Strokovna komisija NZS in javnost okronali Žana Karničnika

Slovenski nogometni reprezentant in branilec Celja Žan Karničnik je zmagovalec oktobrskega izbora za najboljšega igralca meseca Prve lige Telemach. V glasovanju je ob strokovni komisiji Nogometne zveze Slovenije sodelovala tudi javnost. Karničnik se je na seznamu zmagovalcev v tej sezoni pridružil Martinu Pečarju in Aljoši Matku.

Vsestranski branilec Celja je v tej sezoni eden najpomembnejših členov svojega moštva. Reprezentant Slovenije, ki se je v dresu z državnim grbom veselil dveh zmag, je uspešen oktober zaokrožil tudi v klubski opravi. Po izpuščeni tekmi z Bravom, ki so jo Celjani dobili z 2:1, je odigral ligaška dvoboja z Rogaško in Domžalami. Grofom je najprej pomagal do zmage v Rogaški Slatini (0:4), ki so jo Celjani dosegli z igralcem manj, mesec pa je sklenil z domačo zmago proti Domžalam (3:1). Radeljčan je vidno vlogo odigral tako v fazi branjenja kot napada.

Glasovali Ačimović, Žlogar, Kopasić ...

Glasoval je tudi selektor mlade reprezentance do 21 let Milenko Ačimović. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Glasove za igralca meseca septembra ste ob strokovni komisiji Nogometne zveze Slovenije z glasovanjem na Facebook in YouTube profilu Prve lige Telemach prispevali tudi spremljevalci in ljubitelji slovenskega ligaškega nogometa. Javnost je s spletnim glasovanjem prispevala 60 odstotkov glasov, polovico z glasovanjem na Facebook in polovico na YouTube profilu Prve lige Telemach. Strokovna komisija zveze, ki jo sestavljajo selektor reprezentance U21 Milenko Ačimović, selektor reprezentance U19 Anton Žlogar in videoanalitik slovenskih reprezentanc Dejan Kopasić, pa preostali delež glasov.

Ob Karničniku so bili v izbor za igralca meseca oktobra uvrščeni še branilec Brava Matija Kavčič, napadalec Radomelj Madžid Šošić in napadalec Celja Edmilson. Drugo mesto v glasovanju je na koncu pripadlo Kavčiču, ki je na tekmi z Mariborom podal za oba zadetka gostiteljev in s tem zmago Brava. Tretjeuvrščeni Šošić oktobra z Radomljami ni zabeležil poraza, mlinarji so remizirali s Koprom, Olimpijo in Muro, premagali pa Aluminij, mladi reprezentant BiH je zatresel mrežo Ljubljančanov in Kidričanov. Edmilson je pod vodstvom Damirja Krznarja pričel vse tri tekme Celja in pripomogel k trem zmagam, zablestel je v Rogaški Slatini, ki jo je zapustil s tremi doseženimi zadetki.

Žan Karničnik s Celjani že dolgo vztraja na vrhu prvenstvene razpredelnice. Konec tedna ga čaka vroči štajerski derbi v Ljudskem vrtu. Foto: Aleš Fevžer

Karničnik je slavil v glasovanju na platformi YouTube in Facebook, največ točk pa je prejel tudi v glasovanju komisije. Prejšnji mesec je priznanje za igralca meseca prejel mladi reprezentant Matija Pečar (Bravo), v začetku septembra pa je bil za najboljšega okronan trenutno poškodovani napadalec Celja Aljoša Matko.