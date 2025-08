Pravijo, da na mladih svet stoji. Zato ne gre prezreti tudi uspehov mlajših slovenskih športnikov. Na Madžarskem se je tako konec tedna še kako izkazal Kai Zupan Vehabović. 13-letni dirkač, ki je na tekmovanju nastopil z licenco AMZS, je postal evropski podprvak v razredu minimoto open 50.

Padec ga je stal evropskega naslova

Trener Kaija Zupana Vehabovića je Italijan Tommy Occhi, tudi dirkač v moto E. Foto: osebni arhiv Mladi član ŠD Oktani je na dirkališču Black Star v Visonti navdušil zlasti v drugi in tretji vožnji, kjer je bil najhitrejši, skupno, dirkalo se je tako v soboto kot tudi v nedeljo, pa je zaostal le za enim tekmecem in tako postal evropski podprvak. Za prvakom Italijanom Ricardom Albertom Soresinijem je v seštevku treh voženj zaostal zgolj za točko. To je izgubil v soboto v prvi vožnji, v kateri je dolgo vodil, nato pa v predzadnjem krogu padel in jo končal na četrtem mestu.

"Z evropskega prvenstva se vračam z mešanimi občutki. Po eni strani sem dosegel najboljši štartni položaj, najhitrejši čas dirke ter zmagi na dveh od treh dirk, a sem zaradi padca na prvi dirki, na kateri sem osvojil četrto mesto, za eno točko ostal brez naslova evropskega prvaka. Ne obžalujem ničesar, niti ne bi ničesar spremenil, saj sem se tudi na prvi dirki boril za zmago. Včasih se pač ne izide," je po uspehu na Madžarskem, ki ga je doživel z mešanimi občutki, povedal Zupan Vehabović.

V razredu minimoto B je na evropskem prvenstvu branil slovenske barve Jakob Štiftar, prav tako član ŠD Oktani, in za las zgrešil stopničke. Osvojil je nehvaležno četrto mesto.