korektno oddelali, kar smo lahko. Mi nismo pozabili delati prog, mi nismo manj zavzeto delali teh prog."

"Naj dela tekmo SZS, a ne 60. Zlate lisice, za katero smo garali mi"

Maribor je Zlato lisico nazadnje gostil leta 2019, skupaj v 59 letih 46-krat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Kar pa se je zdaj zgodilo, je nedopustno, in tega ne bomo dovolili. Prav, če se je smučarska zveza odločila, da bo delala tekmo na svoj način, naj jo dela. A ne 60. Zlate lisice, za katero smo garali mi, oni niso naredili zanjo nič. Kvečjemu so od tega kaj 'pokasirali'. To je moje osebno mnenje in vseh mojih sodelavcev na progi."

Zlata lisica je bila v zadnjih šestih letih na Mariborskem Pohorju samo enkrat, sicer je bila vedno prestavljena v Kranjsko Goro. Zdaj so torej izgubili še organizacijo. "Ko bodo izpolnjeni pogoji za vrnitev te smučarske tekme v Maribor, bodo glavni organizatorji znova v ASK Branik Maribor, tudi z uporabo znamke Zlata lisica," je prejšnji teden dejal Lednik.

"Zagotovo me ne bo v Kranjsko Goro. Ne morem. Niti slučajno."

Januarja Rečnika v Kranjsko Goro ne bo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida To zimo bosta ženski veleslalom in slalom na podkorenski strmini šestega in sedmega januarja. Rečnika tam ne bo niti v vlogi gledalca. "Ne, zagotovo me ne bo. Ne morem. Niti slučajno. V isti sapi sicer lahko povem, da smo v Kranjski Gori naredili odlične tekme in odlično sodelovali s Kranjskogorci, ki so nas vedno dobro in lepo sprejeli. Skupaj smo naredili tekme, ki so tudi šle v zgodovino. Proti njim nimam nobene slabe besede. Da bi pa šel tekmo pogledat v Kranjsko Goro, to pa ne." Tudi navijačev je bilo na tekmah Zlate lisice v prejšnjih štirih letih vselej precej manj kot pred tem v Mariboru.