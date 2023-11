Presrečnemu Keku je bilo jasno že po prvem klicu #video

Po letu 2000 se Slovenija spet veseli uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. Veseli se po težko prigarani zmagi z 2:1 nad Kazahstanom. Težke noge so bile prisotne, saj je bilo v igri veliko. Sproščenost se je naselila v slovenske vrste šele po zmagovitem golu Benjamina Verbiča v 86. minuti, ko je odjeknila eksplozija navdušenja v razprodanih Stožicah. Slovenski nogometaši se niso le uvrstili na veliko tekmovanje, ampak so opravili tudi zrelostni izpit, saj je bilo v ponedeljek zvečer na tnalu ogromno. Vse. In selektor Matjaž Kek je najbolj ponosen na njih, saj so prehodili zelo trnovo pot.

Ko je Benjamin Šeško v zaključku prvega polčasa zadel enajstmetrovko, so se slovenski nogometni reprezentanci na stežaj odprla vrata do evropskega prvenstva, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija.

A je takoj ob vstopu v drugi del sledil hladen tuš v režiji člana koprskega nogometaša Ramazana Orazova. Trpeli so slovenski igralci v nadaljevanju in ker selektorji v nogometu nimajo možnosti minute odmora, je selektor Matjaž Kek naredil odločilno potezo. V igro je poslal Benjamina Verbića, ki je poživil dogajanje na sicer slabi zelenici in zaupanje poplačal v 86. minuti, ko je z leve strani lepo streljal v daljši kot kazahstanskih vrat in moštvo popeljal v vnovično vodstvo. Nemudoma je postalo jasno, da se bo Slovenija drugič po letu 2000 uvrstila na evropsko prvenstvo in četrtič na veliko tekmovanje, potem ko je nastopila še dvakrat na svetovnih prvenstvih v letih 2002 in 2010.

"Fantje, ki so bili proglašeni za luzerje, so postali moški"

Razprodan štadion Stožice, na katerem je s slovenskimi nogometaši dihalo rekordnih 16432 navijačev, je eksplodiral, ko je odlični sodnik Szymon Marciniak odpiskal konec tekme. Suša uvrstitev na velika tekmovanja se je tako prekinila in kaj lepše je kot to, da bo Slovenija nastopila na evropskem prvenstvu, ki ne bo daleč od slovenskih meja. Pričakovati je, da se bo navijaški rekord zgodil tudi v deželi piva in se bo preseglo Amsterdam iz leta 2000, ko se je v nizozemski prestolnici drlo okoli 10 tisoč slovenskih grl.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Veseli, srečni in ponosni. Mislim, da zaslužno. Hvala Sloveniji za pozitivno energijo v zadnjih mesecih. Na koncu se je izplačalo. Fantje, ki so bili proglašeni za luzerje, so postali moški. Vrnili so vero v slovenski nogomet. Zdaj smo tam, kamor smo hoteli priti. Cilj je bil jasen, ko so se kroglice zavrtele na žrebu. Svoje poslanstvo so fantje naredili. Prepričan sem, da bo to nov zagon za slovenski nogomet. Hvala fantom, hvala mojemu strokovnemu štabu. Srečo moraš imeti, da zbereš takšne modele skupaj. Hvala zvezi, da so me pet let pustili na miru. Lep dan se je prevesil v krasno noč. Upam, da je ta pozitivna energija vam v veselje, ponos. Mislim, takšen je moj občutek, da je v ponedeljek zvečer Slovenija dihala kot eno," je bil presrečen prvi mož stroke v slovenski reprezentanci.

"Požvižgaval sem si, fantje so me gledali malce čudno"

Tudi Keku je padel velik kamen z ramen po golu Verbića v 86. minuti, saj je pred tem kar nekaj časa reprezentanca trpela na igrišču: "Takrat sem vedel, da je konec. Da smo na cilju. Da lahko potegnemo črto. V določenih trenutkih smo čutili breme. Zlasti po šoku v začetku drugega polčasa, ko smo iz prvega strela dobili gol. V prvem polčasu smo igrali dovolj agresivno, napadalno, jim nismo pustili dosti prostora za igro. Ni bilo pragmatičnosti. Hoteli smo držati ves čas visok ritem. Hkrati se je pokazalo, da Kazahstan nima kar tako 18 točk. Viseli smo kar nekaj časa. Bila je določena negotovost. Z menjavami smo umirili in začeli nadzorovati potek dogodkov. Poznalo se je, da v takšnih tekmah igrajo čustva in lahko vplivajo na potek. Ta tekma spada med najtežje. Ves čas sem imel dober občutek. Že od prvega klica zjutraj. Požvižgaval sem si, fantje so me gledali malce čudno. Vedel sem, da ne moremo izgubiti te tekme. Težko je to opisati. Zelo sem vesel, predvsem zaradi fantov. Oni morajo biti naslovna zgodba tega rezultata. Mene in predsednika ste menjali 500-krat. Upam, da se lahko zdaj vsi iskreno veselimo."

Foto: www.alesfevzer.com

Dolgo pot so slovenski nogometaši prehodili v kvalifikacijah in na koncu zbrali 22 točk. Ni bilo vse enostavno, česar se zaveda Kek: "Dobre nasprotnike smo imeli. Dvakrat smo pokleknili in je bil takoj ogenj v strehi. S kakovostjo smo dali novo energijo, nov zagon."

"Vseeno, če bi nas dali v peti boben. Samo, da se vrti žogica Slovenije"

V torek ob 16. uri bodo imeli slovenski nogometaši zaslužen sprejem na Kongresnem trgu, nato pa bodo z nestrpnostjo čakali na 2. december, ko bo žreb skupin za Euro 2024.

V kakšni meri je bila zmaga proti Kazahstanu dobrodošla v luči boljšega izhodišča pri razvrščanju v kakovostne bobne, je selektor za konec pristavil: "Vseeno mi, če bi nas dali v peti boben. Samo, da bi se vrtela žogica Slovenije. Na Euro favoriti Euro ne bomo, da smo si na jasnem. Prišel bo čas, ko se bo Slovenijo tudi kaj vprašalo."