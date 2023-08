Nogometno sezono v Italiji z golom odprl Lovrić

Začetek nove nogometne sezone v Italiji bi bil za slovenski nogomet težko boljši. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta pokalno tekmo Udineseja s Catanzarom začela v prvi postavi, Lovrić pa je tudi dosegel prvi gol na tekmi.

V soboto se bosta z vlogo favorita spopadla Petar Stojanović in Lovro Štubljar, ki bosta z Empolijem gostila drugoligaša Cittadello. Na dvoboju v Bariju ne bo manjkalo Slovencev. Pri gostiteljih se dokazuje Žan Žužek, pri gostih pa mlada upa, vratar Martin Turk in napadalec Tjaš Begić. Palermo se bo z Leom Štulcem odpravil na ''otoški'' derbi k Cagliariju, Ascoli Aljaža Tavčarja pa odhaja v Verono. V ponedeljek se bosta v slovenskem obračunu med Spezio in Venezio pomerila Tio Cipot in Domen Črnigoj.

Osem najboljših italijanskih ekip iz prejšnje sezone (Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus in Napoli) se bo tekmovanju pridružilo v osmini finala.

Italijanski pokal, 1. krog:

Petek, 11. avgust:

Sobota, 12. avgust:

Nedelja, 13. avgust:

Ponedeljek, 14. avgust: