Patrick Mouratoglou meni, da je Novak Đoković najboljši teniški igralec vseh časov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ko se je Novak Đoković na turneji ATP še prebijal med najboljše, sta bila Roger Federer in Rafael Nadal že izdelana igralca. Kraljevala sta na največjih turnirjih in ljubitelje tenisa puščala odprtih ust. Bila sta strah in trepet vseh in včasih dvoboje dobivala, še preden so se ti zares začeli.

Nato je prišel Novak Đoković, ki je imel povsem drugačno miselnost kot drugi igralci. Verjel je namreč, da lahko premaga veliko dvojico - Rogerja Federerja in Rafaela Nadala.

Novak Đoković je bil že od nekdaj zelo samozavesten. Foto: Guliverimage

Patrick Mouratoglou, ki je v preteklosti treniral legendarno Sereno Williams, danes pa skrbi za Naomi Osako, se še kako dobro spominja časa, ko je Novak Đoković v enem izmed intervjujev razkril svojo zmagovalno miselnost in s tem pokazal, da se razlikuje od preostalih teniških igralcev.

"Spomnim se, kako je Novak Đoković prišel na turnejo, ko sta Rafa in Roger zmagovala na vseh turnirjih. Preostali fantje so mislili, da sta nepremagljiva, potem pa se je pojavil mlad fant iz Srbije, ki je igral z Rogerjem v prvem krogu na turnirju za grand slam. Pred tem dvobojem je rekel: 'Premagal ga bom.'"

"Odzivi so bili negativni in ljudje so spraševali, kdo je ta tip, ki misli, da lahko premaga velikega Federerja. Eden izmed novinarjev je rekel Đokoviću, da so to nekoliko drzne napovedi, in spominjam se njegovega odziva. Ostal je vljuden in dejal: 'Nisem drzen, ampak samo verjamem v svoje sposobnosti.' No, te je potem tudi dokazal. Vedno znova. Postal je številka ena svetovnega tenisa in vedno znova je premagoval tako Rogerja kot Rafo ter postavljal rekorde."

Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ljudem ni všeč, ko rečeš, da si najboljši

V tem času je Beograjčan postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam in na turnirjih serije masters, ima pa še vrsto drugih rekordov.

"Psihološko je Novak najmočnejši od te trojice. Osvojil je največ turnirjev za grand slam. Ljudem ni všeč, ko rečeš, da si najboljši, sploh zato, ker sta druga dva bolj priljubljena kot Novak. Ampak zdaj je nesporno, da je najboljši vseh časov. Ko pogledaš igro Novaka Đokovića ter jo primerjaš z igro Rogerja in Rafo, se vprašaš, kako ima lahko ta fant s to igro boljše uspehe kot druga dva. Zato, ker je psihološko najboljši vseh časov," je za Tennis365 dejal francoski trener.

Goran Ivanišević še ni srečal takšnega igralca. Foto: Reuters

Da gre pri Novaku Đokoviću za nesporen talent, je prepričan tudi Goran Ivanišević, dolgoletni trener Srba, s katerim sta dosegla vrsto uspehov.

"Nikoli v življenju nisem videl takšnega teniškega igralca. Lahko ne igra dva meseca, potem pa pride na igrišče in po petih minutah igra, kot da nikoli ni nehal igrati. Kot da je ta dva meseca vsak dan treniral po pet ur. Takega timinga ter občutka za žogico in prostor še nisem videl," je v oddaji (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem na Arena Sport povedal Ivanišević.

