Verbič v 86. minuti potrdil sanje! Euro 2024, prihajamo!

Slovenska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah še sedmič zmagala in se z 22 točkami uvrstila na Euro 2024 v Nemčijo, na prvo veliko tekmovanje po 14 letih. Kazahstan je v nabito polnih Stožicah premagala z 2:1. V prvem polčasu je z bele točke zadel Benjamin Šeško, nato je član Kopra Ramazan Orazov sicer poskrbel za izenačenje in nervozen drugi polčas, a je vse dvome razblinil Benjamin Verbič, z golom za zmago v 86. minuti. Sprejem za nogometaše bo v torek ob 16. uri v Ljubljani na Kongresnem trgu.

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog (nedelja)

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek, petek, sobota)

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Ponedeljek, 20. november:

V torek ob 16.00 lahko nogometaše Slovenije pozdravite na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Prvi polčas: Oblak branil, Šeško zadel z bele pike

Stadion Stožice je bil nabit do zadnjega kotička, več kot 16.400 navijačev, največ doslej. Foto: www.alesfevzer.com

Petar Stojanović se je vrnil v prvo enajsterico Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com To je bila tekma, na katero je Slovenija čakala zelo dolgo. In sanjala o priložnosti, ki se ne ponuja vsak dan. Ekipa Matjaža Keka si je po zaslugi imenitnega jesenskega niza, ko je nanizala štiri zmage, priigrala imenitno izhodišče za sklepno dejanje kvalifikacijskega ciklusa. V petek na Danskem ni izkoristila prve zaključne žogice. Tekmec je bil premočan, Slovenija pa je nekaj adutov zavestno varčevala za izpit, na katerem igra z bistveno ranljivejšim tekmecem. Kazahstan je slabši od Danske, Slovenija ga je spomladi že premagala (2:1). Takrat sta v polno merila David Brekalo, ki zaradi zdravstvenih težav tokrat ni mogel pomagati soigralcem, in Žan Vipotnik, ki je odločil zmagovalca z reprezentančnim prvencem.

Benjamin Šeško za 1:0. Foto: www.alesfevzer.com V udarni enajsterici ga je za razliko od srečanja v Köbenhavnu zamenjal Andraž Šporar, ki je v sodelovanju z Benjaminom Šeškom že pokvaril načrte marsikateri obrambi. Med 11 se je vrnil tudi Petar Stojanović. Slovenija je imela premoč od prve minute. Kazahstanci so se dobro branili in prežali na protinapade. Slovenci so pletli mrežo okrog kazahstanskega kazenskega prostora, a niso in niso prišli do zaključnega strela. Še najbolj nevarno je bilo v 32. minuti, ko je podal Šeško, a je bil v kazenskem prostoru za korak prepočasen Žan Karničnik. Nato pa vendarle prvi nevaren strel znotraj okvira vrat, a gostov! Streljal je Abzal Bejsebekov, a mu je Jan Oblak branil. Že v naslednjem napadu pa je Stojanović izsilil prekršek v kazenskem prostoru in sodnik Szymon Marciniak je po ogledu z VAR-om dosodil 11-metrovko. Zanesljivo jo je v 41. minuti izkoristil Šeško in s svojim desetim reprezentančnim golom Slovenijo popeljal še korak bliže evropskemu prvenstvu 2024 (1:0).

Drugi polčas: Koprčan za 1:1, Verbič za 2:1 in potrditev EP

Žan Karničnik Foto: www.alesfevzer.com Premalo zbrano, še posebej v obrambi, pa se je Slovenija lotila drugega polčasa in tako je že v tretji minuti nadaljevanja tekme dobila gol. Za 1:1 je zadel nogometaš Kopra, Ramazan Orazov. Tri minute pozneje je imela Slovenija prosti strel s 25 metrov, Adam Gnezda Čerin je dobro streljal, a mu je branil Igor Šackij. A Kazahstanci so bili tudi v nadaljevanju drugega polčasa bolj podjetni in željni drugega gola, Slovencem (nogometašem in navijačem) je energija precej padla. A strah je bil odveč: v povprečnem polčasu je bila dovolj ena vrhunska poteza. Po diagonali je z roba kazenskega prostora neubranljivo streljal rezervist Benjamin Verbič. V 86. minuti!

Vse poti vodijo v Stožice, takole se je polnil največji stadion v Sloveniji:

San Marino zadel na tretji tekmi zapored

V preostalih dveh tekmah zadnjega kroga v skupini C, ki nista več odločali o ničemer, je Severna Irska z 2:0 premagala Dansko, Finska pa San Marino z 2:1. Ja, San Marino je dosegel gol na tretji tekmi zapored, kar je zanje dosežek brez primere.

Nastop na Euru 2024 bo prinesel številne finančne koristi

Uefa bo vsakega udeleženca tekmovanja nagradila z 9,5 milijona evrov. Predsednik krovne zveze Radenko Mijatović, ki je v četrtek dopolnil 60 let, je nedavno poudaril, kako pomembna bi bila ta sredstva za razvoj nogometa v Sloveniji. Zveza je nenazadnje del nagrad, ki jo je prejela za udeležbo na SP 2010, namenila tudi za izgradnjo modernega pripravljalnega središča NNC Brdo. Zdajšnjega doma reprezentance, ki v zadnjem desetletju še ni odigrala večje tekme.

Najboljši strelci v kvalifikacijah za Euro 2024: 14 - Romelu Lukaku (Belgija)

10 - Cristiano Ronaldo (Portugalska)

9 - Kylian Mbappe (Francija)

8 - Harry Kane (Anglija)

7 - Rasmus Hojlund (Danska), Scott McTominay (Škotska)

6 - Zeki Amdouni (Švica), Erling Haaland (Norveška)

Češka na Euro z visoko zmago, Italija z remijem

David Doudera je zadel za vodstvo Čehov z 1:0. Zadoščal jim je že remi. Foto: Guliverimage Poleg srečanja v Ljubljani sta bili v središču pozornosti še dvoboja v Olomoucu in Leverkusnu. Čehi so bili na srečanju proti Moldaviji v podobnem položaju kot Slovenci. Za potrditev preboja na Euro jim je zadošča že točka, gostje iz ene najbolj siromašnih evropskih držav pa so podobno kot Kazahstan napadali največji uspeh, prvi nastop na velikem tekmovanju. Češko je pred odločilnim spopadom vrgel iz tira škandal, saj so trije reprezentanti zaradi kršenja discipline, pred nekaj dnevi so si privoščili nočni izlet in pijančevanje, že zapustili izbrano vrsto. Na zelenici se to vendarle ni poznalo. Euro 2024 so potrdili z zmago s 4:0. Albanija in Češka sta s po 15 točkami na vrhu skupine E, favorizirana Poljska je ostala na tretjem z 11.

Pod velikim pritiskom pa je bil italijanski selektor Luciano Spalletti. V prejšnji sezoni je Napoli popeljal do državnega naslova, nato pa pri Azzurrih nasledil Roberta Mancinija. Italija je na zadnjih treh velikih tekmovanjih nastopila le na enem, na tistem pa šla do konca (Euro 2020). Ostala pa je brez SP 2018 in SP 2022. Italiji je v Leverkusnu, kjer je bilo na tribunah ogromno ukrajinskih navijačev, zadoščala že točka, Ukrajina je a napredovanje potrebovala zmago. In končalo se je z 0:0. Italija je tako ohranila drugo mesto v skupini C, šest točk za prvo Anglijo, ki je v zadnjem krogu z 1:1 remizirala z Makedonijo.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Slovenija, Češka, Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Škotska, Španija, Švica in Turčija.

Kdo bo nastopil v dodatnih kvalifikacijah? Zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Grčija, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Poljska

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Češka, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Ukrajina, Wales

Lahko se še uvrstijo v play-off: Azerbajdžan, Estonija, Islandija

Kvalifikacije za Euro 2024, 10. krog:

Nedelja, 19. november:

Ponedeljek, 20. november:

Torek, 21. november:

Lestvice: