Rogaška obtožuje vodstvo Olimpije: S kazanjem sredinca in žalitvami ste izzvali incident

Nedeljska tekma med Rogaško in Olimpijo, ki bi morala biti nogometni praznik, se je po burnem zaključku (0:2) sprevrgla v medsebojno obračunavanje prek medijev. Gostitelji so prepričani, da so Ljubljančani zmago dosegli s pomočjo sodniškega darila, gostje so opozorili na nedostojno obnašanje domačih navijačev do predstavnikov Olimpije na VIP-tribuni, Rogaška pa vrača žogico in sporoča, da je nastali incident s provokacijami zakuhalo vodstvo zmajev.

Na prenovljenem stadionu v Rogaški Slatini se je v zaključku dvoboja med Rogaško in Olimpijo zgodil incident, o katerem bo v Sloveniji še veliko govora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V nedeljo je bilo vse pripravljeno na praznik. Vreme je bilo čudovito, tribune so bile polne skoraj do zadnjega mesta, v Rogaško Slatino so pripotovali tudi številni navijači Olimpije. Tretja zaporedna domača tekma Rogaške v enem tednu pa se je spremenila v razburljiv in napet dvoboj, v katerem so marsikomu popustili živci. Tekma, na kateri so branilci naslova oba zadetka dosegli v sodnikovem podaljšku in zmagali z 2:0, se je komaj končala, ko je že nastopil tretji polčas.

Pester zaključek dvoboja je zaznamovalo tudi nasilje na VIP-tribuni. Domačini so bili nezadovoljni s sojenjem, zlasti odločitvijo v zadnji minuti, ko je sodnik pokazal na belo točko. Pri Rogaški so prepričani, da Andrej Pavlović ni naredil prekrška nad Markom Mijailovićem, a je ostalo pri odločitvi sodnika. Med tekmo so bili z nekaterimi odločitvami nezadovoljni v taboru gostov, zlasti s tem, kdaj bi si domači nogometaši za oster prekršek še zaslužili rumeni karton, potem ko je delivec pravice pokazal na belo točko za Olimpijo, prvi strelec 1. SNL Rui Pedro pa je zadel v polno, pa je v taboru gostiteljev prevladoval občutek, da je sodnik pomagal Olimpiji.

V delegacijo Olimpije metali predmete

Na VIP-tribuni je dvoboj spremljal tudi športni direktor Olimpije Goran Boromisa. Foto: Vid Ponikvar O tem je pred kamerami Sportkluba brez dlake na jeziku govoril tudi trener Rogaške Oskar Drobne, zmaje, ki so zapuščali stadion ob spremstvu policije, pa je najbolj zmotil dogodek na VIP-tribuni, ko so navijači Rogaške napadli športnega direktorja Gorana Boromiso. Ta je tekmo spremljal v družbi direktorja Igorja Barišića, strokovnjaka za telesno pripravo Nikole Vidovića in mlajšega sina. "V delegacijo NK Olimpija so metali plastenke in pivske kozarce, sledili so jim tudi v notranje VIP-prostore," so Ljubljančani sporočili v izjavi za javnost, ki jo v spodnjih vrsticah objavljamo v celoti, in povedali svojo plat resnice na vse prej kot mirnem nedeljskem spopadu.

Olimpiji, ki se je z zmago v Rogaški Slatini približala vodilnemu Celju na štiri točke zaostanka, pa so hitro vrnili žogico predstavniki Rogaške. Drugoligaški prvak je sezono v 1. SNL začel v znamenju odkritega spora in nesoglasja z odločitvami Nogometne zveze Slovenije. Še vedno čaka na razplet pritožbe za poraz za zeleno mizo na neodigrani tekmi v Kopru, nezadovoljstvo z delom NZS pa se je po zadnjem srečanju, ko jih je iz tira vrgla sodniška odločitev za najstrožjo kazen v korist Olimpije, dosojena v zadnji minuti pri rezultatu 0:0, le še povečalo. Rogaška je o tem odkrito spregovorila v obsežni izjavi za javnost, ki jo objavljamo v celoti.

Uradna izjava NK Olimpija: Ob neljubih dogodkih, ki so se dogajali na zadnji prvenstveni tekmi med NK Rogaška in NK Olimpija v Rogaški Slatini, izražamo absolutno podporo športnemu direktorju in vsem igralcem NK Olimpija. Naši igralci si zaslužijo čestitke za dobro in pošteno igro, saj so zdržali pritiske, dali vse od sebe in vpisali pomembno zmago pred nadaljevanjem jesenskega dela sezone. V Nogometnem klubu Olimpija Ljubljana strogo obsojamo vsa dejanja, ki so se pojavila v zaključku tekme. Glavni sodnik Alen Bubek je v 91. minuti ob izidu 0:0 dosodil najstrožjo kazen za ekipo Olimpije. V kazenskem prostoru je po predložku s prostega strela padel Marko Mijailović, ki ga je podrl Andrej Pavlović. Strel z bele točke je realiziral Rui Pedro. V 99. minuti je zmago dokončno potrdil Raul Florucz. Po pisku enajstmetrovke je do obračunavanja prišlo na delu tribune, namenjene VIP-gostom. Ker sektorji med seboj niso dovolj dobro ograjeni, so se v dogajanje vključili celo preostali gledalci. Navijači NK Rogaška so ostro napadli športnega direktorja Gorana Boromiso, ki je tekmo spremljal v družbi direktorja Igorja Barišića, strokovnjaka za telesno pripravo Nikole Vidovića in mlajšega sina. V delegacijo NK Olimpija so metali plastenke in pivske kozarce, sledili so jim tudi v notranje VIP-prostore. Nasilno vedenje se je nadaljevalo tudi po tekmi v predoru ob igrišču. Bili smo priča zmerljivkam in grobim reakcijam, zato so naši igralci morali tekmovališče zapustiti v spremstvu policije. Da o zelenici ne izgubljamo besed. Bila je v zelo slabem stanju. Neprimerno pripravljena in v nasprotju z vsemi smernicami vodilnih organizacij, kot sta Fifa in Uefa. Tveganje poškodb je bilo tako zelo veliko. V našem klubu obsojamo vsako nasilno in nešportno vedenje in se trudimo delovati v skladu z vrednotami, v katere verjamemo. S pošteno igro in v duhu fair playa bomo v našem klubu nadaljevali sezono in se trudili, da se takšni incidenti ne bodo ponovili." NK Olimpija