Mbappe preizkuša potrpežljivost, Elsner znova med elito

V petek se bo poleg medijsko bolj izpostavljenih angleške in španske začela še francoska nogometna liga, katere del bo tudi slovenski trener Luka Elsner, ki vodi Le Havre. Glavna zgodba pred njenim začetkom pa je status prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Ta si namreč že dlje časa prizadeva prestopiti k Realu in s tem jezi PSG.

Parižani so osvojili devet od zadnjih 11 naslovov prvaka, kar pa ni zadovoljilo navijačev ter predvsem vodstva kluba. S katarskim javnim skladom podprt projekt namreč še vedno čaka na naslov v elitni ligi prvakov.

Temu cilju niso pomagali niti dragi nakupi niti prihod Argentinca Lionela Messija. Ta zdaj po dvoletnem obdobju med bogatimi Parižani igra za Inter iz Miamija, daleč od pritiska, ki so ga deležni nogometaši v francoski prestolnici.

Poleg Messijevega odhoda potrpežljivost navijačev že nekaj let preizkuša Kylian Mbappe. Francoski superzvezdnik po podpisu astronomsko bogate pogodbe že več let skuša prestopiti k Realu, vmes pa po pogodbi pobira več desetmilijonske bonuse za zvestobo klubu.

Štiriindvajsetletnik bi lahko sezono 2023/24 preživel v Savdski Arabiji in tam pobral na stotine milijonov, a je ponudbo zavrnil in bo vsaj še eno sezono igral v Parizu, preden se mu bo uresničila deška želja po prestopu k Madridčanom.

Toda iz Pariza po poročanju tamkajšnjih medijev prihajajo informacije, da bo moral Mbappe sezono preživeti na klopi, morda tudi z B-ekipo. Do konca prestopnega roka so sicer še trije tedni.

Kljub vsem težavam bodo Parižani sezono začeli kot izraziti favoriti, četudi so jim v minulem tekmovalnem obdobju za vrat dolgo časa dihali nogometaši Lensa in Marseilla.

Pariška zasedba daleč najdražja

Že bežen pogled na podatke Transfermarkta da jasno sliko o tem, koliko vrednejša je pariška zasedba proti tekmecem v prvenstvu. PSG je vreden 1,01 milijarde evrov, naslednje tri ekipe skupaj pa ne presežejo milijardne vrednosti. Sledijo namreč Rennes (321,3 milijona evrov), Marseille (311,2) in Monaco (287,8).

Lani drugouvrščeni Lens je vreden 157,9 milijona evrov, to sezono pa bo na dodatni preizkušnji zaradi igranja v ligi prvakov. V tej vlogi bo tudi Marseille, a ima s tem več izkušenj kot moštvo s severa Francije.

Francoski klubi, ki jih bo zaradi finančnih razlogov med elito nastopalo 18 namesto 20, so v tem prestopnem roku zapravili 505,6 milijona evrov, od tega največ PSG, in sicer 240 milijonov. Nazadnje s prestopom Portugalca Goncala Ramosa iz Benfice za 80 milijonov evrov.

Elsnerjeve za uvod čaka Montpelliere

Od Slovencev na francoskih igriščih ni več Mihe Blažiča, ki se je iz Angersa preselil k Lechu iz Poznanja. Eden od rezervnih vratarjev Nantesa je sicer Ljubljančan Denis Petrić, ki pa se je že v mladinskih vrstah odločil za igranje za Srbijo.

Bo pa v francoski ligi vnovič dejaven Luka Elsner. V sezoni 2019/20 je že treniral Amiens, a z njim izpadel v drugo ligo. Zdaj se bo skušal med elito obdržati z Le Havrom. Ta se je na 86. sezono francoskega državnega prvenstva pripravljal tudi v Sloveniji in tam odigral nekaj prijateljskih tekem.

Elsnerja v Le Havru zelo cenijo, pred mesecem dni je namreč skupaj s preostalim strokovnim štabom podaljšal pogodbo do konca sezone 2024/25. Klub ob Rokavskem prelivu med prestopno tržnico ni veliko trgoval, večino igralcev pa pripeljal po izteku njihovih pogodb.

V prvem krogu se bo Elsner z Le Havrom v nedeljo meril proti Montpellieru. Ostali pari so Nice - Lille (petek), Marseille - Reims in PSG - Lorient (oba v soboto) ter nedeljski obračuni Brest - Lens, Clermont - Monaco, Nantes - Toulouse, Rennes - Metz in Strasbourg - Lyon.