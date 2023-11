Slovenski dragulj je evropski fenomen, Danec pa je preprečil sramoto

V petek bosta slovensko-danski nogometni spektakel v Köbenhavnu začinila Benjamin Šeško in Yussuf Poulsen. Sta klubska soigralca, pri Leipzigu si delita slačilnico in se dobro poznata, obenem pa sta tudi neposredna tekmeca za mesto v napadu rdečih bikov. Šeško s posebnim dosežkom v državnem dresu predstavlja fenomen evropskega nogometa in udarno moč Kekove čete, devet let starejši Poulsen pa v Leipzigu uživa status klubske ikone, prejšnji mesec pa je Dance rešil nepopisne sramote.

Najboljši nogometaši iz Danske in Slovenije si služijo kruh v številnih velikih evropskih klubih, izmed tistih, ki kandidirajo za petkovo srečanje na razprodanem stadionu Parken, po katerem bi bil že lahko znan prvi udeleženec Eura 2024 iz kvalifikacijske skupine H, pa si bosta na nasprotnih bregovih stala le dva klubska soigralca. To sta Benjamin Šeško in Yussuf Poulsen. Ne le, da bosta v petek tekmeca, ampak ju druži tudi to, da sta stanovska kolega in si predstavljata neposredno konkurenco že pri rdečih bikih, saj sta oba napadalca.

Yussuf Poulsen v tej sezoni v nemški bundesligi še čaka na prvi zadetek. Do zdaj je zbral deset nastopov in odigral 519 minut, a še ni zatresel mreže tekmeca. Benjamin Šeško jo je trikrat, v devetih nastopih, trener Marco Rose mu je pogosto namenjal drobtinice, pa je na igrišču prebil 298 minut. Foto: Guliverimage

Ker pa pri Leipzigu ne manjka vrhunskih napadalcev in ima glede tega trener Marco Rose sladke težave, tako Šeško kot tudi Poulsen nimata zagotovljenega nastopa od prve minute. Včasih zaigrata od začetka, spet drugič vstopata v igro s klopi. Ko je tako mladi Radečan poleti debitiral v dresu Leipziga na tekmi nemškega superpokala v Münchnu (0:3), je vstopil v igro v 64. minuti. Zamenjal je Tima Wernerja. Natanko takrat je v igro prišel tudi Poulsen in zamenjal Loica Opendaja.

Na tisti tekmi je bil veliki junak Leipziga Španec Dani Olmo, ki je dosegel vse tri zadetke za bike. Konkurenca za mesta v napadu je tako velika, da so vse resnejše govorice o tem, da bi lahko nemški reprezentant Werner v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje. Zanj se zanimata Newcastle in Juventus.

Leipzigu se je pridružil že v tretji ligi

Na nemških zelenicah sta vajena tudi prizorov, ko eden zapusti igrišče, drugi pa namesto njega vstopi v igro. Foto: Guliverimage Usoda je Šeška in Poulsna združila tudi na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom. Leipzig je v nedeljo doma ugnal Freiburg s 3:1. Šeško je podobno kot na tekmi lige prvakov v Beogradu zaigral od začetka, v 63. minuti pa je zapustil zelenico. Namesto njega je vstopil v igro ravno Poulsen, devet let starejši Skandinavec, ki v Leipzigu uživa status klubske ikone.

Poulsen je star 29 let, Leipzig pa mu že dolgo stoji ob strani. Nedavno je podaljšal sodelovanje do leta 2026. Že zdaj predstavlja legendo kluba, saj zanj igra že deset let. Vse od takrat, ko je klub napredoval v tretjo ligo, s pomočjo bogatega sponzorja prejel finančni zagon in se pozneje povzpel med najboljše v Nemčiji ter zdaj redno igra v ligi prvakov. Danec je bil ves čas zvest rdečim bikom, česar navijači ne bodo nikoli pozabili. Po njem se preteka tudi afriška kri, saj je bil njegov pokojni oče Tanzanijec, mama pa je Danka.

V San Marinu preprečil senzacijo

V petek bosta klubska soigralca predstavljala zelo pomembno orožje svojih reprezentanc. Šeško že tako velja za najbolj nevarnega posameznika, kar ga premore Slovenija. To dokazujejo tudi njegove številke. Prejšnji mesec je dvakrat zatresel mrežo Finske, nato je zadel v polno še na Severnem Irskem, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Andraža Šporarja. Ravno tistega napadalca, ki je pred petimi leti v Stožicah premagal Kasperja Schmeichla in popeljal Slovenijo v vodstvo z 1:0.

Pred petimi meseci sta bila kapetana na dvoboju med Slovenijo in Dansko Jaka Bijol ter Simon Kjaer. V petek bo drugače, saj se med slovenski vratnici vrača Jan Oblak, kapetan Dancev pa bo njihov vratar Kasper Schmeichel. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Danci, prvi favoriti skupine H in polfinalisti zadnjega Eura 2020, so še do konca prvega polčasa izenačili. Zadel je Rasmus Hojlund, s sedmimi zadetki prvi strelec kvalifikacijskega ciklusa, ki pa ga zaradi poškodbe stegenske mišice v petek na bo na igrišču. Hojlund se je med strelce vpisal tudi na zadnji reprezentančni tekmi, ko je Dance v San Marinu povedel v vodstvo. Sledilo pa je šokantno izenačenje, najslabša nogometna reprezentanca na svetu je proti močnim Skandinavcem izenačila na 1:1.

Zadišalo je po prvovrstni senzaciji, zlasti zaradi slabe igre Dancev, a je nato goste nepopisne sramote le rešil Poulsen. Postal je zlati adut. V 62. minuti je vstopil v igro, osem minut pozneje pa odločil zmagovalca. To je bil njegov 12. zadetek v državnem dresu. Izmed nogometašev, ki kandidirajo za tekmo s Slovenijo, je najboljši danski strelec. Z dvomestnim številom zadetkov se lahko pohvalita le še Kasper Dolberg (Anderlecht – 11) in Joakim Maehle (Wolfsburg – 10).

Yussuf Poulsen je dosegel zadnji zadetek za dansko reprezentanco na gostovanju v San Marinu, ko je v 70. minuti zadel za končnih 2:1. Foto: Reuters

Drugače bi bilo, če bi bil prisoten tudi legendarni Christian Eriksen, ki je za reprezentanco zbral 126 nastopov in prispeval že okroglih 40 zadetkov, a bo zaradi poškodbe kolena odsoten najmanj do sredine decembra. Ker bo manjkal tudi Hojlund, ki je na desetih tekmah za reprezentanco dosegel sedem zadetkov, prav vse v kvalifikacijah, bo vloga Poulsna, enega najbolj izkušenih danskih legionarjev, na dvoboju proti Sloveniji še toliko večja. Tudi zaradi prav posebnega obračuna, saj bo na drugi strani stal njegov klubski soigralec.

Vročemu Šešku ni enakega v Evropi

Benjamin Šeško je za Slovenijo zadel v polno kar devetkrat. Foto: www.alesfevzer.com Benjamin Šeško predstavlja fenomen evropskega nogometa. Izmed nogometašev, ki še niso stari 21 let, je dosegel največ zadetkov za člansko reprezentanco. Nekdanji up Krškega in Domžal je državni dres oblekel zelo mlad. Postal je najmlajši debitant, pozneje tudi najmlajši strelec v zgodovini slovenske reprezentance.

Zdaj, ko ima 20 let, je pridobil že bogate reprezentančne izkušnje. Nastopil je na 24 tekmah in v polno zadel kar devetkrat! Tako je za zdaj vodilni strelec v Evropi med reprezentanti, mlajšimi od 21 let.

Drugi na lestvici je poškodovani Rasmus Hojlund (sedem zadetkov), ki je od Šeška starejši le za nekaj mesecev, tretji pa mladi zvezdnik Barcelone Gavi, ki je za Španijo zadel že petkrat.

Najboljši evropski strelci v članskih reprezentancah, mlajši od 21 let: 1. Benjamin Šeško (Slovenija) 9 zadetkov

2. Rasmus Hojlund (Danska) 7

3. Gavi (Španija) 5

4. Grant-Leon Ranos (Armenija) 4

...

Šeško je v očeh slovenske nogometne javnosti označen za zelo resnega kandidata za bodočega rekorderja, kar zadeva število zadetkov. Zlatko Zahović jih je dal 35, če pa bo mladi napadalec Leipziga tresel mreže v podobnem ritmu, kot je to počel v letu 2022 ali pa letos, bo Slovenija v določenem obdobju priča novemu rekordu. Izmed zdajšnjih varovancev Matjaža Keka je več zadetkov od Šeška dosegel le njegov partner v napadu Andraž Šporar (deset), več od pet pa jih je dal v aktualni reprezentanci še Miha Zajc (osem).

Komu se bo smejalo v petek? Benjaminu Šešku ali Yussufu Poulsnu? Foto: Guliverimage

Benjamin bo tako v petek na stadionu, ki ga odlično pozna njegov soimenjak Benjamin Verbič, saj je kar nekaj sezon nastopal in osvajal lovorike s Köbenhavnom, skušal vstopiti v svet reprezentančnih junakov z dvomestnim številom doseženih zadetkov.

S tem bi tudi dopolnil skandinavsko zbirko. V dresu Slovenije je namreč dosegal zadetke tako proti Švedski in Norveški kot tudi Finski, zdaj pa se lahko na seznam njegovih ''strank'' vpiše še Danska. Prvi favorit skupine H. Če bi mu to uspelo, bi bila Kekova četa še korak bližje zgodovinskemu uspehu, prvemu preboju na veliko tekmovanje neposredno po skupinskem delu.