Sabalenka prvič osvojila Miami in ostala brez besed

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je prvič zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Miamiju. V finalu je s 7:5 in 6:2 premagala Jessico Pegula. Finale ATP turnirja v Miamiju je na sporedu to nedeljo ob 21.00, ko bo za svoj stoti naslov v karieri igral Novak Đoković, njegov nasprotnik bo češki najstnik Jakub Menšik.

S tem je Belorusinja Arina Sabalenka osvojila svoj 19. turnirsko zmago in še povečala prednost na lestvici WTA pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek, ki je tu izpadla v tretjem krogu. Finale je bil njen deveti obračun z Američanko Jessico Pegula in sedma zmaga prve igralke sveta, ki je pred tem v letu 2025 že igrala tri finala, dvakrat je bila poražena, v Brisbanu pa je zmagala. Na tem turnirju ni izgubila niti niza.

Arina Sabalenka je prvič osvojila Miami. Foto: Reuters "Sem brez besed. Zadnjih nekaj finalov je bilo zame res težkih, napetih in tesnih, zato sem bila ob vstopu v tega maksimalno osredotočena. Igral sem točko za točko, kar se mi je obrestovalo," je po zmagi dejala Sabalenka. Belorusinja je šesta igralka v zadnjih dvajsetih letih, ki se je v isti sezoni uvrstila v finale "tisočakov" v Indian Wellsu in Miamiju. To je pred tem uspelo Kim Clijsters (2005), Mariji Šarapovi (2006, 2012, 2013), Viktoriji Azarenka (2016), Igi Swiatek (2022) in Jeleni Ribakini (2023).

Miami, WTA 1000 (8,19 milijona evrov):



Finale:

Arina Sabalenka (Blr/1) : Jessica Pegula (ZDA/4) 7:5, 6:2.