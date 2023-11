Prvoligaška karavana se bo v 15. krogu najprej ustavila v Rogaški Slatini. Zadnjeuvrščeni klub bo Koprčane, ki so v tej sezoni že premagali črno-bele, a jim je to po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) uspelo za zeleno mizo (3:0), gostili že ob 13. uri. Mura bo prvo domačo zmago v tej sezoni lovila proti Aluminiju, Maribor pa se odpravlja k Domžalam, ki jim zaradi skromnih rezultatov vse bolj gori pod nogami. Bravo bo v nedeljo proti Radomljam skušal ohraniti visok položaj na lestvici, nato sledi derbi v knežjem mestu, kjer se bo pri vodilnem Celju mudil prvak Olimpija, ki pod vodstvom Zorana Zeljkovića ni dosegel zadetka že tri tekme zapored. Nov neuspeh bi zaostanek zmajev povečal na alarmantnih -11.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 4. november:

Nedelja, 5. november:

Rogaška in Koper prvič na zelenici v zgodovini 1. SNL

Dogajanje med tednom je bilo obarvano s pokalnimi izzivi, v katerih so bili uspešni vsi prvoligaški klubi. Rogaška Slatina in Koper sta se mudila pri nižjeligaških sosedih in napolnila mreži tekmecev (Šmarje pri Jelšah ter Komen). Tokrat se bosta pomerila med seboj, prvič v zgodovini 1. SNL. Zaradi znanih zapletov pred srečanjem 6. kroga na Bonifiki, po katerih je bilo vodstvo Rogaške zelo nezadovoljno z odločitvami krovne zveze, bosta kluba prvi medsebojni obračun v tej sezoni odigrala šele danes.

Safet Hadžić s Koprom še ni zmagal v 1. SNL, je pa dvakrat remiziral. Foto: FC Koper

Favoriti so Primorci, ki na lestvici zaostajajo le za vodilnim Celjem. Pod taktirko novega trenerja Safeta Hadžića še niso izgubili, a v 1. SNL tudi še niso izkusili sladkosti zmage. Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Hrvat Antonio Majcenić, ki je v tej sezoni odigral vse tekme za Rogaško. Tokrat Oskar Drobne ne bo mogel računati nanj, njegov stanovski kolega pri Kopru pa bo lahko računal na najmočnejšo zasedbo, v kateri izstopa Maks Barišić. V zadnjem krogu je z mojstrskim zadetkom navdušil kazahstanski reprezentant Ramazan Orazov, na pokalni tekmi na Krasu pa je s tremi zadetki izstopal Nardin Mulahusejnović, ki bi lahko po daljšem času dočakal priložnost za nastop tudi v prvenstvu. Uvodni obračun 15. kroga se bo začel že ob 13. uri.

Fazanerija kot zakleta za Muro

Ob 15. uri se bo začelo zares v Murski Soboti. Fazanerija je v tej sezoni kot zakleta za Muro. Črno-beli na šestih domačih tekmah sploh še niso zmagali. Večino točk v tej sezoni so osvojili v gosteh, potrpljenja navijačev pa je vse manj, saj so prepričani, da bi lahko njihovi ljubljenci začeli dosegati želene rezultate tudi na domači zelenici. Obeta se jim lepa priložnost, saj bodo vsaj na papirju gostili tekmeca, ki je na lestvici uvrščen nižje od Mure.

Mura v tej sezoni večino točk v prvenstvu osvaja v gosteh. Na Fazaneriji je na šestih srečanjih osvojila le skromni dve točki! Foto: www.alesfevzer.com

Je pa Aluminij, sicer eden izmed redkih prvoligaških klubov, ki je že izpadel iz pokalnega tekmovanja, v zadnjem krogu prvenstva dokazal, kako neugoden tekmec zna biti tudi na srečanjih proti favoritom. V Stožicah se je z Olimpijo razšel brez zmagovalca in si okrepil samozavest. Robert Pevnik je prepričan, da lahko Kidričani prekrižajo načrte tudi Sobočanom. Med vratnicama bo znova stal komaj 17-letni Jan Petek, ki je v tej sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno tako proti Mariboru kot tudi Olimpiji!

Šimundža po prvo zmago v gosteh

Zadnja sobotna tekma bo odigrana ob 17.30 v mestu ob Kamniški Bistrici. Domžale bodo pričakale Maribor, pomerila se bosta izkušena stratega Dušan Kosić in Ante Šimundža. Prvi je leta 2020 postal prvak s Celjani, drugi pa je po številnih uspehih z Mariborom leta 2021 na slovenski prestol popeljal še Muro. Zdaj želi popeljati vijolice na poti stare slave, a ima podobne načrte z Domžalami tudi Ljubljančan. Rumeni družini ne gre vse po načrtih, osvojenih točk je tako malo, da jim grozi krčevit boj za obstanek. Na zadnjih petih tekmah so Domžale kar štirikrat izgubile, več zadovoljstva jim je podal pokal, kjer so s tesnih 1:0 odpravili sosede iz Doba in se uvrstili med najboljših 32.

Dušan Kosić in Ante Šimundža sta že stara znanca 1. SNL. Srečevala sta se v različnih vlogah, tokrat se bosta prvič pomerila kot trenerja na domžalsko-mariborskem spopadu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani so na drugi strani imeli strelski trening proti Jurovskemu Dolu (9:0), pokalno poslastico proti četrtoligašu pa je v Ljudskem vrtu spremljalo kar 3.500 gledalcev. Danes jih v Športnem parku ne bo tako veliko. Proti Mariboru se bo v dresu Domžal skušalo dokazati kar nekaj nekdanjih vijolic, po drugi strani pa želi Šimundža prvič zmagati v gosteh, odkar se je vrnil na vroči stolček 16-kratnih prvakov. Sporoča, da morajo Mariborčani najti svoj DNK in rasti kot ekipa. Za zdaj jih uvrstitev na petem mestu ne zadovoljuje, slednja ne zadošča niti za Evropo. Vse bolj spodbudno je zdravstveno stanje igralcev, na seznamu poškodovanih sta le še kapetan Martin Milec in Gregor Sikošek.

Bravo doma še ni premagal mlinarjev

Tudi v nedeljo se bo začelo prvoligaško dogajanje zelo zgodaj. V času kosila, najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić bo označil začetek dvoboja ob 13. uri. se bosta v Šiški spopadla Bravo in Radomlje. Mladi ljubljanski klub pod vodstvom Aleša Arnola v zadnjih krogih preskakuje mnoge ovire. Nazadnje je pokvaril načrte Kopru na Bonifiki (1:1), pred tem pa je doma, kjer igra tekme na najmanjši slovenski prvoligaški zelenici, premagal Maribor (2:1). Pri Bravu blesti izkušeni napadalec Matej Poplatnik, dvakrat zapored je zadel v polno najstnik Matic Ivanšek, v tej sezoni pa je kralj podaj v 1. SNL Matija Kavčič.

Bravo doma v 1. SNL sploh še ni nikoli premagal Radomljanov. Na štirih tekmah v Spodnji Šiški so Ljubljančani dvakrat remizirali, dvakrat pa izgubili. Foto: www.alesfevzer.com

Dobro pa gre v zadnjih krogih tudi Radomljanom, pri doseganju zadetkov izstopa posojeni nogometaš splitskega Hajduka Madžid Šošić. Vedno bolj je prepoznaven obris trenerja Oliverja Bogatinova, ki ga pomnijo ljubitelji prvoligaškega nogometa iz spomladanskega dela prejšnje sezone. V začetnem delu sezone zaradi kazni ni smel voditi mlinarjev, kar je zahtevalo svoj davek. Zaradi poškodbe prvega vratarja Emila Velića bi lahko znova branil 19-letni Patrik Mesarić, ki je dočakal priložnost med tednom v pokalu. Radomljani so zlahka v gosteh odpravili Ljubljano, katero vodi nekdanji slovenski reprezentant Ermin Raković.

Celje lahko uide na +11, Olimpija v strelski krizi

Največja poslastica 15. kroga se obeta v Celju. Stadion Z'dežele bi bil lahko v nedeljo ob 15. uri prijetno poln. Vodilni prvoligaš se bo udaril z branilcem naslova. Ko sta se Celje in Olimpija pomerila prvič v tej sezoni v Stožicah, je bilo zelo čustveno, saj se je Albert Riera nameril na nekdanje varovance. Španec je nadigral naslednika pri ljubljanskem klubu Joaa Henriquesa. Celjani so zmagali s 4:2, tekmo je zaznamoval tudi skromen igralni ritem, posledica utrujenosti od evropskih nastopov in potovanj, pa tudi slabe igralne površine. Bolje so se znašli Celjani, ki znajo za zdaj bolje izkoriščati dolgo klop.

Ko sta se Celje in Olimpija pomerila prvič v tej sezoni, je grofe vodil Albert Riera, zmaje pa Joao Henriques. Danes bosta omenjena kluba vodila Damir Krznar in Zoran Zeljković. Foto: Aleš Fevžer

Veliko število kakovostnih igralcev premorejo tudi Ljubljančani, ki pa po prihodu Zorana Zeljkovića niso učinkoviti v napadu. Na treh zaporednih tekmah niso dosegli niti enega zadetka. Najprej so izgubili na Ferskih otokih z 0:3, nato remizirali z Aluminijem (0:0), v četrtek pa še z drugoligašem Brinje Grosuplje, a ga nato izločili po izvajanju 11-metrovk (4:2). Trener Olimpije je takrat spočil kar nekaj prvokategornikov, ima pa tudi določene težave s poškodovanimi igralci. Jesenski del je že sklenil Matevž Vidovšek, težave ima tudi kapetan Timi Max Elšnik, a na srečo ljubljanskega kluba niso resnejše, tako da bi se lahko v kratkem vrnil na igrišče. Zaradi kartonov ne bo smel nastopiti Argentinec Agustin Doffo, tako da bo zvezna vrsta zeleno-belih kar prevetrena.

Damir Krznar je Celjane vodil na treh tekmah in vknjižil tri zmage. Nazadnje je brez težav v pokalu izločil Krško. Foto: www.alesfevzer.com

Nekaj adutov pa je na pokalni tekmi med tednom, Celjani so v četrtek s 4:1 ugnali tretjeligaša Krško, spočil tudi Damir Krznar. Hrvaškemu strategu, s katerim niso bili zadovoljni pri Mariboru, gre v Celju odlično. Ujel je zmagoviti ritem. Če bi ga nadaljeval, bi Celjani ušli zmajem na lestvici za kar 11 točk, kar bi bil izjemen kapital pred nadaljevanjem sezone. Čeprav nimajo sreče z zdravjem tudi Celjani, saj bodo še dolgo pogrešali prvega strelca Aljošo Matka, pa se je po drugi strani več kot uspešno vrnil kapetan Denis Popović. Na pokalni tekmi je blestel trikratni strelec Gregor Bajde, s tem pa se je konkurenca napadalcev za dvoboj z branilci naslova še razširila. Ko je Olimpija prvič gostovala v Celju v ''šampionski'' sezoni 2022/23, je izgubila s 3:4 in prekinila sanjski niz zaporednih zmag.

