V Milanu raste vročica, čas je za Derby della Madonnina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Apeninskem polotoku se lahko s stoodstotnim izkupičkom po treh krogih pohvalita le milanska velikana. Zato bo še toliko bolj odmeven mestni derbi, znameniti Derby della Madonnina, ki bo napolnil San Siro do zadnjega kotička. Zagotovo ga bo v novi klubski vlogi spremljal tudi svežepečeni nogometni upokojenec Samir Handanović. Atraktivno soboto v serie A bosta začela Juventus in Lazio, končala pa Genoa in branilec naslova Napoli.