Martinez v pol ure zabil štiri gole, Udinese ostaja brez zmage

V sedmem krogu italijanske serie A smo v soboto spremljali oba milanska kluba, ki se borita za vrh lestvice. Najprej je AC Milan z 2:0 premagal Lazio, nato pa se je Inter Milan eno uro mučil s Salernitano. Razplet pa: Lautaro Martinez, ki je vstopil v igro s klopi, je za zmago s 4:0 zabil vse štiri gole. Branilec naslova Napoli je na uvodni sobotni tekmi nadigral Lecce (4:0). Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta z Udinesejem še naprej brez zmage, z Genoo so igrali 2:2.

Martinez vstopil s klopi in v pol ure zabil štiri gole

Inter Milan je po šesti zmagi v sezoni z 18 točkami vodilna ekipa serie A. Je tudi najbolj učinkovita, saj so zabili 19 golov (gol razlika plus 16). Devet od teh 19 golov je dal Lautaro Martinez, štiri torej na sobotni tekmi sedmega kroga s Salernitano, ko je sicer tekmo začel na klopi. V 54. minuti je zamenjal Alexisa Sancheza in nato zabil v 62., 77., 85. (z 11 metrov) in še v 89. minuti. Postal je sploh prva rezerva v zgodovini elitne italijanske lige s štirimi goli na eni tekmi.

Christian Pulisic je zadel za vodstvo AC Milana proti Laziu. Foto: Reuters AC Milan je na domači zelenici stadiona San Siro neporažen že 12 tekem (devet zmag in trije remiji). Tekma z Laziom je bila sicer precej izenačena. V drugem polčasu sta za zmago Milančanov zadela Christian Pulisic in Noah Okafor, pri obeh golih pa se je kot asistent podpisal Rafael Leao. Na sedmi tekmi sezone je AC Milan tako zmagal še šestič in ima tako kot Inter 18 točk. Klonil je samo proti Interju (1:5).

Branilci naslova iz Neaplja so še drugič zapored na tekmi serie A zadeli poker zadetkov. Tokrat so s 4:0 v gosteh ugnali Lecce in se približali vodilnemu dvojcu iz Milana. Trener Rudi Garcia je v začetno enajsterico namesto Victorja Osimhena postavil Giovannija Simeoneja. Neapeljčane čaka med tednom zahtevna tekma v ligi prvakov proti madridskemu Realu, tako da je francoski trener omogočil Nigerijcu, ki se je pred dnevi znašel sredi afere, v kateri je še kako jezen na svoje delodajalce, nekaj počitka. Ker pa je Napoli po prvem delu vodil le z 1:0, je priložnost za nastop dobil tudi Afričan. Za zadetek je potreboval le šest minut, v nadaljevanju pa je Napoli povišal prednost na končnih 4:0.

Victor Osimhen je dosegel peti zadetek v tej sezoni. Foto: Reuters

Bijol in Lovrić še do četrtega remija

Na prvi nedeljski tekmi je Riccardo Orsolini zabil hat-trick in Bologna je s 3:0 premagala Empoli. To so prve trije goli za tega italijanskega nogometaša v tej sezoni, za Bologno pa druga zmaga. Medtem je Empoli izgubil še šestič in je na dnu prvenstvene razpredelnice (s tremi točkami). Slovenski vratar Lovro Štubljar je bil v vlogi rezerrvista.

Jaka Bijol Foto: Guliverimage Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem še ne poznata slasti zmage in tako je ostalo tudi po tekmi sedmega kroga z Genoo. Videmčani so sezono odprli s porazom, nato trikrat remizirali, dvakrat izgubili in zdaj spet igrali neodločeno. Bijol in Lovrić sta nedeljsko tekmo začela v prvi postavi in oba igrala do konca. Oziroma Lovrić je moral v 93. minuti zaradi rdečega kartona predčasno v slačilnico. Kazalo je, da bodo znova izgubili, saj je Genoa po dveh golih Alberta Gudmundssona dolgo vodila z 2:1. Nato pa je v 91. minuti za končnih 2:2 lastnega vratarja premagal Alan Matturro.

