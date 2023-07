Francoska pravljica Luke Elsnerja vsak dan lepša

Slovenski nogometni trener Luka Elsner je prejel nagrado za izjemen uspeh v Franciji. V prejšnji sezoni je Le Havre senzacionalno popeljal do drugoligaškega naslova in klub iz Normandije po 14 letih vrnil med elito. Vodstvo kluba je s posebnim zadovoljstvom v sredo podaljšalo sodelovanje z mladim Slovencem, ki bo tako po novem trener Le Havra vsaj do leta 2025.

V zadnjem obdobju povezuje slovenski in francoski nogomet marsikaj lepega. Najboljši strelec in nogometaš 1. SNL Žan Vipotnik se je odločil, da bo nadaljeval kariero pri Bordeauxu. Šestkratni francoski prvak bo napolnil blagajno Mariboru, vroči strelec iz Slovenskih Konjic pa pomagal žirondincem do preboja v francosko prvo ligo. Mladega slovenskega napadalca čaka dokazovanje v Ligue 2, v zahtevnem tekmovanju, ki ga je v prejšnji sezoni nepričakovano osvojil Le Havre, pod izjemen dosežek pa se je podpisal Luka Elsner.

Le Havre se vrača med francosko klubsko elito po 14 letih. Foto: AP / Guliverimage

Navdušil je vse

Prejel je nagrado za najboljšega trenerja francoske druge lige. Foto: Guliverimage Mlademu slovenskemu trenerju je uspel ogromen podvig. Kmalu po začetku sezone se je z varovanci zasidral na vrhu razpredelnice in vodilnega položaja ni več izpustil do konca sezone. Med sezono ni izgubil kar na 32 tekmah zapored, s tem pa izenačil absolutni rekord tekmovanja, ki sega v sezono 1954/55. Nekdanji strateg Domžal, Olimpije in številnih klubov v Franciji, Belgiji in na Cipru je tako dočakal najbolj odmeven uspeh kariere, zadovoljstvo navijačev, nogometašev in klubskega vodstva pa je tako veliko, da je Elsnerja ob začetku priprav na mikavno sezono 2023/24, v kateri bo klub iz Normandije po 14 letih znova zaigral v prvi ligi, dočakala zaslužena nagrada. Pogodba s klubom, katerega vodenje je prevzel lani, je prvotno trajala do poletja 2024, po novem pa so jo podaljšali še za eno leto. Elsnerja tako z najstarejšim nogometnim klubom v Franciji, ki je bil ustanovljen pred 151 leti, veže vsaj še dveletna pogodba.

"Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bo sezona končana. Ko bo izpolnjen cilj. Za zdaj smo presegli vse, kar smo si zastavili v prvem delu projekta. Trenutno je na vidiku podaljšanje enkratne zgodbe. Sem tudi v letih, kjer se je fino vključiti v pozitiven proces in se ustaliti. Nič drugega ne šteje, kot to sezono končati z uspehom. Klub čaka na preboj v prvo ligo že 14 let. Imam pa pogodbo tudi še za naslednjo sezono. Mislim, da jo bomo, če se uvrstimo v prvo ligo, še podaljšali," nam je v začetku maja v intervjuju zaupal Elsner.

Njegove napovedi so se še kako uresničile. Najprej je s klubom uresničil cilj, zadržal prvo mesto, v celotni sezoni pa izgubil zgolj trikrat, nato bil proglašen za najboljšega trenerja sezone, za piko na i pa je po napredovanju v prvo ligo še podaljšal pogodbo.

Luka Elsner ob predsedniku Jean-Michelu Roussierju in športnem direktorju Mathieuju Bodmerju, ki je pred leti v dresu Lilla igral skupaj z Milenkom Ačimovićem, pozneje nosil dres številnih francoskih velikanov, med njimi so tudi Lyon, PSG, St. Etienne in Nice, pri Amiensu pa ga je vodil prav Elsner.

🤝 𝐋𝐮𝐤𝐚 𝐄𝐥𝐬𝐧𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 !



L’entraîneur Ciel&Marine, Luka Elsner a prolongé d’une saison son contrat en faveur du HAC.



L’ensemble des membres du staff a également prolongé d’une saison illustrant la dimension collective des succès enregistrés la saison passée. pic.twitter.com/YOHPTVpXV8 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 5, 2023

Kaj kmalu bo izpisal posebno poglavje v zgodovini slovenskega nogometa, saj bo postal prvi strateg, ki je v eni izmed petih najmočnejših lig v Evropi (angleška, francoska, italijanska, nemška in španska) vodil različna kluba. V sezoni 2019/20 je namreč v francoskem prvenstvu že vodil Amiens, a z njim v nesrečnih okoliščinah, sezona je bila zaradi pandemije koronavirusa predčasno prekinjena, izpadel v drugo ligo.

Pred Luko Elsnerjem je bil edini slovenski strateg, ki je vodil klub v eni izmed priljubljenih lig petice, Bojan Prašnikar. V Nemčiji je bil v bundesligi trener Energieja iz Cottbusa. Foto: Getty Images

Zdaj se mu obeta priložnost, poseben izziv, da prvič s klubom obstane v Ligue 1. V nedavno končani sezoni je z Le Havrom izgubil le trikrat, na koncu pa drugouvrščeni Metz, zanimivo, to je ravno klub, ki je Mariboru posodil albanskega napadalca Xhuliana Skuko, s katerim bodo skušale vijolice zapolniti vrzel ob odhodu Vipotnika, prehitel za tri točke. Mesto v Normandiji nestrpno čaka na prvoligaške spektakle, klub se že pripravlja na neprimerno težje tekmece od tistih, s katerimi je imel opravka v prejšnji sezoni. Tokrat se bo za točke potegoval tudi proti PSG, Marseillu, Lyonu, Lensu, Rennesu in ostalim velikanom.

Športni direktor Mathieu Bodmer je tako v sodelovanju z Elsnerjem že prižgal zeleno luč za prihod štirih poletnih okrepitev. To so Issa Soumare (Beerschot), Yoann Salmier (Troyes), Loic Nego (Fehervar) in Kandet Diawara (APOEL Nikozija), Elsnerjeva četa pa se bo kmalu odpravila na priprave na Gorenjsko, po vrnitvi pa sledi vrhunec pripravljalnega obdobja, saj se bo 21. julija pomerila s francoskim prvakom, eno najmočnejših zasedb v Evropi, PSG. Takrat se bosta v trenerskem obračunu spopadla Elsner in sloviti Španec Luis Enrique.

Le Havre bo 10. julija prispel na krajše priprave v Slovenije (Bled), 14. julija pa odigral prijateljsko tekmo s kranjskim Triglavom. Foto: Guliverimage

Veliki trenutek za Le Havre in njegove številne privržence bo sledil 13. avgusta, ko se bo začela nova sezona francoskega prvenstva. Le Havre jo bo začel v Montpellierju, v 2. krogu pa bo sledil slovesni dogodek, saj bo stadion Oceane po sušnih 14 letih prvič gostil prvoligaško tekmo. V goste bo prišel Brest.