Nepremičnine v Dubaju: ena najboljših priložnosti za naložbe

V času, ko je vlaganje v klasične oblike premoženja vse bolj nepredvidljivo, postajajo nepremičnine v Dubaju ena najbolj iskanih in stabilnih naložbenih možnosti na svetu. Z brezdavčnim okoljem, visoko donosnostjo oddaje (8–12 odstotkov), vrhunsko infrastrukturo ter stalno rastjo prebivalstva in cen ta dinamična metropola ponuja pogoje, ki jih drugje težko najdemo.

Za vlagatelje, ki iščejo dolgoročno varnost, nadstandardni življenjski slog ali portfeljsko razpršitev, je Dubaj idealna izbira. Najsi gre za luksuzne apartmaje, projekte v predprodaji ali sodobne vile – ponudba je široka, priložnosti pa številne.

V nadaljevanju preverite, zakaj je Dubaj postal nepremičninski magnet sveta – in kako lahko tudi vi dostopate do teh izjemnih projektov s preverjeno podporo, brez nepotrebnih tveganj.

Celovite nepremičninske storitve v Sloveniji, na Hrvaškem in zdaj tudi v Dubaju Dogma Nepremičnine Slovenija je del skupine DOGMA – največje nefranšizne nepremičninske agencije na Balkanu, ki jo sestavljajo enote v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Z več kot 220 izkušenimi strokovnjaki, 16 poslovalnicami na Hrvaškem in močno regionalno prisotnostjo, so postali sinonim za zanesljive, strokovne in celostne nepremičninske rešitve. V Sloveniji poslujejo iz osrednje pisarne v Ljubljani, kjer zagotavljajo podporo pri nakupu, prodaji, oddaji ali najemu nepremičnin po vsej državi. Njihovi svetovalci so strokovno usposobljeni in razumejo tako lokalne trende kot širši regijski kontekst. Po uspešnem uveljavljanju na regionalni ravni Dogma Nepremičnine zdaj svojo vizijo seli tudi na dubajski trg, enega izmed najbolj dinamičnih nepremičninskih trgov na svetu. S tem omogoča dostop do ene najperspektivnejših investicijskih destinacij na svetu.

Edinstvena povezava med slovenskim in tujim trgom

Ena izmed ključnih prednosti Dogme je močna interna povezanost med trgi, ki omogoča nekaj, česar v Sloveniji ne ponuja nobena druga agencija. Primer iz prakse to najbolje pokaže.

Pred kratkim se je nanje obrnil lastnik parcele na otoku Pašman, ki jo je želel prodati. Dogma Nepremičnine je pri tem prevzela celoten proces. V nekaj dneh so ga povezali z izkušenim lokalnim agentom iz Dogmine poslovalnice v Zadru, ki je takoj začel pripravljati oglede in komuniciral z lokalnimi kupci. Hkrati pa je slovenski agent ostal v stalnem stiku z lastnikom, mu redno poročal o povpraševanju, odzivih in prejetih ponudbah.

Prodajalec ni imel opravka z več agencijami, z različnimi jeziki ali dokumenti na dveh koncih – vse je bilo centralizirano in enostavno. In kar je še pomembneje – parcele nismo oglaševali samo na Hrvaškem, temveč tudi na slovenskih nepremičninskih portalih in v tujini. Tak pristop močno poveča doseg in poveča možnosti za uspešno prodajo.

Foto: Dogma Nepremičnine

Tudi lokacija nepremičnine ni ovira – ne glede na to, ali gre za Istro, Dalmacijo, Kvarner ali otoke, ima Dogma Nepremičnine 16 poslovalnic in več kot 200 agentov, zato vedno najdejo pravega lokalnega strokovnjaka, ki prevzame primer.

Spletna stran www.dogma-nekretnine.com ima več kot 300 tisoč ogledov mesečno, kar pomeni, da je vaša nepremičnina izpostavljena širokemu mednarodnemu občinstvu. Če torej želite prodati nepremičnino na Hrvaškem, pri Dogmi dobite vse na enem mestu – brez iskanja različnih agencij, brez zapletov in z jasnim pregledom nad celotnim postopkom.

Foto: Dogma Nepremičnine

Dubajske nepremičnine zdaj dostopne tudi Slovencem

Dubaj je eno izmed najbolj dinamičnih, varnih in investicijsko zanimivih mest na svetu. Vztrajno naraščajoče prebivalstvo, brezdavčno okolje, luksuzna infrastruktura in strateška lokacija med Evropo, Azijo in Afriko – vse to ustvarja idealne pogoje za vlagatelje.

Foto: Dogma Nepremičnine

Prednosti vlaganja v Dubaju:

najvišja stopnja varnosti (indeks 86,8)

sto tisoč novih prebivalcev letno

nič odstotkov davka na dohodek, kapitalski dobiček, dediščino

donosnost najema 8–12 odstotkov

cene, primerljive s slovenskim trgom

luksuzni projekti z bazeni, recepcijami, fitnesi, pametnimi rešitvami

fleksibilni plačilni modeli brez skritih stroškov

zaščita investitorjev z vladnimi ukrepi

zanesljivi razvijalci s potrjenimi proračuni in spoštovanjem rokov

strateška lega – 50 odstotkov sveta dostopnega v štirih urah letenja

Dogma Nepremičnine sodeluje z licenciranimi partnerji iz Dubaja, ki že več let uspešno poslujejo na lokalnem trgu. Zagotavljamo varno, pregledno in strokovno podprto izkušnjo, od prvega ogleda do zaključka postopka.

Foto: Dogma Nepremičnine

Dogma Nepremičnine v Dubaju ponuja celoten spekter nepremičnin:

luksuzni apartmaji in vile

projekti v začetni fazi z visokim potencialom

investicije v elitnih četrtih, kot so Downtown Dubai, Dubai Marina, Palm Jumeirah in Business Bay

Primož Demšar, direktor Dogma Slovenije Foto: Dogma Nepremičnine Za stranke poskrbijo celostno:

pridobitev informacij

izbor projekta glede na vaše cilje

pravna podpora in preverjeni pogodbeni postopki

poprodajne storitve in oddajanje nepremičnin

"Naš cilj ni zgolj posredovanje, ampak celovita podpora skozi celoten investicijski proces. Verjamemo, da je nepremičnina več kot nakup – je odločitev za prihodnost," pravi direktor Dogme Primož Demšar.

Vse pripravljeno za DUBAI ROADSHOW Foto: Dogma Nepremičnine Ob vstopu na dubajski trg Dogma Nepremičnine organizira DUBAI ROADSHOW – serijo ekskluzivnih dogodkov, kjer bodo partnerji iz Dubaja osebno predstavili aktualne projekte. Ljubljana – torek, 17. junij 2025 Lokacija: Radisson Blu Plaza Hotel Možni termini: 10.00, 13.00 ali 17.00 Dogodki bodo potekali tudi v Zagrebu, na Reki, v Splitu in Beogradu. Na dogodku boste izvedeli, kje in kako investirati v Dubaju, kakšni so postopki in pravna zaščita, kakšni projekti so v predprodaji in kakšen je potencial za donosnost. Število mest je omejeno, zato se prijavite čim prej preko prijavnega obrazca https://dogma-nepremicnine.si/dogma-dubai7/dogma-dubai-roadshow1 ali nas pokličite 040 605 571.

Foto: Dogma Nepremičnine