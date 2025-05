Norih šest minut, obramba življenja in nesreča ukrajinskega zvezdnika

Pred natanko dvajsetimi leti je v Istanbulu na stadionu Atatürk potekal eden izmed najbolj norih finalov v zgodovini lige prvakov v nogometu. Angleški velikan Liverpool je v finalu proti takrat prav tako izjemnemu Milanu v nekaj urah prehodil pot iz pekla do raja in petič v klubski zgodovini osvojil najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Za Reds se pot v skupinskem delu ni začela najbolje, saj so se vse do zadnjega kroga in zmage nad Olympiacosom s 3:1 varovanci Rafaela Beniteza spogledovali s tem, da se njihova evropska pot konča še pred pomladjo.

Sledili sta oviri, imenovani Bayer Leverkusen in Juventus, nato pa polfinalni spopad s Chelseajem, ki ga je ravno pred sezono 2004/05 prevzel Jose Mourinho, sicer takratni aktualni prvak tekmovanja s Portom. Rdeči z mesta Beatlov so skupno z 1:0 slavili po golu Luisa Garcie, ki ga je portugalski strateg označil kot t. i. "ghoast goal", saj ni bilo povsem jasno, ali je žoga dejansko prečkala golovo črto ali ne. Sistema Var takrat seveda še ni bilo.

Milan je po prvem polčasu vodil s 3:0. Foto: Guliverimage

Hitro vodstvo Milana, nato šest norih minut

Nato pa je sledil tisti nepozaben majski večer za vse pristaše moštva s stadiona Anfield. A začel se je vse prej kot obetavno. Ob polčasu so namreč po zadetku kapetana Paola Maldinija že v prvi minuti in dveh golih argentinskega napadalca Hernana Crespa nekaj minut pred iztekom igralnega časa Rossoneri vodili že s 3:0 in zdelo se je, da bomo v Istanbulu spremljali italijansko zabavo.

S tem pa se niso strinjal Steven Gerrard, Vladimir Šmicer in Xabi Alonso, ki so že v uvodnih 15 minutah drugega polčasa (natančneje med 54. in 60. minuto) rezultat poravnali na 3:3. Do konca rednega dela in podaljška kljub kar nekaj priložnostim na obeh straneh zadetka ni bilo. Najlepša se je v 117. minuti ponudila zvezdniku italijanskega moštva Andriyju Ševčenku, a Jerzy Dudek je zaustavil tako prvi strel kot tudi drugega, ko se je žoga vrnila v noge Ukrajinca. Poljski čuvaj mreže je takrat to obrambo opisal kot "obrambo svojega življenja".

Veliki Ukrajinec zapravil še zadnji strel

Sledilo je izvajanje najstrožjih kazni, ki se je začelo slabo za Milan. Najprej je Sylvinho sprožil prek vrat, Dudek pa je prebral namero Andree Pirla. Na drugi strani sta bila v prvih dveh serijah natančna Dietmar Hamman in Djibril Cisse. Jon Dahl Tomasson je vrnil Italijane v igro, potem ko je Dida obranil strel Johna Arneja Riiseja, pa se je zazdelo, da bi lahko sledil preobrat Milana. V četrti seriji sta zabila tako Kaka kot Šmicer in pred strelom Ševčenka je bil Liverpool še vedno v prednosti. Ukrajinski superzvezdnik, ki bi lahko finale odločil že v podaljšku, je sprožil po sredini, Dudek pa je sicer izbral skok v svojo desno, a mu je vendarle z levo roko še uspelo odbiti strel in slavje Benitezove čete se je lahko začelo.

Jerzy Dudek je obranil strel Andriyja Ševčenka in slavje Liverpoola se je lahko začelo. Foto: Guliverimage

S petim slavjem med evropsko nogometno smetano so Reds v trajno last prejeli tudi prehodni pokal, ki je od prvaka do prvaka romal vse od leta 1994, ko je prejšnjega v trajno last prejel prav njihov finalni tekmec. Ker so čez nekaj let pri Uefi spremenili pravila, je Liverpool postal tudi zadnji klub, ki je pokal prejel v trajno last. Pred njim so to čast dočakali zgolj Real Madrid, Ajax, Bayern in Milan.

Dudkova obramba največji dogodek v zgodovini

"Šest minut je pretreslo svet. Šest minut je tako osupnilo AC Milan, da so obupani igralci Carla Ancelottija na koncu vrgli v smeti svoje medalje poražencev. Teh šest minut, ki so jih orkestrirale odločnost Stevena Gerrarda, taktična zvitost Rafe Beníteza in podpora navijačev, ki so zahtevali, da vsak igralec nastopa s ponosom v dresu, je pokazalo, da se nikoli ne smeš predati. Še danes se igralcem ali navijačem Liverpoola, ki hodijo skozi nevihto, poraja znan poziv: 'Spomnite se Istanbula'," je nekaj let kasneje o Čudežu v Istanbulu, kot so poimenovali srečanje, za priznani britanski časnik The Telegraph zapisal Henry Winter. Dudkovo obrambo v 117. minuti je leta 2011 javnost v glasovanju na spletni strani Uefa.com izbrala za največji dogodek v zgodovini lige prvakov.