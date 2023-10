Aluminij v 1. SNL presenetil Celjane, v pokalu pa izpadel proti tretjeligašu

Med tednom na slovenskih zelenicah ne manjka pokalnih izzivov, a potekajo dvoboji še na ravni MNZ, tako da je ogromno lokalnih spopadov. Na delu so tudi nekateri prvoligaši, žreb je hotel, da se v MNZ Ljubljana spopadeta Bravo in Radomlje. Krajšo so po izvajanju 11-metrovk potegnili Šiškarji. Bravo pa ni edini prvoligaški klub, ki se ni uvrstil v 2. krog. Presenetljivo je v sredo izpadel tudi Aluminij, ki ga je po strelih z bele točke premagal tretjeligaš Zavrč. Koper se je namučil za zmago v Izoli nad Kortami (1:0), Rogaško pa čaka danes gostovanje v Brežicah.

Prvi krog pokalnega tekmovanja je razpotegnjen kar v dva meseca. V nekaterih MNZ (Gorenjska in Murska Sobota) so bili dvoboji 1. kroga odigrani že prejšnji mesec, v večini preostalih pa se igra ta teden.

Nogometaši Aluminija so izpadli iz pokalnega tekmovanja. V Zavrču so ostali praznih rok po izvajanju 11-metrovk. Foto: www.alesfevzer.com

Štirje klubi, ki so v tej sezoni zastopali slovenske barve v Evropi, branilec državnega in pokalnega naslova Olimpija se je nato uvrstila v skupinski del konferenčne lige, se bodo tekmovanju pridružili v 2. krogu. To so poleg zmajev še Celje, Maribor in Domžale.