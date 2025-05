V soboto se bosta v finalu lige prvakov v Münchnu udarila PSG in milanski Inter. Parižani so v tej sezoni v Franciji osvojili vse možne lovorike, vse skupaj pa želijo začiniti s prvim evropskim naslovom. V domačih tekmovanjih so izkazovali neverjetno dominanco. Premoč PSG je bila očitna, vseeno pa se je našlo nekaj posameznikov, ki so mu znali pogumno stopiti na pot in mu zadati udarec. Med njimi še kako izstopa slovenski strateg Luka Elsner!

Bogati francoski klub PSG je v sedmih nebesih. Podprt s katarskim kapitalom že dolgo vlada domačim zelenicam. V prejšnjih letih si je prizadeval, da bi postal najboljši tudi v Evropi. Vodstvo kluba je na Park princev pripeljalo najboljše napadalce na svetu, a ni niti zvezdniški trojček v sestavi Kylian Mbappe, Lionel Messi in Neymar znal v Pariz pripeljati evropske krone. Ko pa so superzvezdniki drug za drugim zapustili francosko prestolnico in se je PSG pod taktirko Luisa Enriqueja zavestno lotil drznega projekta, v katerem je ogromen poudarek dal mlajšim in obetavnim nogometašem, v slačilnici pa je zaživela kemija, v kateri ni zaznati posameznikov s prevelikim odmerkom zvezdništva, so Parižani začeli dosegati še boljše rezultate.

Luis Enrique lahko v tej sezoni popelje PSG kar do štirih naslovov. Je že francoski prvak in pokalni zmagovalec, osvojil je tudi superpokal. Foto: Reuters

Prevlada v domačih tekmovanjih je ostala na najvišji možni ravni, zaradi pomlajene, a tudi razigrane in neustrašne zasedbe pa so postali simpatični tudi marsikomu izven Francije. PSG je tako v sezoni 2024/25 postal velik hit. Uspeva mu marsikaj, v žep je pospravil vse tri domače lovorike, v soboto pa lahko na Bavarskem, kjer se bo v finalu lige prvakov pomeril z Interjem, prvič v zgodovini postane še evropski prvak.

PSG prvič ostal brez zmage ravno proti Slovencu

Luka Elsner je prvič prekrižal načrte PSG 21. septembra 2024. Foto: Guliverimage Parižani so v sezono vstopili po dveh prijateljskih tekmah, na katerih so njihovo moč preizkusili tudi številni slovenski nogometaši. Začelo se je 7. avgusta z remijem proti avstrijskemu prvaku Sturmu iz Gradca (2:2), za katerega sta v prvem polčasu zaigrala Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, nadaljevalo pa tri dni pozneje še z enim remijem, tokrat proti rdečim bikom iz Leipziga (1:1), za katere je Kevin Kampl zaigral od 38. minute, Benjamin Šeško pa drugi polčas.

PSG se je tako ogrel, začelo se je zares. Da bo to zelo uspešna sezona Parižanov, so nakazale štiri zaporedne zmage v prvenstvu, eno so dodali še v ligi prvakov (Girona), nato pa je sledil prvi spodrsljaj. Prvi junak, ki je v tej sezoni dokazal, kako so tudi Parižani iz mesa in krvi ter niso zmožni vselej zmagovati, je bil prav slovenski strateg. Zgodilo se je na gostovanju pri Reimsu, ki ga je vodil Luka Elsner. Mladi slovenski trener je našel recept, kako ustaviti visokokakovostno pariško zasedbo. Tekma se je končala z remijem (1:1), to je bil velik uspeh Slovenca.

Elsner prekinil še en imeniten niz Parižanov

Nepozabno veselje Angela Corree po zmagi Atletica v Parizu Foto: Reuters PSG je nadaljeval imenitno v domačem prvenstvu, kjer je hitro višal prednost pred tekmeci, v Evropi pa je napočil trenutek za prvi poraz. Prvega oktobra 2024 je ostal praznih rok pri Arsenalu (0:1). Negativni rezultat je pustil posledice. V tabor PSG se je zasidral dvom, napadalna igra ob slabši učinkovitosti ni prinašala želenih rezultatov.

Po velikem preobratu je PSG v ligi prvakov izgubil še doma proti madridskemu Atleticu (1:2). Takrat je v vratih gostov blestel Jan Oblak, ki je prispeval tudi "asistenco" za zmagoviti gol v izdihljajih srečanja. Po še enem porazu, PSG je izgubil v gosteh pri Bayernu, so se Parižani znašli v težavah. V domačih tekmovanjih jim je šlo odlično, v Evropi pa bistveno slabše. Čeprav so prevladovali, jih je tepla neučinkovitost v napadu.

Reims je, čeprav je bil v francoskem prvenstvu bližje dnu kot vrhu lestvice, presenetil PSG tudi v gosteh in na Parku princev osvojil veliko točko (1:1). Foto: Guliverimage

Po gostujoči zmagi nad Salzburgom se je dvignila tudi rezultatska krivulja v Evropi. Začel se je nov veličasten niz zaporednih zmag v vseh tekmovanjih. Trajal je devet tekem, PSG je 10. decembra 2024 na Parku princev s 4:2 ugnal tudi Manchester City, nato pa je PSG 25. januarja ostal brez zmage. In to znova proti Elsnerjevi četi. Tokrat se je slovenski trener podpisal pod čudežni uspeh v Parizu, PSG in Reims sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

Reims brez Elsnerja le izgubil proti Parižanom

Parižanom gre spomladi vse kot po maslu. Foto: Reuters PSG je nadaljeval v izjemnem slogu. Ogromna zmaga na tekmi za biti ali ne biti v Evropi v Stuttgartu (4:1) ga je ohranila v igri za evropsko lovoriko. Po njej je sledilo kar deset zaporednih zmag, niz je prekinil šele Liverpool v ligi prvakov (0:1), a so mu Parižani vrnili z obrestmi na Anfieldu in po izvajanju 11-metrovk izločili angleškega prvaka iz Evrope. PSG je bil vse boljši v Evropi, doma pa si nov državni naslov zagotovil že tako zgodaj, da je ostalo odprto le še vprašanje, ali bi lahko postal celo prvi, ki bi prišel do nove francoske zvezdice brez enega samega poraza v sezoni.

Ker je bil močno obremenjen z Evropo, doma pa si je že zagotovil naslov, je zbranost popustila. To je izkoristila Nice in 25. aprila v gosteh premagala PSG s 3:1. S tem je postalo konec sanj o neporaženi šampionski sezoni Parižanov. Enriquejeve čete in navijačev to ni pretirano zmotilo. Bolj so se razveselili preboja v finale lige prvakov, ko so dvakrat premagali Arsenal in se mu maščevali za neuspeh v ligaškem delu v Londonu. Tako jih ni zmotil niti edini ligaški poraz v gosteh, ko so 3. maja izgubili v Strasbourgu.

V finalu francoskega pokala je z dvema zadetkoma zablestel mladi napadalec Bradley Barcola. Foto: Reuters

Osredotočili so se na evropsko krono. Na zadnjih treh tekmah so znova našli strelsko formo. Trikrat so zmagali, hkrati pa dosegli deset zadetkov in preteklo soboto osvojili še pokal. Na Stade de Francu je s 3:0 padel Reims, a tokrat tekmeca ni vodil Elsner, ampak Malijec Samba Diawara. Ne le da je Reims znova ostal brez lovorike, ampak je brez Elsnerja, ta se je od vročega stolčka pri nekdanjem francoskem (in evropskem) velikanu poslovil v začetku februarja, tudi izpadel iz prvoligaške druščine. Reims je izgubil dodatne kvalifikacije za popolnitev prve lige proti Metzu in doživel hud udarec.

To je uspelo le Kombouareju, Haiseju in Elsnerju

Antoine Kombouare (Nantes) je v tej sezoni podobno kot Luka Elsner dvakrat remiziral v prvenstvu s PSG, Foto: Guliverimage Njegovi navijači pa bodo lahko vseeno pomnili, da so lahko v sezoni 2024/25 občudovali zgolj enega izmed treh trenerjev, ki so se proti PSG pomerili vsaj dvakrat, a vselej ostali neporaženi. Elsner je eden izmed njih, da je njegov status v tej druščini še bolj poseben in vreden pohvale, pa dokazuje kakovost njegovega moštva. Reims se je namreč poslovil v drugo ligo, a je vseeno pod vodstvom Elsnerja dvakrat ostal neporažen proti atomskemu PSG!

Kdo je še ostal dvakrat neporažen proti PSG? Podoben podvig je uspel le še strategoma Nice in Nantesa, ki pa se lahko za razliko od Stade de Reimsa pohvalita z bistveno boljšo ekipo. Devetouvrščeni Nantes je tako v nedavno končani sezoni dvakrat remiziral proti PSG. To je uspelo 61-letnemu trenerju Antoinu Kombouareju, sicer rojenemu na drugem delu sveta v Novi Kaledoniji. Je sicer tako nekdanji igralec kot tudi trener PSG.

Strateg Franck Haise je v tej sezoni popeljal Nice na dveh tekmah francoskega prvenstva proti prvaku PSG kar do štirih točk. Postal je tudi prvi, ki je v tej prvenstveni sezoni premagal Parižane. Foto: Guliverimage

Dvakrat je ostal neporažen proti Parižanom tudi Nice. Klub z juga Francije, ki je na koncu osvojil peto mesto in se uvrstil v Evropo, vodi Francoz Franck Haise. Pred tem je vrsto let vodil Lensa, zdaj je uspešen na Azurni obali. Proti Parižanom je od možnih šestih v prvenstvu osvojil kar štiri točke, kar je imeniten dosežek.

V soboto bo stiskal pesti na Bavarskem za Inter tudi njegov nekdanji prvi vratar Samir Handanović. Foto: AP / Guliverimage Tako bo ostalo v almanahih zapisano, da so v tej sezoni vsaj na dveh tekmah ostali proti PSG neporaženi le trije strategi. Dva sta Francoza, tretji pa je Slovenec. In za nameček še tisti, ki mu je to uspelo z najslabšo ekipo. Zato si Elsner, ki išče novega delodajalca, v zadnjih sezonah pa je zamenjal kar nekaj francoskih in belgijskih klubov, zasluži prav posebne čestitke. Dokazal je, da je strup za Parižane.

Kdo ve, morda pa ga za nasvet povpraša tudi kdo iz tabora milanskega Interja. Nenazadnje že zaradi Samirja Handanovića, trenerja mlajših selekcij pri črno-modrih, s katerim sta si pred davnimi leti v Domžalah delila slačilnico. In pozneje še v slovenski izbrani vrsti …