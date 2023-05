Krizni tedni Luke Elsnerja, ki ogrožajo francosko pravljico

Slovenski nogometni trener Luka Elsner bi lahko v ponedeljek že popeljal Le Havre v francosko prvo ligo. Če bi doma premagal Valenciennes, bi izkoristil prvo zaključno žogico za preboj med francosko elito. Na stadionu Oceane je bilo vse pripravljeno za veliko slavje, a so mladi Elsnerjevi varovanci padli na izpitu. Izgubili so z 0:2, navijače pa je zaskrbel podatek, da so njihovi ljubljenci po rekordnem nizu neporaženosti, ta je trajal kar 32 tekem, izgubili že drugič zapored. Le Havre ima novo priložnost za napredovanje v prvo ligo v petek.

Luka Elsner je pred največjim trenerskim uspehom, odkar se dokazuje v tujini. V tej sezoni je izgubil le trikrat, od tega, zanimivo, dvakrat proti Valenciennesu. Foto: Guliverimage Na stadionu Oceane se je v ponedeljek čutila posebna energija. Navijači Le Havra že 14 let čakajo na slovesen trenutek, ko se bo najstarejši francoski nogometni klub vrnil v prvo ligo. V tej sezoni, v kateri je vodenje ekipe prevzel Luka Elsner, jim gre imenitno. Le Havre vse od 14. kroga naprej zaseda vodilni položaj, poskrbel je tudi za izenačenje absolutnega rekorda tekmovanja, ko ni izgubil kar 32 tekem.

Po neverjetnem podvigu, kateremu je bila Francija priča le še leta 1955, je klubu iz Normandije pripadel status prvega favorita za prvaka. Kazalo je imenitno, tako je bilo še pred nekaj tedni, ko smo mladega slovenskega stratega poklicali v Francijo, bolj kot se je sezona nagibala proti koncu, nogometaše Le Havra pa je spremljal temu primeren pritisk, pa je začela Elsnerjeva četa kazati znake ranljivosti. Prvič v tej sezoni.

Najprej izgubil v Annecyju, nato še proti Valenciennesu

V uvodnih 34 krogih je izgubil le enkrat. Nato je doživel dva zaporedna poraza. Foto: Guliverimage Najprej je s porazom na gostovanju pri Annecyju (0:1) zapravila priložnost, da bi rekorden niz neporaženosti popravila na 33 tekem, v 36. krogu francoske druge lige pa se ji je po remiju Metza nasmihala prvovrstna priložnost, da preboj med najboljše proslavi z navijači že na ponedeljkovi tekmi z Valenciennesom. Ravno s klubom, ki je kot edini v jesenskem delu sploh premagal Le Havre. A Elsnerjevim izbrancem ni uspelo maščevanje. Tekmec, ki do takrat ni zmagal tri tekme zapored, na lestvici pa je bil na skromnem 18. mestu, se je izkazal za pretrd oreh. Le Havre pod pritiskom ni pokazal tistega, kar ga je popeljalo na vrh lestvice.

''Prejeli smo učno uro o zrelosti,'' je po nepričakovanem spodrsljaju, sploh prvem domačem porazu v sezoni, priznal Luka Elsner. To je bil šele njegov tretji poraz v sezoni, a tudi drugi zapored! Zaveda se, kako njegovo moštvo, v katerem prevladujejo mladi nogometaši, ki so šele začeli pridobivati resnejše izkušnje, ni pokazalo tistega, kar jih je krasilo večji del sezone. ''To ni bil Le Havre, kot ga poznam. Tisti Le Havre se trudi in tekmecu ne ponudi ničesar. Moramo se vrniti k svojim vrednotam, a ne dvomim, da se bo ta ekipa dvignila in napredovala,'' je prepričan v srečen konec rezultatsko še vedno najbolj uspešne sezone, odkar se Elsner dokazuje kot trener v članskem nogometu.

Navijači so v ponedeljek napolnili stadion Oceane, a ni prišlo do proslavljanja napredovanja:

Proti Valenciennesu so njegovi varovanci igrali v krču. Že po prvem polčasu so zaostajali z 0:2 in se niso več pobrali. Ker sta do konca prvenstva še dva kroga, vodilni Le Havre (71 točk) pa ima dve točki prednosti pred Bordeauxom (69) in pet pred Metzom (66), je Elsnerjeva četa še vedno v imenitnem položaju, da si ne zagotovi le napredovanja, ampak tudi naslov drugoligaškega prvaka.

Navijači Le Havra niso spremljali ljubljencev v prvi francoski ligi vse od leta 2009. Foto: Guliverimage

Za zdaj si je že zagotovil že najmanj tretje mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije, je pa na odlični poti, da se uvrsti med elito neposredno. ''Vse je v naših rokah, a se bomo morali naslednjih tekem lotiti drugače. Danes nismo bili kos pritisku, premalo je bilo discipline in bojevitosti, dveh ključnih stvari. Storili smo preveč napak, tekmecu omogočili dva zadetka,'' sporoča Elsner, ki je z Le Havrom prevzel vodstvo v 14. krogu, nato pa ga do zdaj ni več izpuščal iz rok.

Si bo priigral napredovanje v petek?

Tako je nekdanji slovenski reprezentant, pa tudi trener Domžal in Olimpije, zapravil prvo zaključno žogico za napredovanje. Do konca bo računal še na dve. Morebiti sploh ne bo več potreboval točk. Če bi v zadnjih dveh nastopih spodrsnilo Bordeauxu in Metzu, bi Le Havre, ki želi sezono končati kot prvi, še lažje prisopihal do cilja.

Če bo Le Havre v petek premagal Bastio v gosteh, si bo že zagotovil napredovanje. Če ob tem Bordeaux ne bi v gosteh ugnal Annecyja, bi si Luka Elsner že zagotovil naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Bi bili v klubu razočarani, če bi šli v prvo ligo, a osvojili končno drugo mesto? ''Tudi v tem primeru bi bilo v klubu prisotno veselje, a vendarle ne bi bilo enako. Sploh, ko si tako dolgo v vodilnem položaju. Močno si želimo ostati na prvem mestu. Drugače te pomni zgodovina, ko je zapisano, da si bil prvak. Tega si vsi želimo, a dobro vemo, kako nepredvidljiv zna biti nogomet. Zato je pomembno ostati skromen,'' je nedavno razmišljal Elsner v intervjuju za Sportal.

Naslednja tekma ga čaka v petek na Korziki, ko bo gostoval pri četrtouvrščeni Bastii, nekdanjem klubu Ermina Šiljaka. Vse tekme predzadnjega kroga bodo v petek odigrane ob istem času. Vse se bodo začele ob 20.45. Navijači Le Havra bodo stiskali pesti tudi za Sochaux. Nekdanji klub Bojana Jokića bo gostil Metz. Če bi ostal neporažen, bi Elsnerjeva četa lahko proslavljala preboj med elito tudi v primeru poraza na Korziki. Če Le Havre ne bi uresničil velikega cilja v petek, bi ga čakala še zadnja zaključna žogica v zadnjem krogu, ko bo gostil Dijon.