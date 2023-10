Slovaki šokirali Olimpijo, sledili so neverjetni prizori

Nogometaše Olimpije čaka v četrtek zgodovinsko dejanje. Odigrali bodo prvo domačo tekmo skupinskega dela konferenčne lige, v Stožice prihaja slovaški prvak Slovan Bratislava. Statistika ni zaveznica zmajev, saj so v Evropi do zdaj potegnili krajšo še proti vsem slovaškim klubom. Najbolj jih je zabolel izpad proti Trenčinu, ko so na dveh tekmah dosegli kar šest zadetkov, a objokovali katastrofalna začetka. O tem smo obujali spomine z nekdanjim kapetanom Darijanom Matićem, ki ne bo nikoli pozabil mukotrpnega vzdušja v avtobusu, ko so se leta 2016 vračali v domovino po pirovi zmagi na Slovaškem s 3:2.

V Sloveniji ga ni nogometnega kluba, ki bi ga ples kroglic v evropskih tekmovanjih tolikokrat povezal s slovaškim tekmecem kot Olimpijo. V preteklosti, vselej v tem stoletju, je nanj naletela kar trikrat (Žilina, Trenčin in Spartak Trnava), a vselej izpadla.

Olimpija je imela prvič opravka s slovaškim tekmecem leta 2013. V Ljubljani si je proti Žilini priigrala prednost s 3:1, ki jo je na povratni tekmi poskušala ohraniti s pomočjo bučne podpore velikega števila navijačev, ki so se odpravili na Slovaško. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Zmaje tako spremlja slovaško prekletstvo, v četrtek pa se obeta priložnost, da temu naredijo konec. Tokrat se bodo pomerili z najznamenitejšim klubom, kar ga ponuja slovaški nogomet, to je serijski prvak Slovan Bratislava, v katerem je v zadnjem desetletju nastopilo kar nekaj znancev iz 1. SNL. Med njimi prevladujejo nekdanji nogometaši zeleno-belih. Pred leti je pri Slovanu navduševal Andraž Šporar, še danes pa brani barve Kenan Bajrić. Oba še dobro pomnita dvoboja drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa, v katerem je Olimpija leta 2013 izpadla proti Žilini.

Razočaranje Arisa Zarifovića in Nika Omladiča po izpadu Olimpije proti Žilini. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Šporar je bil takrat prvi napadalec zmajev, Bajrić pa je grel klop. Zmaji so pod vodstvom Andreja Razdrha zmagali v Stožicah s 3:1, dišalo je po uspehu ljubljanskega kluba, a so nato Slovaki vrnili udarec. Na povratni tekmi v Žilini je takratni vratar Martin Dubravka, ki danes brani za Newcastle, zaklenil vrata, Slovaki so zmagali z 2:0 in zaradi takratnega pravila o številu zadetkov v gosteh izločili zmaje.

Slovaški prvak v Stožicah ekspresno povedel s 4:0!

Tri leta pozneje se je zgodba do neke mere ponovila. Olimpija je znova, čeprav je na eni tekmi zmagala, doživela bridek konec. Pisalo se je leto 2016, zmaji so še proslavljali izjemen dosežek, ko so po 21 sušnih letih postali državni prvaki in si tako zagotovili nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, a so takrat tudi plačali drago ceno za (pre)občutno prevetritev kadra.

Zmaji so se kot slovenski prvaki v kvalifikacije za ligo prvakov v sezoni 2016/17 podali s prevetreno postavo. Kapetan je bil Darijan Matić, prvič sta zaigrala Andraž Kirm in Etien Velikonja, v obrambi je igral tudi Kenan Bajrić, ki se je leta 2018 nato odpravil v Bratislavo in bo v četrtek gostoval v Ljubljani kot nogometaš Slovana. Foto: Aleš Fevžer

Šampionska zasedba je hitro razpadla, po prihodu novega športnega direktorja Nenada Protege so sledile spremembe, Olimpija pa je v evropsko sezono krenila s kar nekaj novimi obrazi. Uvodni dvoboj, domača tekma proti Trenčinu, se je začel kot v nočnih morah. Slovaški prvak je že po šestih minutah vodil z 2:0, po uvodni tretjini pa so gostje vodili že z neverjetnimi 4:0!

Tega dvoboja se še kako dobro spominja takratni kapetan zmajev Darijan Matić. "Na prvi tekmi smo doživeli 'blackout'. Slovaki so nas šokirali. Bili smo v šoku, nogometaši Trenčina pa so takrat izkoristili vse, kar se jim je ponudilo. Vse, kar so udarili proti našim vratom, je šlo v gol. Spominjam se, kako so nas presenetili z visokim presingom. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo se nanj prilagodili. Pozneje, ko je ta presing popustil, smo bili veliko boljši. Bolj ko se je bližala tekma proti koncu, več smo imeli priložnosti, da bi celo zmagali. A tudi po 3:4 smo še kako verjeli, da si lahko na povratni tekmi na Slovaškem zagotovimo napredovanje," je nekdanji slovenski reprezentant, ki se je pred kratkim vrnil v zmajevo gnezdo in postal trener kadetske ekipe, pred sedmimi leti in verjetno na najnenavadnejši tekmi Olimpije v zgodovini evropskih tekmovanj še verjel v uspeh.

Prizor iz 32. minute, ki bi ga navijači in nogometaši Olimpije najraje izbrisali iz spomina Foto: Aleš Fevžer

Zmaji na Slovaškem do preobrata, a je bila zmaga zgolj pirova

Trenčin je 13. julija 2016 ekspresno povedel s 4:0, a so zmaji, takrat jih je vodil Rodolfo Vanoli, njegov pomočnik pa je bil Dejan Kopasić, še do konca prvega dela znižali na 2:4. Zadišalo je po senzacionalnem preobratu, a so kljub bučni podpori navijačev do konca srečanja "le" še znižali na 3:4. To je uspelo Blessingu Elekeju v 89. minuti.

Pozdrav kapetanov, Slovenca Darijana Matića in Slovaka Petra Kleščika Foto: Aleš Fevžer

Sledila je povratna tekma na Slovaškem, ob kateri so se navijači zmajev v začetnih minutah znova prijemali za glavo. Trenčin je namreč bolje vstopil v srečanje in povedel z 2:0! S tem je še povišal prednost iz Ljubljane, a se Olimpija znova ni predala. "Igrali smo na umetni travnati podlagi v Žilini, dobro namočeni, tako da nam je bilo v užitek igrati. Zaostajali smo že z 0:2, a preobrnili na 3:2, nato pa imeli še nekaj priložnosti za zmago s 4:2. Z njo bi napredovali, a se nam žal ni posrečilo," nam je zaupal 40-letni Matić in dodal, kako težko se je bilo po nenavadnem izpadu, Olimpija se je poslovila iz Evrope, čeprav je na dveh tekmah dosegla kar šest zadetkov, vrniti v domovino.

Njemu je bilo še toliko težje, saj je moral kot kapetan po pirovi zmagi miriti mlajše soigralce, ki so izpad doživljali zelo čustveno. "Ko smo se vračali domov, je na avtobusu vladala tišina. To je bila ena najmukotrpnejših voženj v moji karieri. Čakala nas je zelo dolga pot," je dejal.

Nogometaši Trenčina so pred sedmimi leti izločili Olimpijo, čeprav se je njihova mreža proti slovenskim prvakom zatresla kar šestkrat. Na povratni tekmi s Trenčinom (3:2) so za Olimpijo zadeli v polno Dejan Kelhar, Blessing Eleke in Denis Klinar, ki se v zadnjem času dokazuje na Tajvanu. Etien Velikonja je imel na Slovaškem v sodnikovem podaljšku priložnost za zmago s 4:2, a mu je vratar ubranil strel. Foto: Aleš Fevžer

Slovake so precenili in se jih ustrašili

Takrat je imela Olimpija dvojno smolo. Ker je takrat še vladalo pravilo zadetkov v gosteh, se tekma ni prevesila v podaljšek. Če bi bil takšen razplet v kateri izmed zadnjih sezon, bi se takrat v Žilini, Trenčin je namreč domače evropske tekme igral v tem mestu, igral podaljšek. Uefa pa takrat tudi še ni ponujala prvakom, ki izgubijo v tem delu kvalifikacij za ligo prvakov, tolažilne nagrade. Tako se je za zmaje evropska sezona končala že po izpadu proti Trenčinu.

"Škoda. A takrat smo imeli kar nekaj težav, ekipa je bila nekompletna in neuigrana. Malo nas je bilo, tako da je trener ponudil priložnost tudi nekaterim mladincem," se spominja, kako je trener Vanoli poslal v ogenj mladega Jakoba Novaka, zaradi zdravstvenih težav pa ni mogel zaigrati Rok Kronaveter, ki je bil takrat v življenjski formi.

Takratna športni direktor Olimpije Nenad Protega in predsednik Milan Mandarić nista mogla biti zadovoljna z uvodnima tretjinama srečanj proti Trenčinu. Foto: Aleš Fevžer

"Spominjam se, kako nas je bilo v določenem trenutku na voljo le 14 igralcev. Le 14! Pa še nekaj je bilo. Saj je bil Trenčin slovaški prvak, agresivna ekipa, a se mi zdi, da smo jih precenili. Malce smo se jih ustrašili. Pričakovali smo, da so dejansko boljši. Prišli smo na igrišče in čakali, kaj se bo zgodilo. To je bilo nepotrebno," si še danes očita, da ni Olimpija takrat zaigrala odločneje in pogumneje, zlasti v uvodnih delih prvih polčasov. V Ljubljani je zaostajala z 0:4, na Slovaškem pa z 0:2.

Če bi se na obeh tekmah upošteval le rezultat od 32. minute naprej, bi zmaji Trenčinu v teniškem žargonu "zavezali kravato", saj bi bili boljši s 6:0. A usodna sta bila katastrofalna vstopa v tekmi, zaradi katerih je takratni predsednik Milan Mandarić hitro posegel po tistem, po čemer je rad slovel. Po menjavi trenerja.

Nastopi Olimpije v Evropi proti slovaškim klubom: Kvalifikacije za ligo Europa, 2. krog (2013):

Olimpija : Žilina 3:1 in 0:2 Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (2016):

Olimpija : Trenčin 3:4 in 3:2 Kvalifikacije za ligo Europa, play-off (2018):

Olimpija : Spartak Trnava 0:2 in 1:1

Slovaško prekletstvo Olimpije v Evropi

Olimpija je v preteklosti doživela še eno klavrno izkušnjo s slovaškim klubom. Pred petimi leti je v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izpadla proti Spartaku iz Trnave. V Ljubljani je izgubila z 0:2, takrat je zmaje vodil še Srb Aleksandar Linta, na povratni tekmi na Slovaškem, ko je trenersko paličico že vihtel "dežurni gasilec" Safet Hadžić, pa je zaigrala bolje, namučila Spartak in ostala neporažena (1:1), kar pa ni zadoščalo za napredovanje.

Ko je leta 2018 v Stožicah gostoval Spartak Trnava, ga je spremljalo ogromno navijačev. Foto: Aleš Fevžer

Slovaško prekletstvo Olimpije se je nadaljevalo, v četrtek pa imajo zmaji priložnost, da temu naredijo konec. Zanimivo je, da še vselej, ko se zmaji v Evropi srečujejo s Slovaki, vedno igrajo prvo tekmo doma. Tokrat pa bo nekoliko drugače, saj igra Olimpija prvič v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da bosta za končni vrstni red pomembna tudi razpleta na srečanjih z Lillom in KI Klaksvikom.

Spartak, pri katerem se danes dokazujeta nekdanja nogometaša Olimpije Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, je pred petimi leti preprečil zmajem, da bi se uvrstili v skupinski del lige Europa. Foto: Aleš Fevžer

Od prijatelja iz Gruzije do nekdanjega soigralca pri OIimpiji

Kenan Bajrić je leta 2018 iz Olimpije prestopil v vrste Slovana. Foto: Guliverimage Matić pozna zelo dobro Slovan. "Zanj še vedno igra moj dober prijatelj Jaba Kankava, nekdanji kapetan gruzijske reprezentance. Slovan sem spremljal proti Zrinjskemu. Po mojem mnenju so premagljiva ekipa. Niso podobni Trenčinu, ki je bil leta 2016 nekakšna kopija Salzburga in je težil k modernemu nogometu. Zdaj igra Slovan drugače. Ima drugačne igralce, ki ne igrajo takšnega presinga," je izpostavil Marka Tolića, hrvaškega znanca 1. SNL, nekdanjega igralca Maribora, ki je na zadnji tekmi proti Olimpiji zapravil 11-metrovko, to pa je storil tako neodgovorno (izvajal je "panenko" v zadnji minuti finala pokalnega tekmovanja v Celju), da je bilo nanj jeznih nemalo privržencev vijolic.

Opozoril je še na izkušenega Vladimirja Weissa ml., ki ga trenira oče Vladimir Weiss, izkušen in trofejni slovaški strateg, pa tudi na nekdanjega soigralca Kenana Bajrića, ki bo imel na dvoboju z Olimpijo kar nekaj mešanih občutkov, saj se bo v rojstnem mestu potegoval za točke proti matičnemu klubu.

"Slovan je še kako premagljiv tekmec"

Kar se tiče napovedi za četrtkovo srečanje, na katerem navijaška skupina Green Dragons v sklopu proslavljanja 35. rojstnega dneva napoveduje presenečenje, nov šov na tribunah, je Matić prepričan, da bi lahko zmaga ostala doma. "Olimpija ni favorit, to je Slovan, saj ima nenazadnje tudi višji proračun. Je pa Slovan še kako premagljiv tekmec. Tako kot je bil denimo tudi Ludogorec," bi bil presrečen, če bi se ponovili prizori izpred nekaj mesecev, ko je Olimpija v Stožicah po izjemni drami ugnala bogatejšega bolgarskega velikana (2:1) in si prvič v zgodovini zagotovila dolgo evropsko jesen.

Navijaška skupina Green Dragons napoveduje na četrtkovi tekmi med Olimpijo in Slovanom posebno presenečenje. Foto: www.alesfevzer.com

"Olimpija je pokazala, kako lahko igra letos v Evropi z vsemi. Proti Lillu je odigrala zelo dostojno, zlasti v drugem polčasu," nepozabni kapetan šampionske ekipe Olimpije iz sezone 2015/16 komaj čaka, da bo v četrtek stiskal pesti za zmaje. Podobno velja za njegove mlajše varovance, saj bo na tribunah večina kadetske zasedbe. Obeta se spektakel, ki ga noče zamuditi nihče, kateremu srce bije za zeleno-belo barvo. Evropski spektakel v Stožicah, na katerem bo tudi ogromno navijačev Slovana, se bo začel v četrtek ob 18.45.