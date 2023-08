Napoli? Ne, glavni favorit je Inter!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Napolija so v prejšnji sezoni dočakali prvi naslov prvaka v 21. stoletju. Foto: Guliverimage

V soboto se bo začela že 122. sezona elitne italijanske nogometne lige. Uvodni dan bo na delu tudi branilec naslova Napoli, ki bo gostoval pri novincu Frosinoneju. Čeprav je zadržal glavna napadalna orožja, pa Napoli po mnenju poznavalcev in tudi superračunalnika podjetja Opta tokrat ni favorit za naslov. Vlogo mu je vzel milanski Inter.

Inter je poleti precej trgoval, ampak je trenutno pridobil skoraj 90 milijonov evrov, saj je nekaj igralcev dobil zastonj (Juan Cuadrado, Marcus Thuram ...), vratarsko dilemo po odhodih Samirja Handanovića in Andreja Onanaja (ta je za 52,5 milijona evrov okrepil Manchester United) pa je rešil z nakupom Yanna Sommerja in izposojo Emila Audera.

Samir Handanović se je po koncu sezone 2022/23, v kateri je osvojil pokalno lovoriko, poslovil od Interja. Foto: AP / Guliverimage

Sicer pa je zadržal dobršen del glavnih mož iz prejšnjih sezon, vključno z napadalcem Lautarom Martinezom, ki je s 85 milijoni evrov tretji najvrednejši igralec po Transfermarktu v italijanski ligi, in vezistom Nicolojem Barello, kar poznavalce podžiga za Interjev naslov prvaka.

Se bo razigral Vlahović?

Mladi Srb Dušan Vlahović pri Juventusu še ni pokazal vsega, s čimer je blestel pri Fiorentini. Foto: Reuters V serie A so bili v zadnjih štirih letih štirje različni prvaki: Juventus, Inter, Milan in Napoli. Vsi ti bodo tudi v sezoni 2023/24 med glavnimi favoriti. Ob že omenjenem Interju številni visoko postavljajo rekorderja po naslovih v Italiji Juventus, ki zaradi kazni tokrat ne bo imel "evropskih motenj" z igranjem v konferenčni ligi, temveč se bo lahko osredotočil na prvenstvo.

V tem naj bi se po napovedih, če bo ostal v črno-belem, končno razigral srbski napadalec Dušan Vlahović, s 70 milijoni evrov najbolj izstopajoč posameznik stare dame. Ta naj bi bil resna konkurenca najboljšemu strelcu sezone, lanskemu zmagovalcu strelskega tekmovanja Victorju Osimhenu iz Napolija, ki je s 120 milijoni najvrednejši igralec lige.

Klub z juga Italije je sicer izgubil pomembnega srednjega branilca Kim Min-jaeja, a zadržal lansko presenečenje sezone, Gruzijca Hvičo Kvarachelio. Obenem pa je ostal brez stratega Luciana Spalettija, kar je eden od ključnih dejavnikov, da poznavalci Napolija ne postavljajo povsem na vrh, ko je govora o borbi za naslov. Francoz Rudi Garcia, ki je nasledil Spalettija, za zdaj še ni deležen tako velikega zaupanja.

Zlatan Ibrahimović je po koncu sezone 2022/23 postavil nogometne čevlje v kot. Foto: AP / Guliverimage

Največ med omenjenimi štirimi je poleti zapravil Milan, ki je več kot 100 milijonov evrov dal za okrepitve, med katerimi so Christian Pulisic, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor in drugi. Bo pa čas pokazal, kako se bodo znašli brez vezista Sandra Tonalija, ki po 64-milijonskem prestopu nase že opozarja v dresu Newcastla v angleški ligi.

Udinese s kar štirimi Slovenci

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić izstopa v dresu Udineseja. Foto: R. P. Med favorite vsaj za evropska mesta, prva štiri vodijo v ligo prvakov, peto v evropsko ligo in šesto v zadnji kvalifikacijski krog konferenčne lige, spadata tudi oba rimska kluba Roma, ki si veliko obeta tudi od pred leti precej cenjenega vezista Houssema Aouarja, in Lazio, ki je ostal brez Sergeja Milinković-Savića, štrene najboljšim pa želi spet mešati tudi Atalanta, ki je ogromno zaslužila s prodajo napadalca Rasmusa Hoejlunda (za 75 milijonov šel k Manchester Unitedu).

Tudi nekateri drugi klubi lahko presenetijo, med njimi tudi Fiorentina, Torino, mogoče tudi Udinese, pri katerem sta v prejšnji sezoni veliko vlogo igrala tudi Slovenca Jaka Bijol in Sandi Lovrić, člana zasedbe iz Vidma pa sta tudi mlada David Pejičić in Bor Žunec.

Petar Stojanović ostaja zvest Empoliju, pri katerem ni stalni član začetne enajsterice. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V italijanski eliti bosta sicer igrala še dva kluba s slovenskimi igralci, ki pa po napovedih spadata bolj v boj za obstanek. To sta Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja ter Frosinone, katerega član je 19-letni branilec Matjaž Kamenšek-Pahić.

Če številke o vrednostih ekip s Transfermakrta vsaj deloma prikažejo razmerje moči, potem so v serie A v najboljšem položaju Napoli (577,55 milijona evrov), Milan (574,10) in Inter (493,35), v najslabšem pa Lecce (64,80), Cagliari (48,33) in Frosinone (25,68).

