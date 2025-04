Eden redkih posnetkov, kjer je prisotna njegova sestra Diana.

1st JULY 2001 . Roger Federer, with his family in the garden😊🇨🇭 pic.twitter.com/M8EKp9n11M — Dinora♥RF 🐐 (@norinchi_df) December 2, 2023

Rogerja Federerja ne potrebujemo prav posebej predstavljati, saj je dolga leta kraljeval na teniških igriščih in popularnost tenisa dvignil na novo raven. Pogostokrat smo v njegovi loži videli njegova starša, trenerje in tudi druga znana imena, zelo redko pa se je na tribunah pojavila njegova sestra Diana.

Pravzaprav se dve leti starejša sestra Diana ni nikoli izpostavljala javnosti, prav tako o njej vemo zelo malo ali skoraj nič. Nekajkrat smo jo lahko videli na turnirju v Baslu (leta 2017), Wimbledonu in na OP ZDA. V času odraščanja sta z Rogerjem veliko časa preživela v Južni Afriki, kar naj bi v veliki meri vplivalo na njun odnos.

I do know. She is very supportive of her brother. Diana customarily shows up at Basel tournament to cheer for Roger pic.twitter.com/AsN5rF0MQK — Robert Cazar Ramírez (@RobertCazar) November 30, 2021

Dela kot medicinska sestra

Ne da jo je družina skrivala pred javnostjo, ampak se je Diana sama odločila, da bo živela bolj zasebno življenje. Različni viri pišejo, da dela kot medicinska sestra v Švici in ima s svojim partnerjem dvojčka z imenom Emilie Zoe Federer in Ramon Vincent Federer.

V eni izmed izjav jo je omenil tudi Robert Federer, oče Rogerja Federerja. "Brez dvoma sem zelo ponosen na Rogerja, prav tako pa sem ponosen na svojo hčer, Rogerjevo sestro. Mi smo Federerjevi, ostali smo takšni, kot smo vedno bili, in ne bomo se spremenili," je pred leti razkril oče Robert.

Roger Federer bi spet rad stopil na igrišče. Foto: Guliverimage

V nedavnem intervjuju je Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, razkril, da bi se rad spet vrnil na teniška igrišča in da bo golf, ki ga je v zadnjem času veliko igral, postavil na stran. "Resno, rad bi spet začel igrati tenis, dvakrat ali trikrat na teden. Upam, da bom lahko igral ekshibicijske dvoboje in morda na ta način napolnil nekaj stadionov po svetu."

Kljub temu da se je že pred leti upokojil, ostaja povezan s tenisom, saj sodeluje na Laver Cupu in s svojo fundacijo. Poudaril je, da za zdaj še nima konkretnih načrtov, a priznava, da pogreša tenis. "Za zdaj še nimam načrtov, ampak moram priznati, da mi treningi manjkajo, saj od upokojitve nisem veliko igral. Mislim, da je moje telo potrebovalo malo počitka. Igram z otroki, ampak bi res rad malo več treniral."

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković na poslovilnem obračunu Rogerja Federerja leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2022 je sporočil: Moram priznati, da je moje tekmovalne kariere konec

Roger Federer se je leta 2022 pri 41 letih poslovil od profesionalnega tenisa, v vseh teh letih pa v svojo vitrino postavil 20 lovorik s turnirjev za grand slam. Skupno je bil 310 tednov prvi igralec sveta, od tega 237 tednov zapored. Najbolje se je znašel v Wimbledonu, kjer je osvojil osem turnirjev, in je tudi edini igralec, ki je petkrat zapored zmagal v Wimbledonu in na OP ZDA. Skupno je na turneji osvojil 103 turnirske zmage.

"Kot že mnogi veste, sem imel v zadnjih treh letih zaradi poškodb in operacij velike izzive. Trdo sem delal, da bi se vrnil v tekmovalno formo. Prav tako pa poznam zmožnosti svojega telesa in zadnje čase je bilo sporočilo jasno. Star sem 41 let. V 24 letih sem igral več kot 1.500 dvobojev. Tenis mi je zelo prizanesel, a zdaj moram priznati, da je moje tekmovalne kariere konec. Prihodnji teden bo Laver Cup moj zadnji turnir serije ATP," je pred dobrima dvema letoma sporočil eden najbolj priljubljenih igralcev na svetu.

Čustveno slovo

Roger Federer je svoj zadnji dvoboj igral 24. septembra, ko je igral dvojice skupaj z Rafaelom Nadalom. Po koncu so ga premagala čustva, v krogu družine in vseh prisotnih iz teniškega sveta pa je v solzah tenisu pomahal v slovo.

