V italijanski prvi ligi so bile po uvodnih dveh krogih s polnim izkupičkom štiri ekipe: AC Milan, Napoli, Inter in Verona. Slednja je prvi poraz doživela v tretjem krogu, z 1:3 proti Sassuolu. Izgubil je tudi prvak Napoli, v soboto zvečer z 1:2 proti Laziu. AC Milan pa je zmagal še tretjič, v petek z 2:1 proti Romi. V nedeljo pa je stoodstoten ostal Inter Milan, ki je Fiorentino nadigral s 4:0. Dva gola je zabil Lautaro Martinez.

Po tretjem krogu italijanske serie A je vodilni Inter Milan, ki v novi sezoni sploh še ni prejel gola. V golu stoji Yann Sommer. Strašljivo formo je potrdil z zmago nad Fiorentino s 4:0. Dvakrat je zadel svetovni prvak z Argentino Lautaro Martinez. Zabila sta še Marcus Thuram in z bele pike še Hakan Calhanoglu.

Udinese še brez zmage, Lazio za prvo premagal Napoli

Na sobotni tekmi s Sandijem Lovrićem in Jako Bijolom regularnega gola nismo videli, Udinese je doma s Frosinonejem igral 0:0. Videmčani tako po treh odigranih tekmah ostajajo brez zmage (dva remija in poraz) in so tako v spodnji polovici razpredelnice. Na klopi Udineseja je bil tudi mladi David Pejičić, Matjaža Kamenšek-Pahića pa ni bilo v kadru Frosinoneja.

Victor Osimhen Foto: Reuters Frosinone, ki je ekipo okrepil s tremi Juventusovimi mladci Matisasom Soulejem, Kaiom Jorgejem in Enzom Barrencheo, je v prvem polčasu ostal brez najstrožje kazni po posredovanju Vara, podobno se je v uvodu drugega dela pripetilo Videmčanom. Ti so se v 50. minuti že veselili gola oziroma avtogola Simoneja Romagnolija, vendar je pregled pokazal, da je bila žoga pred tem že zunaj igrišča. Kljub priložnostim na obeh straneh se do konca izid ni več spremenil.

Aktualni prvak Napoli je doma gostil Lazio, ki je prvenstvo odprl z dvema porazoma. Doslej so le trije prvaki v več kot stoletni zgodovini serie A novo sezono začeli s tremi zmagami. Napoli ni postal četrti. Rimljani so prve tri točke sezone osvojili z zmago z 2:1, za katero sta zadela Luis Alberto in Daichi Kamada. V zadnji minuto sodnikovega dodatka tekme je imel sicer Giacomo Raspadori izvrstno priložnost za glavo za izenačenje.

Mourinho se je vrnil, a Roma ostaja brez zmage

Olivier Giroud je zabil že četrti gol nove italijanske sezone. Foto: Reuters

Jose Mourinho se je po desetdnevnem suspenzu vrnil ob rob igrišča. Foto: Reuters AC Milan je v petek zvečer igral proti Romi, ki zmage še ni imela. Je pa res, da trener Jose Mourinho zaradi desetdnevnega suspenza prvih dveh tekem ni vodil. A tudi z njegovo vrnitvijo ob rob zelenice se Rimljani niso vrnili na zmagovito pot.

Olivier Giroud je že v deveti minuti tekme zabil svoj četrti gol sezone, na začetku drugega polčasa pa je za vodstvo z 2:0 zadel Rafael Leao. Zadnje pol ure je Milan sicer igral z igralcem manj (drugi rumeni karton za Fikaya Tomorija), a je Roma zabila šele v sodnikovem dodatku (Leonardo Spinazzola). Premalo za prvo zmago, Milančani so slavili z 2:1 in ostajajo stoodstotni (tri tekme, tri zmage, devet točk).

Italijansko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 1. september:

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september:

Lestvica: