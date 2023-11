Sladka zmaga Olimpije nad Celjani, ki jih je razburil sodnik

Nogometaši Olimpije so v derbiju 15. kroga v gosteh ugnali vodilne Celjane (1:0) in se jim na lestvici približali na pet točk zaostanka. Zmagovalca je odločil Rui Pedro z bele točke, domači nogometaši in občinstvo pa niso skrivali nezadovoljstva nad dosojeno najstrožjo kaznijo. Radomlje so bile v gosteh boljše od Brava (2:0). Koper je upravičil vlogo favorita pri Rogaški (1:0), Safet Hadžić je dočakal prvo zmago v ligi na klopi Kopra. Mura je prvič v sezoni zmagala doma, Aluminij je premagala po prvencu Filippa Tripija (1.0), prvo zmago v gosteh po vrnitvi na vroči stolček Maribora pa je proslavljal Ante Šimundža. Vijolice so po preobratu v Domžalah zmagale z 2:1.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Rui Pedro osrečil Olimpijo v knežjem mestu

Največja poslastica 15. kroga je potekala v Celju. Stadion Z'dežele je bil prijetno poln, v čudovitem jesenskem vremenu se je zbralo več kot tri tisoč gledalcev. V začetnih minutah so bili podjetnejši gostitelji in nekajkrat pritisnili na vrata Ljubljančanov, a Denis Pintol ni imel resnejšega dela. V 17. minuti so prvič zapretili tudi gostje. Raul Florucz je z desne strani poslal predložek pred vrata Celjanov, kjer je do strela z glavo prišel Admir Bristrić, a je izjemno posredoval Matko Obradović in ubranil strel. V 31. minuti se je Luka Bobičanec odločil za strel z okrog 20 metrov. Žoga je letela nevarno pod prečko, a je bil vratar Olimpije Pintol zbran in jo z uspešnim posredovanjem izbil v kot. To je bil prvi strel Celja v okvir vrat.

Rui Pedro je z bele točke premagal Matka Obradovića. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 34. minuti je sledil prelomen trenutek na srečanju. Po hitrem protinapadu Olimpije je do strela prišel Admir Bristrić, ki ga je celjska obramba blokirala. Do žoge je prišel Nemanja Motika, prodrl po desni strani kazenskega prostora, nato pa ga je nepravilno oviral Damjan Vuklišević. Srb je padel na tla, sodnik David Šmajc pa je pokazal na belo točko in razjezil celjsko občinstvo. Sledilo je jezno skandiranje domačih navijačev, a delivec pravice ni spreminjal odločitve. Počasni posnetek je nakazal, da bi lahko branilec Celja dregnil nogometaša Olimpije po nogi.

Odgovornost za izvedbo kazenskega prostora je prevzel Portugalec Rui Pedro, zanesljivo premagal Matka Obradovića in dosegel že deveti gol v tej sezoni, s katerim je še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev 1. SNL. Olimpija je s tem zadetkom prekinila neslaven niz treh zaporednih tekem (KI Klaksvik - 0:3, Aluminij - 0:0, Brinje Grosuplje - 0:0 (4:2 po izvajanju 11-metrovk)), nad katerim ni mogel biti zadovoljen novopečeni trener zeleno-belih Zoran Zeljković. Razmerje strelov na gol v prvem polčasu je bilo v korist Celja (9:6), večkrat pa so v okvir vrat merili Ljubljančani (3:1).

Derbi 15. kroga je v knežjem mestu spremljalo tri tisoč ljubiteljev nogometa. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Gostitelji so v nadaljevanju pričakovano pritisnili na vrata Olimpije. Tamar Svetlin je sredi drugega polčasa streljal v Denisa Pintola, ki ni imel večjih težav pri tem, da je ukrotil strel, v 72. minuti pa je čuvaj mreže, ki med vratnicama zmajev nadomešča Matevža Vidovška, navdušil s posredovanjem ob nevarnem strelu Damjana Vukliševića. Branilec Celja je v naslednjem napadu z glavo poslal žogo še mimo vratnice, v 78. minuti pa je Pintol, ki je navdušil na vratih Olimpije, s skrajnimi močmi strel Luke Bobičanca odbil v kot.

Brez dela ni bil v drugem polčasu tudi Matko Obradović. V 74. minuti ga je namučil Sa'ar Fadida. Pri gostih je sicer v 71. minuti vstopil v igro kapetan Timi Max Elšnik, kar je zelo dobra novica tudi za selektorja Matjaža Keka. V 85. minuti se je imenitna priložnost za izenačenje ponudila Lovru Bizjaku. Rezervist Celja je iz ugodnega položaja v središču kazenskega prostora meril previsoko in poslal žogo mimo vrat, s tem pa je splavala po vodi priložnost za 1:1. Končno razmerje strelov? 19:15 za Celje.

Zoran Zeljković je v derbiju kroga proslavljal dragoceno zmago nad Celjani, Rui Pedro pa je še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Končalo se je pri zmagi Olimpije, ki se je s tem maščevala Celjanom za poraz v Stožicah v 6. krogu (2:4 - takrat je Olimpijo vodil Joao Henriques, Celjane pa Albert Riera). Zmaji za vodilnimi Celjani zaostajajo le še pet, drugouvrščeni Koper pa gleda v hrbet Krznarjevi četi le tri točke. Celjani so bili nezadovoljni s sodniškim kriterijem, kar sta v prenosu dvoboja za Šport TV dejala kapetan Denis Popović in slovenski reprezentant Žan Karničnik.

Hrvaški strateg Damir Krznar je tako prvič, odkar je v knežjem mestu nasledil Riero, doživel poraz. Prihodnji konec tedna ga čaka štajerski derbi, spopad z nekdanjimi varovanci, ki jih je vodil v Mariboru.

Radomljani v Šiški strup za Bravo

Oliver Bogatinov je nadaljeval niz neporaženosti Radomljanov na gostovanju v Šiški. Foto: Žiga Zupan/Sportida Čeprav je Bravo na lestvici uvrščen bistveno višje od Radomljanov, pa mlinarji že tradicionalno ostajajo neugoden tekmec za Šiškarje. To velja zlasti na gostovanjih, kjer so na petih srečanjih zmagali kar trikrat, dvakrat pa remizirali. Radomlje so Šiškarjem prekrižali načrte tudi v 15. krogu, ko so v času nedeljskega kosila zmagali z 2:0. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je označil začetek dvoboja ob 13. uri, kmalu za tem pa je že prvič pokazal na sredino, saj so gostje ekspresno povedli z 1:0.

Izbrance Oliverja Bogatinova je spravil v veselje Sandi Nuhanović. Po podaji Madžida Šošića je z notranjim delom stopala sprožil z roba kazenskega prostora in z natančnim strelom v levi spodnji kot vrat Brava zadel za 1:0. Mladi ljubljanski klub se je na vse pretege trudil, da bi izenačil, a je ostalo pri prednosti gostov. Še več, Radomljani so v zaključku srečanja še podvojili vodstvo. Dokončni udarec je domačim zadal 22-letni Nino Kukovec. V polno je meril v 84. minuti in po dvojni podaji z Darlyjem N'Landujem postavil končni rezultat 2:0. Bravo je tako na lestvici padel na peto mesto, Radomlje pa so se zasidrale na sedmem mestu.

Najstnik in veteran zabila za zmago Maribora

Zadnja sobotna tekma se je igrala ob Kamniški Bistrici: Domžale so gostile Maribor. To je bil dvoboj strategom Dušana Kosića in Anteja Šimundže. Prvi je leta 2020 postal prvak s Celjani, drugi pa je po številnih uspehih z Mariborom leta 2021 na slovenski prestol popeljal še Muro. Zdaj želi popeljati vijolice na pot stare slave, a ima podobne načrte z Domžalami tudi Ljubljančan. Rumeni družini ne gre vse po načrtih, točk imajo tako malo, da jim grozi boj za obstanek. Na prejšnjih petih tekmah so Domžale kar štirikrat izgubile. Šimundža je želel prvič zmagati v gosteh, odkar se je vrnil na vroči stolček 16-kratnih prvakov. Pravi, da morajo najti svoj DNK in rasti kot ekipa. Za zdaj jih uvrstitev na petem mestu ne zadovoljuje, ta ne zadošča niti za Evropo.

Marcel Lorber Foto: www.alesfevzer.com S šele drugim golom Maria Krstovkega v slovenski ligi so Domžale povedle že v 11. minuti. Do priložnosti so prišli po veliki napaki nekdanjega člana rumene družine Svena Šoštariča Karića. Izenačen prvi polčas se je tudi končal z izenačenjem. Točno ob 45. minuti je evrogol dosegel Marcel Lorber. Vse je presenetil s strelom s kakšnih 25 metrov. V lepem loku je žoga preletela vratarja Domžal in pod levim stičiščem vratnice in prečke zletela v gol. To je bil drugi prvenstveni gol 19-letnika v dresu Maribora.

Že v drugi minuti drugega polčasa je za preobrat poskrbel alžirski veteran v vrstah Maribora Hillil El Arbi Soudani, ki je zadel za vodstvo z 2:1. Zanimivo: Lorber je bil sploh prvi na tekmi, ki je dobil rumeni karton in to šele v 82. minuti. Tri minute pozneje je Marin Laušić izsilil prekršek za 11-metrovko. Teatralno je padel, ko naj bi ga brcnil Daniel Offenbacher. Posredoval je VAR, tudi glavni sodnik Matej Jug si je šel na ekran pogledati situacijo. In sodniki so nato ocenili, da do kontakta ni prišlo. Rumeni karton je prejel Laušić, strela z bele točke pa tako ni bilo. Rezultat se tako ni več spremenil in vijolice so na 14. tekmi prišle do sedme zmage. Domžale so osme, le tri točke pred Rogaško.

Prva za Hadžića, ki je 17-letnika zamenjal po 45 sekundah

Safet Hadžić je dočakal prvo zmago v 1. SNL v vlogi glavnega trenerja Kopra. Foto: FC Koper Dvoboj v Rogaški Slatini se je začel z nenavadno menjavo. Že po 45 sekundah je 17-letnega Luko Žavbija zamenjal štiri leta starejši Gabriel Groznica. Gostujoči trener Safet Hadžić se je za takšno menjavo odločil, ker je moral ob sestavi začetne enajsterice izpolnjevati vse pogoje NZS. Eno izmed novih pravil, ki velja od sezone 2023/24, namreč zahteva od klubov, da je v začetni enajsterici vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let. Koprski mladinec Žavbi je torej svoj prvi nastop za člansko zasedbo v 1. SNL sklenil po vsega 45 sekundah. V tej sezoni je sicer za kanarčke že dvakrat nastopil v pokalu.

Nogometaši Kopra so v Rogaški Slatini povedli v 26. minuti. V polno je zadel Enej Jelenič, dosegel drugi zadetek v tej sezoni, v jubilejnem 20. nastopu v 1. SNL pa se je tako nekdanji slovenski reprezentant podpisal pod štiri gole. Podajo je prispeval Luka Vešner Tičić. Gostje so zadržali prednost do konca, se učvrstili na drugem mestu in zaostanek za vodilnimi Celjani prepolovili na točke. Primorci pod taktirko novega trenerja Safeta Hadžića še niso izgubili, Ljubljančan pa je tokrat prvič s Koprom v 1. SNL izkusil sladkost zmage.

Na sedmi domači tekmi Mura le prvič zmagala

Mura - Aluminij Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Fazanerija je bila v tej sezoni zakleta za Muro. Črno-beli na prvih šestih domačih tekmah niso zmagali. Večino točk v tej sezoni so osvojili v gosteh, potrpljenja navijačev pa je bilo vse manj. V tem krogu je v goste prišel Aluminij s 17-letnim vratarjem Janom Petkom, ki ga nista premagala ne Maribor ne Olimpija. Zdaj je vendarle bil premagan in tudi Mura je končno zmagala doma. Enaindvajsetletni Italijan Filippo Tripi je na svoji 13. tekmi za črno-bele zabil prvi gol. In to je bil tudi edini na tekmi, vsaj veljaven. Tin Matić je v sodnikovem dodatku tekme zatresel mrežo, a je bil v prepovedanem položaju. Kidričani so imeli v zadnjih 20 minutah še nekaj lepih priložnosti, a Sandro Jovanović, Jakov Katuša in Artem Bilji niso bili dovolj natančni.

