Manchester United dva meseca brez Martineza

Nogometaši Manchester Uniteda na začetku sezone ne blestijo, eden od razlogov za to pa so številne poškodbe igralcev. Na seznam nogometašev, ki ne morejo pomagati ekipi, so v petek dodali še argentinskega reprezentanta Lisandra Martineza, branilec si je na derbiju proti Arsenalu poškodoval stopalo.

Kljub poškodbi nastopil še na dveh tekmah, a položaj le poslabšal, tako da bo zdaj po napovedih zdravnikov odsoten približno dva meseca.

"Lisandro si je aprila na tekmi evropske lige proti Sevilli zlomil metatarzalno kost, zaradi česar je bil odsoten dva meseca. Zdaj so se težave z istim stopalom ponovile in pričakujemo, da bo okrevanje in rehabilitacija spet tako dolga. Skupaj se bomo odločili o naslednjih korakih," so sporočili iz kluba.

Trener Erik ten Hag ima ogromno težav s poškodbami

V tej sezoni je bilo že 16 različnih Unitedovih igralcev poškodovanih ali bolnih, na sobotni tekmi proti Crystal Palaceu pa jih bo trener Erik ten Hag pogrešal sedem, poleg Martineza še Aarona Wan-Bissako, Luka Shawa, Tyrell Malacio, Sergia Reguilona, Kobbie Mainooja in Amada Dialloja.

Če se upoštevajo še težave nekaterih igralcev z disciplino (suspendirana Anthony in Jadon Sancho), je nizozemski strateg res v težkem kadrovskem položaju.