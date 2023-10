Velika poslastica v Neaplju, spodrsljaja angleških velikanov

Drugi krog lige prvakov je postregel z nekaj poslasticami in tudi presenečenji v skupinah od A do D. Evropski rekorder Real Madrid je na pravem spektaklu s 3:2 slavil na gostovanju v vročem Neaplju, Galatasaray, krvnik Olimpije v kvalifikacijah za ligo prvakov, je s 3:2 ugnal ranjeni Manchester United, hud udarec pa je doživel tudi drugi angleški velikan, Arsenal, ki je z 1:2 klonil na gostovanju pri Lensu. Evropski podprvak Inter je z 1:0 ugnal Benfico, Bayern pa je po preobratu z 2:1 premagal Köbenhavn in prišel do rekorda v ligi prvakov. Danes v ligi prvakov na delu ni bilo slovenskih nogometašev. Jan Oblak, Benjamin Šeško in Kevin Kampl bodo na delu v sredo, vrhunec večera pa se obeta v Leipzigu, kjer bodo rdeči biki gostili evropske prvake Manchester City.

Torek, 3. oktober:

Torkov spored nogometne lige prvakov se je začel v Berlinu in Salzburgu. Union, ki je novinec v elitnem tekmovanju, je odigral svojo prvo domačo tekmo v ligi prvakov, Brago je pričakal pred več kot 70 tisoč navijači na razprodanem Olimpijskem stadionu, bil na dobri poti k uspehu, a na koncu ostal praznih rok. Za veselje nemške ekipe je v 30. in 37. minuti poskrbel Sheraldo Becker, ki je poskrbel za vodstvo z 2:0. A gostje so še pred koncem prvega polčasa po zadetku Sikouja Niakateja zaostanek znižali na 1:2, za popoln preobrat pa sta v drugem polčasu poskrbela Bruma, že globoko v sodnikovem podaljšku pa je za zmago Brage s 3:2 zadel Andre Castro.

Zanimivo je bilo tudi pri severnih slovenskih sosedih, kjer je Real Sociedad na gostovanju pri Salzburgu prekinil niz enajstih zaporednih tekem v skupinskem delu lige prvakov brez zmage. Za zmago Špancev sta zadela Mikel Oyarzabal in Brais Mendez.

Branilec Leo Østigard je zadel za vodstvo Napolija. Foto: Reuters

Vrhunec večera se je odvil v Neaplju, kjer je madridski Real s 3:2 zmagal pri italijanskem prvaku Napoliju. Trener Reala Carlo Ancelotti, ki bo v prihodnji sezoni prevzel vodenje brazilske reprezentance, je gostoval pri nekdanjem delodajalcu. V karieri je vodil Napoli v letih 2018 in 2019.

Napoli se je začetnega pritiska belega baleta uspešno ubranil, v 19. minuti pa je Leo Østigard poskrbel za eksplozijo navdušenja na stadionu, potem ko je s strelom z glavo po odbiti žogi našel pot v mrežo Reala.

Vroče dogajanje se tudi po zadetku ni umirilo, v 27. minuti je po hudi napaki kapetana Napolija Giovannija di Lorenza žogo prestregel Jude Bellingham, ki je žogo podal do Viniciusa Juniorja, ta pa je z natančnim strelom v desni spodnji kot izenačil na 1:1. Bellingham pa je bil v glavni vlogi v 34. minuti, ko je po samostojnem prodoru matiral obrambo Napolija in poskrbel za vodstvo Reala z 2:1. Otočan je do zdaj na uvodnih sedmih prvenstvenih tekmah dosegel kar šest zadetkov in s tem izenačil rekordni dosežek Cristiana Ronalda. Portugalcu je to uspelo v letu 2009. Bellingham, ki se je Realu pridružil poleti, pred tem pa je opozarjal nase pri Borussii Dortmund, je podobno kot Ronaldo zadel tudi v krstni tekmi za bele baletnike v ligi prvakov. V prvem krogu je v sodnikovem podaljšku popeljal Madridčane do domače zmage nad Unionom (1:0).

Jude Bellingham je v izjemni formi. Foto: Guliverimage

Takoj na začetku drugega polčasa pa je na stadionu Diega Armanda Maradone znova završalo. Ob poskusu podaje Victorja Osmihena je Nacho igral z roko. Glavni sodnik srečanja Clement Turpin si je ob posredovanju iz VAR sobe tudi sam ogledal posnetek dogajanja in po daljšem premisleku pokazal na belo piko. Odgovornost je prevzel Piotr Zielinski, ki je z natančnim strelom od leve vratnice izid poravnal na 2:2.

V nadaljevanju so nogometaši Napolija pritiskali na vrata Reala, vendar brez uspeha. Sledila pa je kazen na drugi strani. V 78. minuti je z izjemno močnim strelom izven kazenskega prostora poskusil Federico Valverde, njegov projektil je zadel prečko, vendar se je zatem žoga od glave vratarja Napolija Alexa Mereta, ki so mu pripisali avtogol, odbila v mrežo Napolija.

Nov udarec za ten Haga in United, Bayern se je rešil in postavil rekord Manchester United je po dveh tekmah lige prvakov še brez točke. Foto: Reuters

Galatasaray je v gosteh še poglobil krizo Manchester Uniteda, potem ko je bil po preobratu boljši s 3:2. Rdeči vragi so na zadnjih devetih tekmah kar šestkrat izgubili, tako da se stolček trenerja Erika ten Haga trese vse močneje.

Navijači rdečih vragov so sicer dočakali strelsko razodetje mladega Danca Rasmusa Hojlunda, saj je domača ekipa po njegovih dveh zadetkih dvakrat vodila, a so se Turki obakrat vrnili. Še pred doseženim tretjim zadetkom pa so že pred tem imeli veliko priložnost za vodstvo, saj je po hudi napaki vratarja Andreja Onanaja Casemiro zaradi prekrška v kazenskem prostoru dobil drugi rumeni karton, Mauro Icardi pa je nato zastreljal enajstmetrovko. A se je oddolžil že nekaj minut zatem, ko je iz igre zadel v polno. Z igralcem manj rdeči vragi niso zmogli priti do izenačenja in so tako po dveh tekmah še brez točke na zadnjem mestu.

V skupini A je imel največji favorit za prvo mesto Bayern, v Köbenhavnu kar nekaj težav. Po prvem polčasu brez zadetkov je v drugem na veselje domačih navijačev pot do mreže v 56. minuti našel Lukas Lerager. Jamal Musiala je zatem enajst minut kasneje izid poravnal na 1:1, za zmago z 2:1 pa je zatem poskrbel Mathys Tel. Bayern je z novo zmago popravil rekord lige prvakov, saj je v skupinskem delu zmagal kar na zadnjih 15 tekmah.

Bayern je slavil po preobratu. Foto: Reuters

Inter do minimalne zmage, Arsenal se je opekel

Milanski Inter je z 1:0 ugnal ranjeno Benfico, ki je klonila še drugič v evropski sezoni. Pod edini zadetek se je v 63. minuti podpisal Marcus Thuram.

Praznih rok pa je ostal tudi Arsenal, ki se je odpravil čez Rokavski preliv k francoskemu Lensu. Prvi gol večernih tekem je padel ravno na tej tekmi, v 14. minuti je za vodstvo Arsenala v Franciji zadel Gabriel Jesus. A Lens je hitro našel odgovor, enajst minut kasneje je na 1:1 izenačil Adrien Thomasson. Francoski prvoligaš pa je nato prišel do popolnega preobrata, potem ko je v 69. minuti v polno meril Elye Wahi in s tem poskrbel za veliko zmago Lensa.

Na Nizozemskem sta se PSV in Sevilla razšla z delitvijo točk (2:2). V 68. minuti je povedla Sevilla, saj je zadel Nemanja Gudelj. Na drugi strani je nato v 86. minuti z bele pike odgovoril Luke de Jong, a je le minuto kasneje za novo vodstvo Špancev zadel Youssef En Nesyri. Ko je že delovalo, da bo Sevilla domov odnesla vse tri točke, pa je v 95. minuti na 2:2 poravnal Jordan Teze.

Mladi Ljubljančan bo prvič sodil v ligi prvakov Rade Obrenović bo v sredo sodil dvoboj lige prvakov v Antwerpnu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V sredo bo prvič v sodniški karieri delil pravico na tekmi lige prvakov Rade Obrenović. Ljubljančan sodi mednarodne tekme od leta 2017. Pri 33 letih bo tako dočakal velik trenutek v karieri. Sodil bo na srečanju med belgijskim in ukrajinskim prvakom, pomerila se bosta Royal Antwerp in Šahtar Doneck. Obrenović gre tako po stopinjah številnih rojakov, ki so že sodili v najmočnejšem evropskem tekmovanju, največji uspeh pa je dosegel Damir Skomina, ki je leta 2019 sodil finale med Liverpoolom in Tottenhamom.

Torek, 3. oktober:

Sreda, 4. oktober:

