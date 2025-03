Šport res piše posebne zgodbe. Eno takšnih v Miamiju je imel tudi Jakub Menšik, ki je presenetil teniški svet, potem ko je v velikem finalu premagal legendarnega Novaka Đokovića in zabeležil največji uspeh v karieri. S tem je preprečil, da bi Nole dosegel stoto turnirsko zmago.

From so nearly pulling out of the tournament...



...to winning it! 😱



What a story by @mensik_jakub_ #MiamiOpen pic.twitter.com/dKSEjG5Pzz — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2025

Imel je že papirje v rokah

Šele 19-letni teniški igralec je po veliki zmagi povedal, da je bil že odločen, da ne bo igral na turnirju, potem ko je imel težavo z bolečinami v kolenu. Ob zmagi se je spomnil na človeka, ki mu je v ključnih trenutkih pomagal.

"Posebno bi se rad zahvalil Alejandru, enemu od fizioterapevtov ATP. Eno uro pred svojim prvim dvobojem sem že držal v rokah papir, da odpovem turnir, ker se imel hude bolečine v kolenu. Imel sem srečo, da je sodnik ravno takrat odšel na kosilo. Šel sem še zadnjič na terapijo. Naredil je čudež. Zaradi njega sem stopil na igrišče in zaradi njega stojim tukaj," je po veliki zmagi povedal Menšik, ki je z zmago na zadnjem turnirju na lestvici ATP skočil kar za 30 mest. Trenutno je na 24. mestu.

Šele peti najstnik, ki je Đokovića spravil na kolena

Jakub Menšik se je s svojo zgodovinsko zmago nad Novakom Đokovićem zapisal med teniško elito. Postal je prvi Čeh po Tomašu Berdychu leta 2005, ki je osvojil turnir serije masters, in šele četrti igralec v zgodovini, ki je svoj prvi turnir osvojil prav na turnirju serije masters (prvi po letu 2001). Čeh je postal deveti najmlajši zmagovalec turnirja serije masters in drugi najmlajši v Miamiju, takoj za Carlosom Alcarazom (2022), ter šele peti najstnik, ki je premagal Novaka Đokovića.

Đoković je imel na treningu precej zatečeno oko, medtem ko je bilo v dvoboju stanje že dosti boljše.

ESPN ha cazado a Djokovic así. El ojo derecho hinchado completamente y rojo.



Parece que sufre de algún problema ocular. Veremos si es algo que le limite de cara a la final de Miami. pic.twitter.com/kyVfAi5oAH — José Morón (@jmgmoron) March 30, 2025

Stanje z očesom med dvobojem je bilo že dosti bolje. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je po dvoboju športno čestital svojemu nasprotniku in vseeno priznal, da ga takšni porazi bolijo in da je bil čuden dvoboj. "Dve podaljšani igri, bil je čuden dvoboj, potem ko so ga zaradi dežja prestavljali. Bil je čuden dan tudi zaradi drugih stvari. Nisem se najbolje počutil na igrišču, ampak s tem mu ne želim nič vzeti."

Vseeno se ni mogel izogniti vprašanju o zatečenem očesu in ali ga je to kaj motilo v dvoboju. "Na to sem že odgovoril in ne želim iti v podrobnosti. Je, kar je. Za oba igralca so isti pogoji in takšne okoliščine morate sprejeti. Glede na okoliščine sem poskušal narediti največ. Ta dan je bil zelo različen od preostalih v Miamiju," je bil jasen Nole, ki je sicer v Miamiju zmagal že šestkrat.

