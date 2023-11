Na NZS plesale kroglice: najboljši slovenski klubi odhajajo k nižjeligašem. Vas zanima, h katerim?

Na sedežu Nogometne zveze Slovenije je potekal žreb tretjega kroga pokalnega tekmovanja, ki prinaša veliko spremembo. Če so predhodne pokalne tekme (predkrog, prvi krog in drugi krog) potekale v sklopu Medobčinskih nogometnih zvez (MNZ) in so se klubi merili s tekmeci, ki prihajajo iz soseščine, je od tretjega kroga naprej drugače. Pokalno dogajanje od zdaj naprej poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), tako da ne bo manjkalo spopadov med klubi iz oddaljenih mest. Nižjeligaš ima prednost domačega igrišča.

Zoran Zeljković je leta 2021 osvojil pokal kot trener Kopra, v tej sezoni pa želi priti do lovorike z Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ker ples kroglic ni poskrbel za prav noben prvoligaški par, bo tako vseh osem članov 1. SNL, ki še vztrajajo v boju za pokalno lovoriko (Bravo in Aluminij sta se že poslovila), gostovalo. V kolikor nižjeligaški klub ne bi hotel biti gostitelj, bo moral to sporočiti vodstvu tekmovanja najpozneje 72 ur po opravljenem žrebu. V tem primeru bi vloga gostitelja pripadla prvoligašu. Tako se je denimo zgodilo v drugem krogu, ko je Maribor v Ljudskem vrtu pričakal Jurovski Dol, nato pa je sledil nogometni praznik pred 3.500 gledalci in visoka zmaga vijolic (9:0).

Damir Krznar, ki je v nedeljo prvič izgubil s Celjem, bo napredovanje v osmino finala pokala lovil v Lendavi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

S kom se bodo pomerili največji favoriti za osvojitev pokalne lovorike? Branilka naslova Olimpija, ki se je prejšnji teden namučila na gostovanju v Grosuplju in drugoligaša na blatnem igrišču izločila šele po izvajanju strelov z bele točke, bo konec meseca gostovala v Velenju. Zmaji se tako odpravljajo v slovensko prestolnico lignita, kjer Rudar nastopa v drugi ligi. Vodilni prvoligaški klub Celje je doletel zelo zahteven tekmec. Nafti gre v tej sezoni v 2. SNL imenitno, saj je pri vrhu lestvice, proti izbrancem Damirja Krznarja pa bodo računali na vedno dobrodošlo prednost domačega igrišča.

Koprčane bo čez dobra dva tedna ponesla pot v Prekmurje. Foto: www.alesfevzer.com

Na slednjo bodo računali tudi nogometaši Primorja. Ajdovščina bo priča spektaklu, v prestolnico burje prihaja Maribor, z devetimi pokalnimi lovorikami tudi rekorder tekmovanja. Na dolgo gostovanje se bo odpravil Koper, ki pod vodstvom Safeta Hadžića še ni izgubil. Pomeril se bo z Odranci. Domžalčane bo pot vodila v Novo Gorico, kjer vrtnicam v tej sezoni v 2. SNL ne gre vse po načrtih, a velja podobno tudi za Kosićevo četo v prvi ligi. Radomljani odhajajo na Koroško, kjer bodo poskušali izločiti Fužinar Ravne, Rogaška pa se bo mudila pri IB 1975 v Ljubljani, nasledniku nekdanjega Interblocka, ki je v zlatih letih kluba dvakrat osvojil pokal.