Inter ostaja neporažen, Udinese pa pri enem samem golu

V petem krogu italijanskega prvenstva je AC Milan v soboto zvečer z 1:0 ugnal Verono. Edini gol na tekmi je že v osmi minuti dosegel Rafael Leao. Prvi poraz v sezoni je doživel Juventus, ki je moral z 2:4 priznati premoč Sassuolu. Inter Milan je v nedeljo opoldne z golom Federica Dimarca z 1:0 premagal Empoli in z maksimalnimi 15 točkami ostaja na prvem mestu.

Vodilni Inter Milan je do zmage proti zadnjeuvrščenemu Empoliju, ki ima po petih krogih prav toliko porazov in sploh še ni dosegel gola, prišel po zaslugi zadetka Federica Dimarca v 51. minuti. Lovro Štubljar ni branil za domačo zasedbo.

Milan pa je proti Veroni prišel do zmage po tem, ko je po podaji Olivierja Girouda zadel Rafael Leao že v osmi minuti. Foto: Reuters Drugouvrščeni Milan je proti Veroni prišel do zmage po tem, ko je po podaji Olivierja Girouda zadel Rafael Leao že v osmi minuti.

V nedeljo popoldne sta do tretje zmage v sezoni prišla Fiorentina in Atalanta, ki sta z 2:0 premagali Udinese oziroma Cagliari. Jaka Bijol je za Videmčane odigral celotno tekmo, Sandi Lovrić pa je vstopil s klopi v 63. minuti. Udinese je tako nanizal še štiri poraze, na zadnjih treh tekmah pa ni dosegel niti gola. Pravzaprav so Videmčani na prvih petih tekmah te sezone zabili en sam gol, manj samo zadnji Empoli. Imajo vsega tri točke.

Strelsko poslastico Sassuola in Juventusa je z golom v 12. minuti odprl Armand Lauriente, a je na drugi strani Juventus izenačil po avtogolu Matiasa Vina. Zatem so domači ob koncu prvega polčasa po zadetku Domenica Berardija še drugič na tekmi povedli, a je Juventus spet odgovoril. V 78. minuti je bil natančen Federico Chiesa. A Sassuolo je odgovoril še tretjič, za zmago je nato zadel Andrea Pinamonti, že globoko v sodnikovem podaljšku pa je avtogol dosegel še Federico Gatti in postavil končnih 4:2. Gatti je namreč v lastno prazno mrežo poslal žogo po podaji vratarja Woyciecha Szczesnyja, ki je ostal precej zunaj svojih vrat po izvedbi prostega strela. Poljak je sicer slabo posredoval že prvi prvem golu gostiteljev.

Sassuolo je s 4:2 odpravil Juventus. Foto: Reuters

