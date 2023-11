"To si Slovenija zasluži. V Nemčiji ne bomo samo sodelovali!"

Tukaj so prvi odzivi po uvrstitvi slovenske nogometne reprezentance na evropsko prvenstvo 2024. "Iz srca, iz srca se jim zahvaljujem," je bil povsem iz sebe predsednik NZS, Radenko Mijatović. "To je več kot zasluženo. To je najlepše darilo, ki so si ga fantje sami dali," je poudaril selektor Matjaž Kek. Kapetan Jan Oblak se je že ozrl naprej: "V Nemčijo ne gremo samo nastopati, želimo biti konkurenčni."

V torek sprejem, žreb skupin 2. decembra

V torek ob 16.00 lahko nogometaše Slovenije pozdravite na Kongresnem trgu v Ljubljani. Žreb skupin bo že naslednji teden, drugega decembra. Dva dni pozneje pa gredo v prodajo vstopnice za vse države udeleženke.

Matjaž Kek Foto: www.alesfevzer.com Selektor Matjaž Kek je drugič Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. "To je več kot zasluženo. To je najlepše darilo, ki so si ga fantje sami dali. Dobili so energijo Stožic, vse Slovenije. Sem srečen, ponosen. Slovenija je zasluženo na evropskem prvenstvu," je bil srečen in vesel in še marsikaj zraven je še dejal v prvi izjavi za Šport TV. "To je bila ena najtežjih tekem, kar sem jih vodil. Ker sem vedel, da bomo stežka kontrolirali čustva, če bomo prišli v težavo. Prišlo smo v težavo na začetku drugega polčasa, slabo odreagirali in se je časa vlekla nervoza. A je hvala bogu Beni vse skupaj rešil in potegnil črto."

Prva izjava Matjaža Keka na novinarski konferenci (video: STA):

Jan Oblak Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kapetan Jan Oblak se je že ozrl proti Nemčiji, pravi, da tja ne gredo samo, da bi sodelovali: "Vsi se veselimo, vse se izšlo. To evropsko prvenstvo smo si zaslužili, po dolgih letih mučenja, truda, vloženega dela. Šli smo v smer, ki je bila potrebna za evropsko prvenstvo. To si Slovenija zasluži. V Nemčijo ne gremo samo nastopati, želimo biti konkurenčni. To še ni to, lahko dosežemo še več. Zelo smo ponosni, da nam je uspelo, kar sem sanjal od majhnih dni. To je bila moja najbolj pomembna tekma."

Jasmin Kurtić: "Meni so se sanje uresničile. Vsi smo imeli težko pot. Zasluženo gremo na evropsko prvenstvo, zasluženo." Štiriintridesetletnik je bil najbolj čustven, saj: "Imeli smo vzpone, padce, jaz največ, ker sem najdlje tukaj. Nisem pa nikoli obupal."

Mijatović: Iz srca, iz srca se jim zahvaljujem

Predsednika NZS Radenka Mijatovića so fantje takole metali v zrak. Foto: www.alesfevzer.com

Radenko Mijatović, predsednik NZS, je za 60. rojstni dan dobil najlepše darilo. In bil v prvi izjavi v televizijskem prenosu na Šport TV čustven, kot ga še nismo videli nikoli: "Fantje so izpolnili svojo obljubo. Oni so naredili vse, skupaj z njihovim strokovnim vodstvom. Treba jim je čestitati. Izredno težka tekma, ampak fantje so naredili nemogoče. Iz srca, iz srca se jim zahvaljujem. Veliko so naredili za slovenski nogomet. Ne samo zase, ki se bodo vpisali v zgodovini, ampak za naš nogomet. Verjeli so vase, selektor je verjel v to ekipo. Poglejte to čudovito publiko. Nogomet je zakon."