V Španiji odmeva čudežna obramba Oblaka, mladi Korošec živi sanje

Slovenska nogometna reprezentanca danes začenja priprave na kvalifikacijska dvoboja z Dansko (17. november v Köbenhavnu) in Kazahstanom (20. november v Ljubljani), na katerih si lahko zagotovi nastop na Euru 2024. Kaj so se pokazali varovanci Matjaža Keka na zadnjih tekmah v klubskem dresu? Trije so se vpisali med strelce, nekateri so se zelo izkazali, eden izmed njih, reprezentančni novinec Nino Žugelj, je celo proslavljal naslov prvaka!

Vratarji

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je pred najpomembnejšima izpitoma sezone z izbrano vrsto blestel v dresu Atletica. Madridskemu velikanu je pomagal do domače zmage s 3:1 nad Villarrealom, s katero se je Atletico v španskem prvenstvu utrdil na četrtem mestu, za vodilno Girono pa s tekmo manj zaostaja le šest točk. Dvoboj na Wandi Metropolitanu se ni začel dobro za gostitelje, a jih je takrat reševal Škofjeločan. V 16. minuti je navdušil s posredovanjem po strelu Yeremyja Pina, nato ga je v 20. minuti po odbitku premagal Gerard Moreno. Rumena podmornica bi lahko še povečala prednost, a je Slovenec v 28. minuti poskrbel za obrambo dvoboja. Z izjemnim refleksom je ubranil strel Norvežanu Alexandru Sorlothu in preprečil, da bi gostje ušli na 0:2.

Izjemno posredovanje Jana Oblaka, ko je zaustavil strel Alexandra Sorlotha:

Alexander Sorloth almost makes it 2-0 but Jan Oblak comes up with another great save 🧤🇸🇮 pic.twitter.com/3RFJxM6uat — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 12, 2023

Po tej obrambi, eni izmed kar šestih na srečanju la lige, s čimer je poskrbel za rekord v tej sezoni, je Simeonejeva četa le zaigrala bolje, dosegla tri zadetke in se razveselila 15. zaporedne domače zmage, kar je največ v zgodovini kluba. Tako je padel rekord, zgodovino pa je pisal tudi Antoine Griezmann. Francoz, dober Oblakov prijatelj, je prispeval podajo in gol, skupno pa je za Los Colchoneros dosegel že 169 zadetkov in se na večni lestvici izenačil z Adrianom Escuderom. Od prvega mesta, legendarni Luis Aragones jih je dal 173, ga ločijo le še štirje goli.

Veselje Jana Oblaka in soigralcev po rekordni 15. zaporedni domači zmagi nad Villarrealom. Foto: Reuters

Rezervni vratar slovenske reprezentance Vid Belec blesti na Cipru. Apoel iz Nikozije je v soboto z 1:0 premagal AEL, izkušeni slovenski čuvaj mreže pa je branil vso tekmo. Apoel vodi v prvenstvu, Belec pa je na 11 tekmah prejel le šest zadetkov, najmanj izmed vseh.

Tretji vratar slovenske reprezentance, mladi čuvaj mreže Parme Martin Turk, je znova obsedel na klopi. Parma je v nedeljo izgubila na gostovanju pri Leccu (2:3), a še vedno zaseda vodilni položaj v serie B. Na klopi je ostal tudi njegov rojak, mladi slovenski napadalec Tjaš Begić.

Branilci

Po poškodbi Davida Brekala je postalo jasno, da bo tudi v novembrskem delu kvalifikacijskega ciklusa moči z Jako Bijolom v udarni enajsterici združil Miha Blažič. Primorec je v nedeljo z Lechom remiziral pri varšavski Legii (0:0). Odigral je vso tekmo, pri gostiteljih pa je Blaž Kramer vstopil v igro šele v 89. minuti.

Udinese je v italijanskem prvenstvu doma remiziral z Atalanto (1:1), Jaka Bijol, ki se je ustalil v začetni enajsterici, pa je znova odigral od prve do zadnje minute. Obrambni steber slovenske reprezentance je znova pustil dober vtis.

Zelo prijetno novico predstavlja vrnitev Erika Janže. Nekdanji sosed Mitje Lotriča se je po treh tekmah neigranja, posledicah zdravstvenih težav, le vrnil na igrišče. V nedeljo je v 82. minuti vstopil v igro. Takrat je bil že dosežen končni rezultat, njegov Gornik Zabrze je na gostovanju pri moštvu Stal Mielec izgubil z 1:2. Janža je tako vknjižil prvi nastop po treh tednih, kar je zelo dobrodošla novica za selektorja Keka. Poškodoval se je sicer 22. oktobra na tekmi z Rakowom, ko je moral iz igre že po 34 minutah.

Erik Janža je konec prejšnjega tedna le zaigral za Gornik Zabrze. Foto: www.alesfevzer.com

Jure Balkovec, v zadnjem obdobju v Kekovi zasedbi rezervni levi bočni branilec, je v soboto izgubil z Alanyasporjem proti Gaziantepu (0:3). Nekdanji nogometaš Domžal je odigral drugi polčas. To je bil šele njegov šesti nastop v turškem prvenstvu, kjer je le enkrat začel tekmo od prve minute, sicer pa skupno odigral 167 minut. Več priložnosti dobiva v pokalnem tekmovanju.

Ruski prvoligaš Soči je v nedeljo na domačem olimpijskem stadionu izgubil proti Rubinu iz Kazana (0:2) in ostal na zadnjem mestu. Na srečanju sta pri gostiteljih zaigrala oba Slovenca, nekdanja soigralca pri Bravu, Vanja Drkušić in Martin Kramarič.

Nedeljski štajerski derbi 1. SNL je osrečil vodilne Celjane. Zasedbi Damirja Krznarja sta do dragocene zmage v Ljudskem vrtu pomagala Žan Karničnik in David Zec. Prvi je nedavno prejel nagrado za oktobrskega najboljšega igralca Prve lige Telemach. Celjani so povišali prednost pred zasledovalci. Pred Olimpijo imajo pet, pred Koprom pa šest točk naskoka.

Zvezni igralci

Nekdanji up Maribora, ki si je v Sloveniji nabiral izkušnje tudi pri Bravu in Dravi, živi sanje na Norveškem. V tem tednu je prvič dočakal vpoklic v člansko izbrano vrsto. Selektor Matjaž Kek ga je povabil v reprezentanco, ki jo čakata odločilna spopada za preboj na Euro 2024. 23-letni krilni napadalec je le nekaj dni po tem, ko se je pojavil na Kekovem seznamu, prvič v karieri osvojil še norveško prvenstvo.

Njegov klub Bodo Glimt je v nedeljo z 1:0 doma premagal Aalesund in dva kroga pred koncem že postal prvak, saj ima pred najbližjim zasledovalcem Brannom devet točk prednosti. Na stadionu Aspmyra je bilo veselo, Slovenec, ki pri norveškem klubu nosi igralno številko 99, pa se je prvič po 21. oktobru 2023 znašel v začetni enajsterici. Takrat je dosegel edini zadetek v tej sezoni, skupno pa drugi, odkar se dokazuje v deželi fjordov. Po tem je štirikrat vstopal v igro s klopi, tokrat pa je bilo drugače. Odigral je 74 minut in pomagal klubu do tretjega državnega naslova. Bodo Glimt je bil najboljši že v leth 2020 in 2021. Tako se je Korošec, njegov oče je bratranec Marka Šulerja, razveselil imenitnega uspeha. Prvaka so v nedeljo dobili tudi Švedi, to je postal Malmö.

Bodo Glimt je prvak postal tretjič v zadnjih štirih letih. Foto: Reuters

V reprezentanci ima zelo pomembno vlogo Petar Stojanović. 28-letni Ljubljančan ima v zadnjem obdobju težave s poškodbo, zaradi katere že nekaj časa ni pomagal soigralcem. Za Sampdorio tako ni zaigral niti v soboto, ko je klub iz Genove v serie B premagal Modeno in se na lestvici povzpel na 14. mesto. Ostal je na klopi, trener Andrea Pirlo ga ni pošiljal v igro. Prejšnji teden je bilo podobno, a veseli vsaj dejstvo, da je bil na klopi in je kandidiral za srečanje.

Adam Gnezda Čerin, junak zadnje zmage Slovenije v Belfastu, še naprej redno nastopa. Na gostovanju Panathinaikosa pri Kifisii je kot edini izmed slovenskega trojca odigral vso tekmo. Benjamin Verbič je v igro vstopil v 79. minuti. Ker je bil 79 minut dejaven tudi Andraž Šporar, so znova nastopili vsi trije zeleno-beli Slovenci v Atenah. Podobno kot v prejšnji sezoni jim gre odlično, po 11. krogu vodijo in imajo pred največjima tekmecema Olympiacosom ter branilcem naslova AEK štiri točke prednosti.

V Avstriji je navdušil slovenski dvojec pri graškem Sturmu. Črno-beli so v nedeljo na gostovanju v Celovcu premagali Austrio s 3:0, prav vse zadetke pa sta dosegla Slovenca! Jon Gorenc Stanković se je podpisal pod enega, dosegel ga je že v tretji minuti, in se razveselil krstnega zadetka v tej sezoni. Tomi Horvat, ki v drugem delu kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024 ne dobiva več vpoklicev Matjaža Keka, se je na seznam strelcev vpisal kar dvakrat, tako da je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Sturm je izkoristil remi Salzburga proti dunajski Austrii in se na lestvici točkovno izenačil s serijskimi prvaki iz Mozartovega mesta.

Tomi Horvat se je v Celovcu dvakrat vpisal med strelce:

Izkušeni slovenski reprezentant Jasmin Kurtić v Romuniji je za Universitateo Craiova, ki je v nedeljo premagala Dinamo iz Bukarešte z 1:0, odigral 65 minut. Po dveh tekmah, na katerih je obsedel na klopi, se je Belokranjec vrnil v začetno postavo.

Jan Mlakar je v nedeljo prispeval podajo za prvi zadetek Pise. Foto: Guliverimage Fenerbahčeju se je po norem začetku sezone, ko je v vseh tekmovanjih dosegel kar 19 zaporednih zmag, le ustavilo. Na zadnjih treh tekmah ni nikoli zmagal. V nedeljo je v turškem prvenstvu remiziral pri Adana Demisporju (0:0). Miha Zajc je odigral 84 minut, pri gostiteljih pa je trener Patrick Kluivert slovitemu Italijanu Mariu Balotteliju namenil dve minuti. Mladi slovenski branilec Amir Feratović ni kandidiral za srečanje. Fenerbahče ostaja na prvem mestu. Po točkah ga je ujel Galatasaray, Adana pa je tretja, a zaostaja že za devet točk.

Čeprav je Jan Mlakar večji del kariere nastopal kot napadalec, pa je v zadnjem obdobju v reprezentanci zaigral kot krilni igralec na levem delu zvezne vrste. Tako je bilo tudi v soboto v dresu Pise, ki ji je pomagal do zmage v Bolzanu nad Südtirolom (2:1). Prispeval je podajo za prvi gol, njegov trener, nekdanji as Rome Alberto Aquilani, ga je pustil na igrišču od prve do zadnje minute.

Pri Udineseju je Sandi Lovrić v nedeljo proti Atalanti (1:1) vstopil v igro v 71. minuti. Takrat so Videmčani še vodili z 1:0, nato pa v sodnikovem podaljšku ostali brez zmage. Pri Udineseju se dokazuje tudi 16-letni biser slovenskega nogometa David Pejičić. Prejšnji mesec je debitiral za člansko ekipo v italijanskem pokalu, sicer pa tekmovalno formo ohranja na tekmah mladinskih zasedb. V soboto je tako s podmladkom Udineseja v gosteh s 5:3 ugnal Venezio in se pri tem vpisal med strelce.

Za izvrstne novice je poskrbel tudi Timi Max Elšnik. Kapetan Olimpije se je vrnil na igrišče in dokazal, da je poškodba, ki mu je nagajala v zadnjih tednih, že preteklost. Štajerec z zelenim srcem je postal junak srečanja med zmaji in Muro, ko je zmagovalca odločil v sodnikovem podaljšku in še olepšal praznovanje navijaške skupine Green Dragons ob 35-letnici obstoja. V igro je vstopil v 57. minuti.

Napadalci

V soboto se je pod najboljšo predstavo, odkar igra nogomet v Franciji, podpisal Žan Vipotnik. Mladi Konjičan je zablestel proti Annecyju (3:1), ko je dosegel dva zadetka in podajo, s tem pa tudi poskrbel za prvo zmago Bordeauxa, odkar ga vodi Španec Albert Riera. Bordeaux je zmagal prvič po dveh mesecih, Vipotnik pa je pred največjima spopadoma slovenske reprezentance v tem ciklusu dokazal, da se vrača v formo, ki ga je v prejšnji sezoni krasila na slovenskih zelenicah.

Kaj je povedal Žan Vipotnik po zmagi nad Annecyjem?

Benjamin Šeško, eden najbolj vročih mladih napadalcev v Evropi, je še drugič zapored dočakal mesto v začetni enajsterici. RB Leipzig je v zadnji tekmi nemškega prvenstva pred reprezentančnim premorom doma s 3:1 premagal Freiburg. Radečan je odigral 63 minut, si najlepšo priložnost zagotovil v 18. minuti, ko je šla žoga tik mimo desne vratnice, ko pa je zapustil igrišče, je bil rezultat še 1:1. 20-letnega napadalca zdaj čakata največja spopada, odkar nosi državni dres, saj lahko reprezentanci pomaga do preboja na veliko tekmovanje.

Benjamin Šeško je z Leipzigom na reprezentančni premor odšel na četrtem mestu nemške bundeslige. Foto: Guliverimage

V osrednjem napadu slovenske reprezentance Šeško največkrat sodeluje z Andražem Šporarjem. Ljubljančan je s štirimi zadetki najboljši strelec Panathinaikosa v tej sezoni. V nedeljo je grškemu velikanu pomagal do gostujoče zmage nad Kifisio (1:0), s katero je zadržal vodilni položaj. Odigral je 79 minut.

Pogon Szczecin je v nedeljo doma remiziral (1:1) s prvakom Rakowom, Luka Zahović, ki v tej sezoni ne dobiva veliko minut, v 12 nastopih je zbral 488 minut in dosegel en zadetek, pa je vstopil v igro šele v 87. minuti.