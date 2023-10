Neverjetni prizori v središču Ljubljane! Green Dragons so si dali duška! #video

V središču Ljubljane je bilo danes zvečer podobno, kot je na silvestrovo. Najbolj strastni navijači ljubljanske Olimpije Green Dragons so namreč svoj praznik, 35 let obstoja navijaške skupine, proslavili z razkošnim, predvsem pa bučnim proslavljanjem. Z izjemnim številom bakel, baterij (raketnih izstrelkov), dimnih bomb in stroboskopov so poskrbeli za nepozaben pirotehnični šov.