V drugem krogu nogometnega pokala Slovenije so se klubi merili s sosedi iz iste MNZ. Olimpija je po izvajanju 11-metrovk izločila Brinje Grosuplje (4:2), Celjani so upravičili vlogo favorita v Krškem, tri zadetke je dosegel Gregor Bajde, ki je kot strelec v pokalu izstopal že lani, Radomljani pa so napolnili mrežo Ljubljane. Med 32 najboljših v pokalu se je že prejšnji mesec uvrstila Mura, v torek pa so vlogo favorita potrdili prvoligaši Domžale (1:0 proti Dobu), Rogaška (4:1 proti Šmarju), Koper (6:0 proti Komnu) in Maribor, ki je nižjeligaša Jurovski Dol premagal s kar 9:0.

Pokal Slovenije, 2. krog:

Četrtek, 2. november:

Branilci naslova iz Ljubljane niso navdušili s predstavo. Na gostovanju pri drugoligaškem klubu Brinje Grosuplje so nastopili brez številnih standardnih igralcev. Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik sta poškodovana, trener Zoran Zeljković pa je spočil veliko prvokategornikov. Manjkaji so še najboljši strelec 1. SNL Rui Pedro, David Ratnik, Agustin Doffo, Nemanja Motika, Ahmet Muhamedbegović, Admir Bristrić … Na zahtevnem igrišču, ki je bil zaradi prekomernih padavin v zadnjih dneh načet in ni omogočal tekoče igre, sta ostali mreži nedotaknjeni. Pri gostiteljih je nastopil tudi dolgoletni nogometaš Olimpije Nik Kapun.

Zmagoviti zadetek z bele točke je prispeval Izraelec Sa'ar Fadida. Foto: Nik Moder/Sportida

Zmaji so nadaljevali z neučinkovitimi predstavami. Po gostovanju na Ferskih otokih (0:3) in nedeljski tekmi z Aluminijem v Stožicah (0:0), kjer se je na ljubljanskem stadionu prvič v novi vlogi predstavil novi trener Zeljković, branilci pokalnega naslova niso dosegli zadetka tudi v Grosuplju. Strelska kriza Olimpije se tako nadaljuje, a so bili Ljubljančani vendarle bolj zbrani in natančni pri izvajanju 11-metrovk. Zmagali so s 4:2 in si priigrali napredovanje med najboljših 32.

Zmagoviti zadetek z bele točke za neulovljivih 4:2 je prispeval Izraelec Sa'ar Fadida. V polno so za Olimpijo zadeli še Brazilec Pedro Lucas, Avstrijec Mateo Karamatić in kapetan Mustafa Nukić, strel z 11 metrov pa je zapravil Portugalec David Sualehe. Pri gostiteljih sta bila uspešna Lan Piskule in Marko Brkić, Ivan Makovec je poslal žogo čez vrata, vratar Olimpije Denis Pintol pa je prebral namero Jureta Pergerja in ubranil strel.

Na njivi do napredovanja!



Redni del: 0-0

"Dobili smo želeno. Napredovali smo v naslednji krog pokalnega tekmovanja in to je najbolj pomembno. Čestitke fantom za borbo v nemogočih pogojih za igro. Na razmere smo se uspešno prilagodili, zato sem ponosen na njih. Igrati se praktično ni dalo. Žoga je bila zaradi povsem uničene površine več v zraku kot na tleh, ampak vedno pravim, da se je v življenju potrebno prilagoditi. Fantje so se. Tekmo moramo čim prej pozabiti in iti naprej. Misli usmerjamo na prvenstvo,'' je po napredovanju v pokalu poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković.

Celjani, ki jim gre odlično tudi pod vodstvom Damirja Krznarja, so nadaljevali zmagoviti niz. V Krškem so upravičili vlogo favorita in tamkajšnjega favorita premagali s 4:1. Uvodne tri zadetke za Celjane je dosegel Gregor Bajde, ki je kot za stavo zadeval v polno v pokalu že v začetnih krogih tekmovanja v prejšnji sezoni. Tokrat je bil nerešljiva uganka za branilce Krškega. To je bila generalka Celja pred naslednjim izzivom, velikim derbijem 1. SNL, ko bo v knežjem mestu gostovala Olimpija.

Pokalni praznik v Ljudskem vrtu

Arnel Jakupović je dosegel proti Jurovskemu Dolu tri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Rekorderji tekmovanja so Mariborčani, ki lovijo jubilejno deseto pokalno lovoriko. V drugem krogu so imeli v torek prednost domačega igrišča, saj je Jurovski Dol ocenil, da bi bila organizacija tako pomembne tekme na njihovem stadionu prevelik zalogaj. Četrtoligaš je tako prišel v Ljudski vrt in z njim ogromno njegovih navijačev. So bili pa daleč od presenečenja. Maribor je slavil z 9:0. Marcel Lorber je dal dva gola v prve pol ure igre, v 34. minuti je prvič zabil Arnel Jakupović, ki je v drugem polčasu dodal še dva gola. Po enkrat pa so za vijoličaste zadeli Mark Strajnar, Mario Laušić in Xhuliano Skuka (enkrat si je Jurovski Dol zabil še sam).

Safet Hadžić je dočakal prvo zmago kot prvi trener Kopra. Foto: FC Koper Prvo zmago kot trener Kopra je v tretjem poskusu ujel Safet Hadžić. Po dveh remijih je bila idealna priložnost na pokalni tekmi, ko so kanarčki gostovali pri nižjeligašu na Krasu. Komen so premagali s 6:0. Vlogo favorita sta na bližnjih gostovanjih upravičila tudi Domžale in Rogaška. Domžale so se sicer kar namučile z Dobom (1:0). Edini gol je zabil Danijel Šturm. Rogaška je že v četrti minuti dobila zadetek, a je nato Šmarje vendarle zanesljivo premagala (4:1).

Pokalno tekmovanje je bilo v tej sezoni že usodno za Bravo in Aluminij.

Pokal Slovenije, 2. krog:

Sreda, 18. oktober:

Torek, 31. oktober:

Četrtek, 2. november: