V najmočnejši hokejski ligi na svetu se je pred dnevi začel najzabavnejši del sezone, končnica, v kateri poteka hud boj za Stanleyjev pokal. Tokratni Skok v športno preteklost smo zavrteli skoraj sto let nazaj, v april leta 1928, ko se je trener New York Rangers Lester Patrick v finalu lige NHL po sili razmer prelevil v vratarja, pomagal svojemu klubu do zmage, posledično pa tudi do naslova prvaka. Pokojni odlični branilec in trener, po katerem se imenujejo tudi hokejske nagrade, je s 44 leti in 99 dnevi še danes rekorder – najstarejši hokejist, ki je zaigral v velikem finalu NHL.

Uvodna leta lige NHL so bila precej drugačna od današnjih, tako da se zgodba, ki smo jo postavili v središče pozornosti Skoka v športno preteklost, danes zdi težko predstavljiva.

Poškodba edinega vratarja, prošnje za menjavo zavrnjene

V velikem finalu lige NHL sta si leta 1928 nasproti stala Montreal Maroons in New York Rangers. Pisal se je 7. april 1928, ko sta moštvi po uvodni zmagi kanadske zasedbe palice prekrižali drugič v finalni seriji, ki je tisto leto v celoti potekala v Montreal Forumu. Prva tretjina se je končala brez golov, v začetku druge pa šok za Newyorčane.

Nels Stewart je močno ustrelil proti vratarju Lorneu Chabotu in ga zadel v levo oko. Le nekaj minut zatem je postalo jasno, da Chabot srečanja ne bo mogel nadaljevati. "Oko močno krvavi, najdi si novega vratarja," je zdravnik trenerju gostov Lesterju Patricku dal vedeti, da je Lorne izgubljen.

Lester Patrick na sredini, leta 1946, ko se je po številnih letih trenerskega dela umaknil. Foto: Guliverimage

Pravila so v tistih časih velevala, da lahko moštvo na tekmi igra z zgolj enim prijavljenim vratarjem. Če se je poškodoval, je moral nadaljevati v bolečinah ali pa je kolektiv zanj moral najti zamenjavo.

Včasih je to pomenilo, da si je vratarjevo opremo nadel kdo izmed hokejistov v polju, obstajala pa je tudi možnost, da ekipa "zaprosi" za izposojo vratarja pri katerem drugem moštvu. Precej drugačna pravila kot danes, a ena stvar je bila enaka, tako hokejisti kot trenerji in lastniki so imeli le en cilj – zmago.

Tako ne čudi, da je prvi mož trenerskega štaba Montreal Maroons Eddie Gerard odbil vse Patrickove prošnje za iskanje nadomestnega vratarja med nekaterimi čuvaji mreži, ki so dogajanje spremljali s tribun. Po enem od zapisov Sports Illustrated je gostujoči trener med vratnici želel poslati Ottawinega zvezdnika Alexa Connella, pa nato Hugha McCormicka, ki je branil v nižji ligi, a mu je Gerard pokazal odločen ne.

Videospomin na 7. april 1928:

Minute so tekle, Newyorčanom je zmanjkovalo časa, v desetih minutah so morali najti vratarja znotraj svoje ekipe, sicer bi morali tekmo predati. "Bom jaz branil, Lester," se je ponudil branilec Leo Bourgault, a sta ga kapetan Bill Cook in Frank Boucher hitro utišala.

"Lester, če bo branil Leo, to pomeni, da bomo imeli enega moža manj v obrambi, potrebujemo pa vse. Lester, v hokeju si bil dolgo, preizkusil si se v različnih položajih, še danes si v dobri formi. Pojdi v gol ti, ne bomo jim dovolili, da bi prišli do veliko strelov, sploh pa, da bi te nastreljali. Držali jih bomo stran od gola, blokirali strele," je trenerja izzval Boucher. New York Rangers so sredi tekme ostali brez vratarja, v nekaj deset minutah so morali poiskati novega. Na koncu je vskočil trener Patrick. Foto: Wikimedia Commons

V preteklosti je bil Patrick skoraj dve desetletji odličen branilec, tudi v golu je kdaj zamenjal vratarja, ko je ta moral na kazensko klop, a stopiti med vratnici po praktično šestih letih brez igranja in z vratarsko opremo na sebi je bila povsem druga zgodba. A 44-letni osiveli trener ni imel druge izbire, pristal je, si oblekel vratarsko opremo, nadel čepico in stopil v gol. Varovanci so ga na zahtevo kapetana ogreli s šibkimi streli, saj niso želeli, da njegova samozavest pade še pred začetkom nadaljevanja boja.

Medtem ko so se na drugi strani člani Montreala posmehovali vratarski izbiri rivala, je moral ta poiskati še novega začasnega trenerja. Vskoči je kar Pittsburghov Odie Cleghorn in svojim novim varovancem na srce položil: "Obramba mora biti trdna, zaščitite Lesterja, ne pustite jim blizu."

Obramba strnila vrste, Patrick zaustavil skoraj vse strele Člani New York Rangers so z zmago izenačili serijo, nato pa dodali še dve in osvojili Stanleyjev pokal. Foto: Wikimedia Commons

Cleghornove želje so se uresničile, Newyorčani so se posvetili obrambi, tekmeca poskušali zadrževati na sredini ledene ploskve, da Montrealu ni preostalo prav veliko drugega, kot da poskuša s streli od daleč, ki za Patricka niso bili nevarni in je do drugega odmora ohranjal mrežo nedotaknjeno. V začetku tretje tretjine je Cook z golom razveselil pristaše Rangersov, Stewart pa je šest minut pred koncem rednega dela le uspel premagati Patricka in izsilil podaljšek.

Nato so Rangersi še okrepili obrambo na sredini igrišča, Maroons so poskušali s streli od daleč, a jih je Patrick zlahka zaustavljal. Ob izteku sedme minute podaljška pa je Boucher ukanil domačega vratarja in poskrbel za veliko navdušenje newyorškega kolektiva. Ta je kljub vratarskim težavam serijo uspel izenačiti, po zmagi pa najbolj huronsko slavil predstavo trenerja – vratarja Patricka, ki je zaustavil 17 od 18 strelov.

Že naslednji dan je vodstvo New Yorka dobilo dovoljenje lige, da pripelje vratarja Joeja Millerja, ki je imel nekaj izkušenj v ligi NHL z New York Americans. Patrick se je tako lahko znova upokojil, njegovo moštvo pa je na koncu osvojilo Stanleyjev pokal.

Najstarejši hokejist v finalu NHL, v njegov spomin nagrada

Lester Patrick je s 44 leti in 99 dnevi še danes najstarejši hokejist, ki je zaigral v finalu lige NHL.

S svojim doprinosom ni zaznamoval le New York Rangers, pač pa hokej na splošno. V njegov spomin čez lužo liga NHL in ameriška zveza od leta 1966 podeljujeta nagrado Lester Patrick "za izjemne zasluge hokeju v ZDA".

V spomin na Lesterja Patricka čez lužo še danes podeljujejo nagrade posameznikom, ki so močno vplivali na hokej v ZDA. Foto: Guliverimage

Med drugim so jo prejeli Wayne Gretzky, Al Arbour, Gary Bettman, Marcel Dionne, Mario Lemieux, Ted Lindsay, Mark Messier, Art Ross, Steve Yzerman, Bobby Orr ...

On this day in 1979, Bobby Orr won the Lester Patrick Award for outstanding service to hockey in the United States #Bruins365 #NHLBruins pic.twitter.com/X8lfzFA6SW — Mike Commito (@mikecommito) February 6, 2025

Tudi Patrickovi potomci so bili uspešni hokejisti in hokejski delavci, ki so osvajali Stanleyjeve pokale.

