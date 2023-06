Luka Elsner Foto: Guliver Image Luka Elsner, ki je pred desetletjem v Domžalah krenil na trenersko pot, je francoskega drugoligaša Havre Athletic AC prevzel pred letom dni. V prejšnji sezoni so bili osma ekipa druge francoske lige. Pod vodstvom 40-letnega slovenskega trenerja pa so spisali neverjetno pravljico. V drugem krogu šestega avgusta so izgubili z Valenciennesom, nato pa ostali neporaženi naslednjih 32 tekem! Takega niza neporaženosti v Franciji ni imela nobena ekipa vse od leta 1955 (Sedan). Sta se jim pa nato maja zgodila dva poraza, ki sta celo ogrozila drugoligaški naslov.

Pa vendarle: z remijem 1:1 z Bastio v predzadnjem krogu in zmago 1:0 nad Dijonom v zadnjem so ohranili prvo mesto, tri točke pred Metzem. Evforija med njegovimi izbranci je bila tolikšna, da je bila tekma malo pred koncem celo prekinjena. Ko je sodnik piskal prekršek, so namreč mislili, da je že zapiskal konec tekme in se je slavje začelo malo prezgodaj. Tekma se je nato nadaljevala še za sekundo, nogometaši izpadlega Dijona so že odšli v slačilnico in slavje se je tudi uradno začelo.

Nogometaši Le Havra so sezono sklenili s 75 točkami (20 zmag, 15 remijev in le trije porazi). Dali so 46 golov in jih dobili le 19. Odločila je prav trdna obramba. Drugouvrščeni Metz je denimo zabil kar 61 golov. Havre Athletic AC iz pristaniškega mesta na atlantski obali je najstarejši francoski nogometni klub (ustanovljen leta 1894), ki se bo v Ligue 1 vrnil prvič po letu 2009.

Foto: Guliver Image