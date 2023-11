Začenja se druga polovica, vodilni Beltinci odhajajo v Ajdovščino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaški klubi bodo danes uradno vstopili v drugo polovico tekmovanja. Uvodno dejanje 16. kroga bo ob 14. uri v Slovenskih Konjicah, danes se bosta udarila še tretjeuvrščeni Triglav in Tabor. Sežančani še čakajo na prvo zmago, na lestvici pa so prikovani na zadnje mesto. Vodilne ekipe 2. SNL bodo na delu v nedeljo. V derbiju kroga bodo vodilni Beltinci gostovali v Ajdovščini pri četrtouvrščenem Primorju, Gorica bo skušala prekiniti rezultatsko krizo proti ekipi Brinje Grosuplje, drugouvrščena Nafta prihaja v Novo mesto. V ponedeljek bosta odigrani še tekmi v Slovenski Bistrici in Ljubljani.