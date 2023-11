Odkar vodi Celjane Damir Krznar, je vodilni prvoligaš iz knežjega mesta zmagal še na vsaki tekmi. Tokrat, ko je na drugi strani motivirana Olimpija, čaka Celje najbolj zahtevna naloga do zdaj. To dokazuje tudi dogajanje v prvem polčasu, kjer si niso pripravili resnejše priložnosti, gostje pa so izkoristili najstrožjo kazen in povedli z 1:0. Ta kazenski strel je dvignil kar nekaj prahu, nogometaši Celja so bili nezadovoljni z odločitvijo sodnika Davida Šmajca, s tribun so se zaslišali žvižgi in žaljiva skandiranja.

"Sporna" 11-metrovka, iz katere je Rui Pedro popeljal Olimpijo v vodstvo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kako se ob tem počutijo v celjskem taboru, je po koncu prvega dela, ko je pred kamere Šport TV stopil še z vročo glavo, pokomentiral kapetan Denis Popović. ''Igramo proti Olimpiji pa še proti nekom. Zdaj razumem Josipa Iličića, ko je lani govoril neke zadeve. Ne vem, izgleda da nimamo istih možnostih za zmago. Imamo pa še 45 minut. Dali bomo svoj maksimum, pa bomo videli, če je to možno,'' je dejal izkušeni Celjan, ki želi z ekipo iz svojega rojstnega mesta v tej sezoni uresničiti sanje in osvojiti državni naslov.

Navijači Celja so odločitev sodnika o kazenskem udarcu pospremili z žvižgi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sodeč po njegovih besedah pa Celjane na derbiju kroga ne spremlja enak sodniški kriterij kot so ga deležni nogometaši Olimpije, tako da velja pričakovati še kako vroče nadaljevanje.