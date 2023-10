Baklada, kot je Slovenija še ni videla! Ljubljana bo zvečer gorela.

Najstarejša organizirana navijaška skupina v Sloveniji letos praznuje svojo 35. obletnico. Ob tej priložnosti pripravlja kar nekaj različnih dogodkov in druženj. Eden najpomembnejših bo potekal danes v središču Ljubljane, ko bodo v čast jubileju pripravili nepozaben pirotehnični šov. Tako slovesno in prestižno je bilo v starem delu Ljubljane ob 30. obletnici (2018), navijači pa za danes obljubljajo še večji šov.

Najstarejša organizirana navijaška skupina v Sloveniji letos praznuje svojo 35. obletnico. Ob tej priložnosti pripravlja kar nekaj različnih dogodkov in druženj. Eden najpomembnejših bo potekal danes v središču Ljubljane, ko bodo v čast jubileju pripravili nepozaben pirotehnični šov. Tako slovesno in prestižno je bilo v starem delu Ljubljane ob 30. obletnici (2018), navijači pa za danes obljubljajo še večji šov. Foto: Osebni arhiv Green Dragons

Letos imajo navijači nogometnega kluba Olimpija opravka z zelo prijetnim privilegijem in izzivom. Njihovi ljubljenci, ki so v prejšnji sezoni zagospodarili na slovenskih zelenicah ter osvojili dvojno krono, so si namreč prvič v zgodovini kluba zagotovili dolgo evropsko jesen.

Najzvestejši navijači Olimpije, pripadniki navijaške skupine Green Dragons, so na takšno priložnost čakali vse od ustanovitve, od daljnega leta 1988. Pred natanko 35 leti, bilo je 2. oktobra 1988, sta se za Bežigradom na znamenitem Plečnikovem stadionu, ki je nekdaj predstavljal nogometni dom Olimpije, za točke potegovali Olimpija in Priština. Na tej tekmi so navijači iz Zasavja, združeni z ljubljansko navijaško frakcijo, prvič predstavili transparent z imenom Green Dragons.

Kako so Green Dragons središče Ljubljane obarvali z zeleno leta 2018:

Čeprav se je glas o Dragonsih, zeleno-beli moči Olimpije, začel širiti že prej, je bilo s tem, ko se je na tribunah pojavil omenjeni transparent, formalno in zgodovinsko potrjeno rojstvo navijaške skupine, brez katere si ni moč predstavljati največjega ljubljanskega kluba.

Nato se je dogajalo marsikaj, menjale so se uprave, klubske preobleke, igralci, sponzorji in celo stadioni, navijači pa so ostali isti. Green Dragons so ostali 12. igralec Olimpije, letos, ko so se zmaji prvič uvrstili v skupinski del evropskega tekmovanja, pa bodo s posebnim zadovoljstvom proslavljali 35. rojstni dan.

Pripadniki Green Dragons se bodo zbrali ob 17.30 v Argentinskem parku, nato pa se v povorki po Slovenski cesti in Čopovi ulici odpravili proti Prešernovemu trgu oziroma Tromostovju, kjer se bodo razdelili po širšem mestnem jedru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najprej jih čaka razkošno proslavljanje 35. rojstnega dneva, v katerem bodo z izjemnim številom bakel, baterij (raketnih izstrelkov), dimnih bomb in stroboskopov poskrbeli za nepozaben pirotehnični šov. Napovedujejo največjo baklado, kar jo je videla Slovenija. Na nepozabni pirotehnični šov so vabljeni tudi aktualni nogometaši, hokejisti in košarkarji Olimpije. Izbranci Joaa Henriquesa so v nedeljo v razburljivem srečanju v Rogaški Slatini premagali gostitelje z 2:0.

In zadihajmo … v zaključku napete tekme do dveh golov in izredno pomembnih treh točk! 🐉



Jutri z “baklado” v centru, v četrtek v Stožicah proti Slovanu iz Bratislave.



Olimpija je iz Ljubljane … 🎶 pic.twitter.com/oR1PgTK71r — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 1, 2023

Prebivalci Ljubljane so ob ''okroglih'' rojstnih dnevih Green Dragons že vajeni, da si navijači dajo duška s pirotehničnimi sredstvi. Nazadnje je bilo središče Ljubljane podobno zeleno obarvano leta 2018, ko so proslavljali okroglo 30-letnico.

Kako je bilo ob 30. obletnici?

S tem pa se letošnje proslavljanje še ne bo končalo. Štiri dni pozneje bodo navijači pripravili presenečenje še v Stožicah. Olimpija se bo v Evropi pomerila s slovaškim prvakom Slovanom, s katerim se je poleti že pomerila v pripravljalnem obdobju, ter iskala pot do zgodovinske prve zmage v konferenčni ligi.

V soboto, 7. oktobra, se bo ob 18. uri začelo praznovanje vseh pripadnikov Green Dragons, imenovano Zelena noč v Študentskem kampusu, na katerem bodo prisotni številni legendarni igralci vseh sekcij Olimpije. Tako se bodo z navijači družili nekdanji nogometaši, hokejisti in košarkarji, ki so se v karieri navezali za zeleno-beli dres. Med njimi bo denimo tudi Robert Englaro, nekdanji slovenski nogometni reprezentant, zadnji gost Sportalove nedeljske rubrike Druga kariera.

Proslavljanje 35. obletnice najstarejše organizirane navijaške skupine v Sloveniji se bo nadaljevalo tudi 9. novembra, na domačem srečanju proti največjemu presenečenju evropske sezone, prvaku Ferskih otokov KI Klaskviku, dva dni pozneje, ko bo v Stožice v 1. SNL prišla Mura, pa Green Dragons napovedujejo še zadnjega v sklopu rojstnodnevnih spektaklov.

Navijaška skupina Green Dragons se je letos zadnje domače evropske zmage veselila proti Lugogorcu iz Razgrada, po kateri je postalo jasno, da čaka ljubljanski klub zgodovinski uspeh v Evropi, nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida