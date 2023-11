Poteza, ki je v Sloveniji dvignila veliko prahu

Trener Kopra Safet Hadžić se je na sobotnem gostovanju v Rogaški Slatini za prvo menjavo odločil že po 45 sekundah. Komaj 17-letnega novinca Luko Žavbija je uvrstil v začetno enajsterico zato, da je zadostil pogojem Nogometne zveze Slovenije, nato pa ga ekspresno poslal na klop. Njegova poteza ni odmevala le v domovini, o njej so poročali celo v tujini, porajala so se številna vprašanja. Kako na njih odgovarja strateg kanarčkov?

Ko se v tej sezoni merita Koper in Rogaška, se dogajajo nevsakdanje stvari. In to vselej zaradi (ne)upoštevanj novih pravil Nogometne zveze Slovenije! Če so Koprčani nikoli odigran dvoboj 6. kroga na Bonifiki zaradi kršitve pravil Rogaške dobili za zeleno mizo (3:0), pa so v soboto črno-bele premagali na zelenici. V gosteh so bili boljši z 1:0, po zmagi, s katero so zaostanek za vodilnimi Celjani prepolovili na zgolj tri točke, pa se ni toliko govorilo o odločilnem zadetku povratnika Eneja Jeleniča kot o ekspresni menjavi, svojevrstnem odgovoru strokovnega vodstva Kopra na novo pravilo krovne zveze.

Od sezone 2023/24 morajo namreč prvoligaški klubi pri sestavi začetne enajsterice izpolnjevati pogoj, da je v njej najmanj en igralec, ki ima pravico do nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let. Na zadnjih tekmah Kopra je bil to kar nekajkrat mladi čuvaj mreže Klemen Hvalič, ko pa se je med vratnici kanarčkov vrnil izkušeni Jan Koprivec, je moral trener najti novo rešitev. In jo tudi je, bila pa je tako nevsakdanja, da je izstopala iz standardnih okvirov prvoligaškega tekmovanja. Tako jo je doživljala tudi nogometna javnost, vseeno pa je treba poudariti, da je bila po drugi strani v skladu s pravili.

Mora se navaditi tako na dobre kot tudi slabe stvari

Odkar je na koprski klopi nasledil Zorana Zeljkovića, s kanarčki še ni izgubil dvoboja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Koprčani so se torej na tekmi v Rogaški Slatini odločili, da bo od prve minute zaigral mladinec Luka Žavbi. Star je komaj 17 let, v pokalu je že dvakrat zaigral za člansko zasedbo, vedno proti nižjeligaškemu tekmecu, tokrat pa je doživel ognjeni krst v 1. SNL. Čeprav je na igrišču prebil le 45 sekund, si ga je nogometna Slovenija zapomnila in se spraševala, ali je bilo vse skupaj podcenjujoče do mladega igralca.

Hadžić nam je zaupal, da ni bilo tako in da imajo pri Kopru okrog tega vse pod nadzorom. Zagotovil je, da zaradi tega ni bilo nobenih nesoglasij ali zamer mladega igralca. Tudi zato, ker je bila poteza izvedena namenoma in so bili vsi, ki so bili neposredno vpleteni v njo, o tem že obveščeni.

"Zadeva je naslednja. Sem že toliko star in izkušen trener, da znam igralca pripraviti na vse stvari. Ta igralec (Luka Žavbi, op. p.) je za nas že igral v pokalu. Razvija se v pravo smer, se mora pa v karieri navaditi tako na dobre kot tudi slabe stvari, če želi kdaj igrati nogomet. V karieri sta prisotni veselje in razočaranje, tako da bo to dobrodošlo v njegovem razvoju in ga lahko le krepi," ima trener Hadžić vse skupaj za običajen pojav pri nogometnem razvoju, saj je zaradi takšnih in drugačnih razlogov podobne trenutke doživljal tudi sam v času svoje igralske kariere.

Podobno je bilo že pri Zeljkoviću

19-letni Andraž Ruedl je v tej sezoni že nekajkrat doživel usodo Luke Žavbija, je pa pri tem vedno odigral vsaj 13 minut. Foto: www.alesfevzer.com Poudaril je, da Koper ni z ničimer kršil pravil, ampak jih upošteval. "Pravila so jasna. NZS jih je tako napisala, tako da so se zavedali vsega, kar se lahko zgodi. Če pa mislijo, da so se odločili narobe, bodo pač spremenili pravilo. Mi se teh pravil vsekakor držimo. Konec koncev lahko zaradi tega izgubiš eno menjavo. Zaradi tega sem imel v Rogaški Slatini tudi težave, bilo je tvegano," je priznal, da se je, ker se je odločil za tako hitro menjavo, v nadaljevanju srečanja, zlasti v drugem polčasu, znašel v preglavicah. Hitreje od tekmeca je namreč izkoristil kvoto dovoljenih menjav, zdravstvene težave pa so proti koncu srečanja ovirale kar nekaj njegovih varovancev.

Če je kdo mislil, da je takšna menjava pri Kopru v tej sezoni osamljeni primer, se moti. Podobno je počel že njegov predhodnik Zoran Zeljković, ki je večkrat zamenjal Andraža Ruedla že v uvodni polovici prvega polčasa, na gostovanju pri Olimpiji celo po 13 minutah. Vse zaradi tega, da je nadaljeval srečanje z želeno udarno enajsterico, ki je ni mogel poslati v ogenj od začetka, saj je v postavi manjkal mladi slovenski igralec, ki bi lahko kandidiral za izbrano vrsto do 21 let.

"To, kar počnem, je prosta trenerska odločitev. Razlika je, če se s klubom za kaj boriš ali pa si na sredini lestvice. Če se ne boriš za nič in lahko samo razvijaš mlade igralce, je to druga pesem. Imajo pa klubi, ki imajo več financ in si lahko privoščijo več, prednost, saj lahko na trgu jemljejo najboljše mlade igralce. Pri svojem delu se bom vseeno držal načel. Ustvaril sem že dosti mladih igralcev. Lahko jih tudi naštejem. Pri Olimpiji sem jih imel kar nekaj v šoli, zdaj pa so zvezdniki," je ponosen, da je v preteklosti številnim mladim igralcem pomagal do uveljavitve med člani.

"Poglejte Anthonyja Hopkinsa"

Britanski filmski igralec Anthony Hopkins je za upodobitev hudobneža Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo prejel oskarja. Foto: Guliverimage "Verjemite mi, da igralce v Kopru glede na moje izkušnje razvijamo v pravo smer. Tisti, ki je v športu, dobro ve, kaj to pomeni. Brez zveze je razpravljati o tem," nam je zatrdil Hadžić, ki ga je malce zmotil odziv medijev na zgodnjo menjavo v Rogaški Slatini. "Ta poteza ni naletela na prijeten, ampak osovražen odmev. A lahko navedem primerjavo. Poglejte Anthonyja Hopkinsa. Spominjamo se ga po številnih vlogah negativcev v filmih, a je vendarle odličen igralec. In izredno inteligenten igralec," je s primerjavo iz filmskega sveta pojasnil, zakaj strokovnega vodstva Kopra ne bi smeli obsojati zaradi poteze v priljubljenem zdraviliškem mestu.

Kako pa bo s tem v Kopru v prihodnje? Ali na vrata članske ekipe trka kakšen mlad igralec, ki bi se lahko zadržal v začetni enajsterici in odigral več minut, s tem pa ponudil trajno rešitev strategu Hadžiću v iskanju odgovora na vprašanje, kako zadostiti pravilu krovne zveze? "Pri Kopru imamo nekaj talentov, ki pa potrebujejo svoj čas. Najpomembneje je, da si ustvarijo kariero. Koper je takšen klub, da bo to znal narediti," verjame, da bodo tisti, ki si to najbolj zaslužijo, v primernem trenutku deležni še večje minutaže.

Pred tem ni nihče vedel zanj, zdaj pa ...

Veliko obeta tudi Žavbi. Pri 17 letih že nekaj časa trenira s člansko ekipo, redno tekmovalno formo pa ohranja na srečanjih s sovrstniki. "Obenem igra namreč še na mladinskih tekmah (v petek je proti Grosuplju odigral 63 minut, op. p.), za nas je odigral dve v pokalu, zdaj pa še to v Rogaški Slatini. To je bil njegov debi v prvi ligi. Debi je bil takšen, kakršen je bil, a še vedno šteje. In zaradi tega ne bo propadel. Z njim nas čaka še veliko dela, je pa zanimivo, da ni, dokler se ni zgodila ta 'kontroverzna' zadeva, nihče vedel zanj, zdaj pa je mogoče najpopularnejši nogometaš, kar zadeva naš klub," je navedel zanimivost 55-letni Ljubljančan, ki s Koprčani meri visoko. Odkar je na trenerskem stolčku nasledil Zorana Zeljkovića, še ni izgubil. Najprej je dvakrat remiziral, nato dvakrat zmagal.

Safet Hadžić uživa podporo vodstva koprskega kluba, predsednika Anteja Guberca in športnega direktorja Ivice Guberca. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V prihodnjem krogu ga čaka spopad z Domžalami in priložnost, da se ob morebitnem spodrsljaju Celja na zahtevnem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu še bolj približa vrhu. To bi bilo pred novim reprezentančnim premorom, v katerem si bo lahko 20. novembra v Stožicah na delu ogledal tudi Ramazana Orazova, svojega izbranca iz Kazahstana, še kako dobrodošlo. Za domače srečanje z Domžalami pa bi lahko znova kandidiral tudi Žavbi.