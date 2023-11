V živo: Ronaldo v središču pozornosti, po drami evforija slovenskih sosedov

Danes so v kvalifikacijah za Euro 2024 dejavni v skupinah A, F, G in J. Nastop na velikem tekmovanju v Nemčiji so si priigrali Madžari, ki so v 97. minuti prišli do točke proti Bolgariji (2:2). Priložnost za osvojitev dragocene vozovnice ima pravkar tudi Slovaška, vstopnico si lahko, čeprav danes ne igra, zagotovi tudi Srbija, ki stiska pesti za pozitiven rezultat Litve v Črni gori. V središču pozornosti je tudi portugalski rekorder Cristiano Ronaldo, ki bi lahko z novimi zadetki na lestvici najboljših strelcev tega kvalifikacijskega ciklusa poskočil na prvo mesto.

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Slovenska nogometna reprezentanca se bo z izzivom prve zaključne žogice za nastop na Euru 2024 spopadla v petek v Köbenhavnu, danes pa bi lahko udeležbo na velikem tekmovanju, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, potrdile tri reprezentance. To so Madžarska, Slovaška in Srbija. Kaj potrebujejo za preboj na seznam 24 udeležencev evropskega prvenstva?

Boj za Euro2024 v neposrednem prenosu Zadnji dve tekmi slovenske nogometne reprezentance si bodo lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi naročniki Telekoma Slovenije, ki je dolgoletni pokrovitelj naše nogometne reprezentance. Prva kvalifikacijska tekma z Dansko, ki jo bodo slovenski nogometaši odigrali v gosteh, bo na sporedu v petek, 17. novembra, s pričetkom ob 20.45, ogledali pa si jo boste lahko v neposrednem prenosu na Šport TV 1. Druga kvalifikacijska tekma s Kazahstanom, ki bo potekala na stadionu Stožice, bo v ponedeljek, 20. novembra ob 20.45, tekmo pa si boste prav tako lahko ogledali v neposrednem prenosu na Šport TV 1.

Slovenski sosedi v 97. minuti do zlata vredne točke

Priložnost za zagotovitev mesta na Euru 2024 so danes imeli Madžari, ki vodijo v skupini G, za potrditev sodelovanja na Euru pa so potrebovali le točko, do katere so na koncu po pravi drami tudi prišli. Tekma se je za Madžarsko začela sanjsko, v 10. minuti je za 1:0 zadel Martin Adam, a je Bolgarija v 24. minuti izenačila po zadetku Spasa Deleva, 13 minut kasneje pa zaradi drugega rumenega kartona ostala brez nogometaša na igrišču, predčasno je pod prho moral Valentin Antov. A v drugem polčasu so se razmere na igrišču izenačile, saj je bil v 57. minuti pri Madžarski izključen Miloš Kerkez. Zatem so Bolgari z bele pike v 79. minuti povedli z 2:1 in Madžarsko spravili v težek položaj. Že globoko v sodnikovem dodatku pa je goste po avtogolu Alexa Petkova in drugi asistenci Dominika Szoboszlaija Madžarska prišla do izenačenja in vstopnice za evropsko prvenstvo.

Madžari so prišli do točke, ki jih pelje na evropsko prvenstvo. Foto: Reuters

Madžarska se je na evropsko prvenstvo zavihtela tretjič zapored, pred tem so na takšen podvig čakali kar 44 let.

Spopadi na ulicah Sofije Na tisoče bolgarskih nogometnih navijačev se je pred srečanjem podalo na ulice prestolnice Sofije v znak protesta proti vodenju bolgarske nogometne zveze. Demonstracije so na koncu prerasle v nasilje. Nekaj minut pred začetkom tekme so navijači v policijo začeli metati improvizirane bombe, kamenje in plastične steklenice. Po zažigu smetnjakov je policija odgovorila z vodnimi topovi. Tuji mediji poročajo, da je bilo več protestnikov ranjenih. Nemir v Sofiji. Foto: Reuters Kot še poročajo tuji mediji, naj bi bila zadnja kaplja, ki je razjezila navijače, katerih jeza je tlela že dlje časa, odločitev zveze, da četrtkovo tekmo odigrajo pred praznimi tribunami nacionalnega stadiona v prestolnici. Bolgarska reprezentanca se skoraj dve desetletji ni uspela kvalificirati na veliko tekmovanje. Po zadnjih dveh ponižujočih porazih z Albanijo in Litvo v oktobru so navijači pozvali k protestom po vsej državi, za slabe rezultate pa krivili vodje zveze in jih pozivali k odstopu.

Madžarska ima zdaj v skupini G dve točki več od Srbije in nedosegljivih sedem od Črne gore. Bolgarija na zadnjem mestu še naprej ostaja brez zmage.

Srbski navijači danes pozorno spremljajo dogajanje na dvoboju v Črni gori, kjer gostuje Litva, za katero nastopa tudi branilec Olimpije Justas Lasickas. Izbranci Dragana Stojkovića - Piksija v tem krogu počivajo, tako da so v sredo odigrali prijateljsko tekmo z Belgijo. Srbski privrženci bi si še kako želeli, da bi Litva zapustila Črno goro neporažena. V tem primeru bi si Srbija že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, prvi po več kot dveh desetletjih. Črnogorce v igri za EP 2024 ohranja le zmaga.

Španci so na Cipru upravičili vlogo favorita. Foto: Guliverimage

V skupini A je bilo že pred tem jasno, da sta si Španija in Škotska zagotovili nastop na Euru. Rdeča furija, ki po letošnji osvojeni ligi narodov navdušuje s predstavami, je tokrat s 3:1 slavila na gostovanju na Cipru. Med strelce so se za Španijo vpisali Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal in Joselu, edini gol za Ciper pa je dosegel Kostas Pileas. Na drugi strani je Škotska zabeležila svoj prvi remi v kvalifikacijah, potem ko je v zaključku srečanja prišla do drugega zadetka in se z rezultatom 2:2 vrača iz gostovanja v Gruziji, ki ima zaradi dobrih rezultatov v zadnji izvedbi lige narodov že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Tudi v skupini F je bilo že pred tem krogom vse jasno, kar zadeva potnike na Euro. Avstrija, ki si je poleg Belgije priigrala vstopnico, je tokrat z 2:0 premagala Estonijo, Švedska, ki v skupini ne more višje od tretjega mesta, v oddaljenem Azerbajdžanu zabeležila visok poraz (0:3).

Ronaldo lahko skoči pred Lukakuja

Vse drugo kot deveta zaporedna zmaga Portugalske v tem ciklusu bi bilo veliko presenečenje. Foto: Reuters V skupini J kraljuje Portugalska. Njena statistika je popolna. Odigrala je osem tekem, osvojila maksimalnih 24 točk, razlika v zadetkih pa znaša imenitnih 32:2. Danes gostuje pri reprezentanci, ki ni osvojila niti točke, njena razlika v golih pa je zelo skromnih 1:25. Portugalska je pred na srečanju v Liechtensteinu več kot očiten favorit. V Vaduzu zaradi poškodb pogrešajo Pepeja, Rafaela Leaa in Nelsona Semeda, Diogo Dalot pa bo izpustil dvoboj pri avtsajderju skupine zaradi veselega dogodka, saj njegova žena v teh dneh pričakuje naraščaj.

Selektor Roberto Martinez je znova vpoklical Cristiana Ronalda. 38-letni kapetan in strelski rekorder je zaigral od prve minute. Iz Savdske Arabije je prišel zelo motiviran. Je drugi strelec kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024. Na sedmih tekmah je dosegel kar devet zadetkov, od njega je uspešnejši le Belgijec Romelu Lukaku (10).

Ronaldo sporoča, da je srečen vselej, ko se vrne na reprezentančno akcijo:

Sentimento de alegria sempre que regresso à nossa seleção! 🇵🇹❤️#vesteabandeira pic.twitter.com/zpCQyw8Nie — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2023

Stoodstotni izkupiček ima v kvalifikacijah za Euro 2024 poleg Portugalska le še Francija, ki je odigrala šest tekem in osvojila 18 točk.

Zelo zanimivo je tudi na stadionu Tehelne pole v Bratislavi, kjer bo prihodnji mesec v konferenčni ligi gostovala Olimpija. Slovaška si lahko na tekmi z Islandijo že zagotovi drugo mesto in nastop na Euru 2024. Zadošča ji že točka, pomaga pa ji lahko tudi Bosna in Hercegovina, če bo ugnala Luksemburg. Njen selektor Savo Milošević že pripravlja varovance na popravni izpit, saj si je BiH zaradi dobrih rezultatov v ligi narodov že zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: Že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija

Zagotovljeno mesto, a se lahko pred skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Četrtek, 16. november:

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Lestvice: